Pealinna ettevõtja päästis Põlvamaal Veriora poe sulgemisest

Kuigi väidetavalt on Eestis liiga palju kaubanduspinda, pole paljudel maaelanikel oma kodulähedast poodi. Maapoodide võrgustikku pidav Coop sulges sel aastal Põlvamaal Leevaku ja Veriora poed. Pealinnast pärit ettevõtja otsustas aga Veriora poe taasavada, et seista vastu linnastumisele.

Aasta algul tegi Põlva Coop teatavaks, et sulgeb Räpina vallas kaks poodi, ühe Leevakul ja teise ligemale pooletuhande elanikuga Veriora alevikus. Kokku on Coop viimase nelja aasta jooksul sulgenud kaheksa ja avanud kuus uut kauplust. Samas on sama aja sees asendatud 15 nõukogude aegset kauplust uue ja kaasaegse poega.

"Ega maapiirkondade kauplustel ei lähe kuidagi paremini kui viis aastat tagasi. See peamine põhjus on selles, et tegelikult me teame, et maapiirkondades inimeste arv väheneb. Elanikkond vananeb ja samamoodi ka ostujõud on viimastel aastatel vähenenud ehk väikepoodide pidamine muutub aasta-aastalt aina keerukamaks," lausus Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees Rainer Rohtla.

Veriora elanikele tähendas poe sulgemine, et esmase toidukraami järele tuli hakata käima 15 kilomeetri taha.

Veriora pood. Autor/allikas: Mirjam Mõttus/ERR

Kuigi kohalik ettevõtja pani suletud kaupluste asupaika käima kauplusauto, ei asenda kaks korda nädalas käiv kaubabuss poodi. Nii otsustas sündmusi kõrvalt jälginud pealinnas elav ja hulgikaupade äris tegutsev Olavi Nelk, et teeb Põlvamaal asuva Veriora kaupluse uksed uuesti lahti.

"Ma ei saanud sellest Coopi otsusest aru. Minu jaoks oleks tekkinud selline lumepalli efekt, et kui pood pannakse kinni, siis hakatakse välja kolima, siis pannakse kool kinni ja võib-olla veel midagi kinni. Ma olen ka natukene linnastumise vastane, et ei tohiks välja suretada seda külaelu," lisas Nelk.

Nii kohalikud kui ka suvitajad on taasavatud poe üle rõõmsad.

"Kuna mul ema ja isa pidasid seda poodi siin kunagi, siis väga kahju on kuulda, kui kinni pannakse kohti maakohas. Eriti veel siis, kui kohalikel ei ole kuhugi minna, et kiiresti piima või jäätist osta. See on super uudis," ütles suvitaja Kaia Kaldoja.

"Päris hea. Ma vaatan, et hinnad on täitsa tasemel. Mõtlesin, et hinnad tõusevad, aga ei. Coopi poodidest madalamad paistavad," sõnas kohalik elanik Valeri Gutjuma.