Vooglaid soovib teada, kas PPA räägib numbrikaamerate kohta tõtt

Vooglaid teatas eelmisel nädalal sotsiaalmeedias, et politsei- ja piirivalveamet jätkab vägikaika vedamist, keeldudes talle väljastamast numbrituvastuskaameratega tema autost tehtud pilte ilma juhti kinni katmata.

"Seda põhjendatakse väitega, et nii kaitstakse juhi isikuandmeid. Selline selgitus on aga teadlikult valelik, kuna olen omalt poolt juba korduvalt PPA-le selgitanud, et kogu piltide tegemise perioodil ei ole minu autot mitte kordagi juhtinud keegi teine kui mina ise ning on absurdne väita, et minu isikuandmeid tuleb kaitsta minu enda eest," kirjutas Vooglaid.

Põhjus, miks ta soovib PPA-lt töötlemata fotosid, mida Vooglaiu autost on PPA andmetel tehtud 97, on lihtne: nimelt on politsei esindajad, sealhulgas PPA peadirektori asetäitja Kristi Mäe riigikogu komisjoni ees, öelnud, et kaamerad on seadistatud nõnda, et üldjuhul ei ole autos viibivad isikud äratuntavad. Vooglaid soovib enda sõnul selles väites veenduda.

Vooglaid ütles ERR-ile, et politsei käitumine on siiani vaid kinnitanud tema arusaama, et tegelikkuses võivad autos istuvad isikud siiski olla fotodelt tuvastatavad.

"Ma arvan, et tegelikult on üsna lihtne aru saada, miks nad ei väljasta mulle neid pilte – ei väljasta sellepärast, et siis suure tõenäosusega ilmneks, et nad on riigikoguski lihtsalt parlamendisaadikutele valetanud selle kohta, millist informatsiooni nende kaamerate süsteemi kaudu on võimalik koguda või ei ole," lausus Vooglaid.

"Kui autos viibivad isikud ei ole äratuntavad, siis milleks on väljastatud mulle pildid sellisel viisil, et autos viibivad isikud on ruutudega kinni kaetud?" lisas Vooglaid.

Vooglaid saatis möödunud laupäeval PPA-le juba neljanda taotluse, kuid vähemalt teisipäevase seisuga midagi muutunud ei ole.

"Midagi ei ole muutunud, endiselt venitatakse, vastatakse pika viivitusega ja siis, kui vastatakse, siis sisulist vastust ei anta. Minu meelest PPA ei ole selles asjas käitunud sugugi heauskselt ega soliidselt," nentis ta.

Lõpmatuseni kirjavahetust pidada Vooglaid ei kavatse, sest ühel hetkel katkeb kannatus.

"Eks alati võib oma õiguste kaitseks pöörduda kohtu poole, aga ma arvan, et see oleks lihtsalt totter, kui PPA-ga suheldes peab selliseid meetodeid kasutama. Kultuursed Inimesed võiksid ju ikkagi suhelda heauskselt ja konstruktiivselt,"

Ka PPA on märkinud ühes vastuskirjas Vooglaiule, et tal on oma õiguste kaitseks võimalus esitada kaebus andmekaitse inspektsioonile või pöörduda kohtu poole.

Vooglaiu sõnul kaalub ta ka kohtusse pöördumist.

"Kahtlemata, aga ma lihtsalt tahan eelnevalt kõik võimalused ära kasutada selleks, et saaks otsesuhtlusega PPA-ga need küsimused lahendatud. Aga kui see võimalik ei ole, kui PPA jätkab jonni ajamist ja käitub tegelikult ebaseaduslikult, siis ma ei näe küll mingit põhjust, miks ma ei peaks kasutama ka teisi olemasolevaid võimalusi eesmärgini jõudmiseks," lausus Vooglaid.

Kui peaks ilmnema, et PPA on piltidel olevate isikute tuvastamise kohta valetanud, siis peaks vastutatavad isikud tagasi astuma, leidis Vooglaid.

"Minu arvates peaks olema elementaarne, et kui ametnikud valetavad parlamendi ees ja ka avalikkusele selle kohta, millist informatsiooni inimeste kohta massiliselt kogutakse, siis absoluutne miinimum – nad peaksid tagasi astuma oma kohalt. Me ei saa ju riigivõimu juures tolereerida selliste inimeste tegutsemist, kes on valmis sirge näoga avalikkusele ja sealhulgas parlamendi istungil valetama," lausus Vooglaid.

"Mina kavatsen seda protsessi nii kaua jätkata, kuni on selge, et mida päriselt on tehtud, millist informatsiooni on kogutud ja kas see, millist informatsiooni on kogutud, vastab avalikkusele antud kinnitustele või mitte. See ongi minu eesmärk, mul mingit muud eesmärki ei ole," lisas ta.

Politseil on omad põhjendused

PPA põhjendas ühes oma vastuses Vooglaiule, et piltidelt on eemaldatud ajamärgis ja muud metaandmed, et vältida olukorda, kus need koos muude tunnustega võiksid võimaldada kolmandate isikute tuvastamist. Lisaks ei ole võimalik esitatud pildimaterjalilt üheselt tuvastatud sõidukit juhtinud isikut, mistõttu ei ole vastavaid kaadreid väljastatud, seisab vastuses.

PPA infoturbetalituse juht Priit Põdra ütles ERR-ile, et politsei katab numbrituvastuskaamerate fotode väljastamisel kinni fotol olevad inimesed, sest nii toimides lähtutakse andmekaitse üldpõhimõtetest ja andmekaitse inspektsiooni juhisest kaamerate kasutamise kohta, mille järgi tuleb salvestusel muuta kolmandad isikud tuvastamatuks.

"Autol võib lisaks omanikule olla mitmeid kasutajaid, näiteks pereliikmed, töötajad või ka lepingu alusel rentijad. See tähendab, et numbrituvastuskaameratega jäädvustatud sõiduki andmed võivad puudutada hoopis teisi inimesi ja nende asukohta ning liikumisi. Sellepärast ei anna PPA auto omanikule udustamata inimeste ja metaandmetega fotosid," lausus Põdra.

Vooglaiu kinnituse kohta, et on juhtinud oma autot vaid ise, ütles Põdra, et PPA ei väljasta fotot ka juhul, kui auto omanik väidab, et kasutab seda vaid ise.

"Esiteks pole juhi isikus veendumine foto alusel alati võimalik, kuna numbrituvastus pole loodud sõidukis viibivate isikute tuvastamiseks, vaid pildi fookus on auto registreerimisnumbril. Teiseks peaks PPA juhi foto võrdlemiseks tegema oma infosüsteemidesse täiendavaid päringuid, kontrollima isikusamasust ja selline täiendav andmetöötlus on põhjendamatu. PPA lähtub isikuandmete töötlemisel minimaalsuse põhimõttest," selgitas Põdra.

Vooglaid pole sugugi ainuke, kes pärast numbrituvastuskaamerate kasutamise seaduslikkuse üle tekkinud arutelu on päringuga PPA poole pöördunud. Viimastel kuudel on PPA poole pöördunud 47 inimest sooviga saada numbrituvastuskaameraga jäädvustatud fotod oma sõidukist, ütles Põdra.