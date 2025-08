Sõõrumaa: sain Reformierakonna volitused minna Keskerakonnaga läbi rääkima

Sõõrumaa meenutas saates, et ettepaneku asuda Reformierakonna Tallinna linnapea kandidaadiks tegi talle Pärtel-Peeter Pere. "Pärtel-Peeter Pere tegi mulle ettepaneku, ütles, et on vähe võimalust, et nad lepivad oma lasteaia kohatasus kokku," sõnas Sõõrumaa.

"Ma mõtlesin, et kui nad nii lihtsa asja pärast omavahel riidu lähevad, siis see kolm kuud võin mina olla ka seal. Ja ma suudan selle kolme kuuga näidata mõne asja, mida võib-olla nad tihtipeale mitme aastaga ei suuda seal teha," rääkis ta.

Sõõrumaa rääkis, et esimene eelistus oleks olnud valitseda nendega, kes võimul olid. "Aga kuna sotsiaaldemokraadid keeldusid sel teemal rääkimast, siis jäigi üle ainult Keskerakonnaga," sõnas Sõõrumaa.

"Mina sain Tallinna Reformierakonna juhatuse käest volitused minna Keskerakonnaga läbi rääkima," meenutas Sõõrumaa saates.

Sõõrumaa hinnangul läks Reformierakond sotside kutsel linnavalitsusse tagasi liiga äkki. "Ma arvan, et see tagasiminek sinna oli kiirustatud ja ennatlik. Ja ma ei ole isegi tahtnud süüvida, kas keegi tegi kellegile teadlikult mütsi või toimis süvariik," sõnas Sõõrumaa.

Ta kritiseeris Reformierakonna hilisemat otsust välistada Keskerakonnaga koostöö. "Mina nii ei teeks," ütles ta.

Samuti ütles ta, et temale ja mõnele teisele ettevõtjale on tundumas, et Reformierakond on kaugenenud kuvandist, Reformierakond on ettevõtjaid esindav erakond. Siiski märkis ta, et ettevõtlikule inimesele on Reformierakond parim väljund.

Sõõrumaa kinnitas, et ta ei ole loobunud Reformierakonna nimekirjas valimistel kandideerimast. "Jah, praeguses seisus mina kandideerin Reformierakonna nimekirjas," ütles Sõõrumaa.

Vilja Kiisler küsis kas Sõõrumaa astub ka Reformierakonna liikmeks. "Vaatame," vastas Sõõrumaa.

Sõõrumaa rääkis, et on valmis saanud koos ettevõtlike inimeste abiga valimisprogrammi projekti, milles sisalduvaid punkte soovitab ta kõigile parteidele. Kes need ettevõtlikud inimesed on, ei soovinud Sõõrumaa avaldada.

Rääkides toiduainete käibemaksu langetamise teemal ütles Sõõrumaa, et talle ei meeldinud Reformierakonna kriitika vastava rahvaalgatuse suhtes, mis nõuab selle langetamist.

"Mina reageerisin sellele, et sellele lähedale 100 000 allkirjale mida koguti, siis see sai natukene rumalalt sildistatud. Sellist asja ei tohiks olla. See läheb mulle isiklikult väga korda," ütles ta.

Samuti märkis ta, et kui enamikes Euroopa riikides on toiduainete käibemaks väiksem kui riigi keskmine käibemaks ja need riigid on enamus Eestist rikkamad, siis ei saa öelda, et need riigid on lollilt käitunud. "Minu meelest tasub vaadata, mis mujal maailmas toimib," lausus ta.