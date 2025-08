Ka Eesti majutusasutused soovivad Booking.com-iga võrdset konkurentsi

Hindade tasakaalu ja võrdse konkurentsi nimel on ka Eesti hotellidel huvi liituda algatusega Booking.com-i vastu, rääkis Vikerhommikus hotellide ja restoranide liidu tegevjuht Külli Kraner.

Eesti hotellide ja majutusasutuste jaoks on Booking.com püsinud olulise partnerina, kuid turgu kahjustavad tingimused võiksid kaduda, ütles Kraner.

Kraneri sõnul on algatusega liitumine iga ettevõtte individuaalne otsus ja konfidentsiaalsuse tõttu ei saa hetkel täpselt öelda, kui paljud on liikumisega kaasa läinud.

"Ma usun küll, et ka meie hotellid näevad ja peavad oluliseks seda, et meie turul oleks tasakaal ja et oleks tagatud võrdne konkurents," ütles Kraner.

Eesti hotellid said alates maikuust liituda Booking.com vastu esitatud algatusega ning hetkel on seda tähtaega pikendatud 29. augustini.

Kraner lisas, et Booking.com keskkonna keskmine vahendustasu sõltub hotellist ja vastavast lepingust, kuid protsentuaalselt jääb see 15-25 vahemikku.

Kraneri sõnul oli hotellide esialgne nõustumine hindu piiravate reeglitega aastate pikkune protsess.

"Kahjunõue, millega täna tegeleme, ulatub aastasse 2004. Uue ärimudelina oli nii klientidele kui ka hotellidele väga mugav, et ühelt poolt ma saan usaldusväärselt hotelle broneerida ja teiselt poolt tekib mulle kliendivoog, nähtavus," selgitas Kraner.

Kraneri sõnul võis puududa Euroopa Liidu turul regulatsioon ja teadmine, et sellised nõuded võivad olla konkurentsikahjustavad ning tänaseks on regulatsioonid platvormidel pakutavate digiteenustele ja digiturgudele kehtinud kaks aastat.

Euroopa Kohtu lõpliku otsusega võib minna aastaid ning Kraneri hinnangul saab seda määratleda selgemini sügisel.

Enam kui 10 000 Euroopa hotelli nõuavad majutuse broneerimise platvormilt Booking.com kahjutasu, pidades "parima hinna" klausleid ja nõuet piirata majutusasutusi pakkumast odavamat hinda kui platvormil, konkurentsiõiguse vastaseks.