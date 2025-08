Politsei sai ettekirjutuse täita isikuandmete kaitse nõudeid paremini

"Aprilli lõpus numbrituvastuskaamerate kasutusega seotud küsimustest alguse saanud järelevalvemenetluses kontrollis AKI politsei andmekogu laiemalt. Menetluse eesmärk oli selgitada välja, kuidas andmeid politsei andmekogus tegelikult töödeldakse ning kas see vastab andmekaitse nõuetele. Muu hulgas kontrolliti päringute tegemist, logimist, isikuandmete arhiveerimist ja kustutamist ning juurdepääsuõigustega seonduvat," teatas AKI.

"Külastasime PPA-d korduvalt, et mõista andmetöötluse tegelikku toimimist ja hinnata, kuidas andmekaitsepõhimõtteid praktikas rakendatakse," selgitas inspektsiooni jurist Agnes Järvela.

"Asutusel on toimiv sisekontroll ning tagatud on andmekogus tehtavate toimingute logimine ja järelevalve andmekogu kasutamise üle, mis vähendab riske võimalikuks andmete väärkasutuseks," selgitas Järvela.

Inspektsioon tuvastas siiski puuduseid POLIS-e osaks olevas menetluse infosüsteemis andmete arhiveerimisel ja kustutamisel. Selles on säilinud andmed, mille säilitustähtaeg on möödas ja mida seega ei tohiks seal enam alles olla.

Ettekirjutusega kohustas inspektsioon PPA-d sellised andmed vastavalt tähtaegadele arhiveerima ja kustutama.

Samuti tuleb politseil võtta kasutusele tehnilised ja korralduslikud meetmed, et andmete arhiveerimine ja kustutamine toimuks edaspidi regulaarselt vastavalt tähtaegadele.

AKI märkis, et numbrituvastuskaamerate küsimus on leidmas lahendust

"Erilise tähelepanu all oli numbrituvastuskaamerate kasutus. Menetlusotsuse kujundamisel võeti arvesse, et viimased numbrituvastuskaamerate salvestised ja nendega seotud andmed kustuvad vastavalt säilitamistähtajale 14. augustiks," märkis inspektsioon.

PPA on enda läbiviidud teenistusliku kontrolli käigus määratlenud andmekaitse vaatest kõik peamised parendamist vajavad kohad ja AKI arvestas nende järeldustega ka oma menetluses.

Küll aga rõhutas AKI, et juhul kui numbrituvastuskaamera kasutamise võimalus taastub, tuleb PPA-l võtta kasutusele täiendavad meetmed, et seiresse lisatud sõidukid sealt eemaldataks, kui alus nende jälgimiseks ära langeb. Nimelt nähtus, et üksikud sõidukid jäid teavituste listi, kuigi alust enam selleks polnud.

Inspektsioon tõi esile, et nii mitmedki küsitavusi tekitanud numbrituvastuskaamera asjaolud on juba leidmas lahendust riigikogus menetluses oleva eelnõuga. Täiendavaid etteheiteid seoses kaameratega ettekirjutuses ei esitatud.

Järvela sõnul ei piisa isikuandmete kaitseks vaid tehnilistest ja sisekorra meetmetest – sama oluline on ka selge ja läbipaistev raamistik, mis toetab asutusi igapäevases töökorralduses.

POLIS-e põhimäärusest ning PPA selgitustest nähtus, et infosüsteemi andmeid kasutatakse muu hulgas politseitegevuse analüüsimisel ja statistilistel eesmärkidel. Inspektsiooni hinnangul võiks ka neid tegevusi käsitleda veelgi läbipaistvamalt.