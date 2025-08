PPA plaanib paigaldada idapiirile ujuvtõkked

Eesti piirivalvele on ujuvtõkked uudne lahendus, kuid mujal maailmas on sarnased tõkked juba kasutusel. Kaks aastat tagasi paigaldati USA-Mehhiko piirijõele umbes 300 meetri pikkune tõke, mida sel aastal on kavas pikendada kuni 30 kilomeetrini.

"On erinevaid võrkude, ankrute ja poide lahendusi, mis koosmõjus peaksid peatama nii paadiga ületuse kui ka tegelikult ujudes ületamise. Katsetame siis kolmes erinevas lõigus, kolm korda 500 meetrit ehk 1500 meetrist juppi erinevates kohtades. Vaatame, kuidas ta töötab, kuidas see vette ehitatav ajutine või ka tulevikus alaline tõke aitaks nende ohtude vastu, mis meid varitsevad," sõnas PPA piirivalvejuht Veiko Kommusaar.

Eesti ujuvtõkete pilootprojekti maksumus on umbes üks miljon eurot ja esialgu uuritakse ujuvtõkete sobivust Narva jõele ja Lämmijärvele, kus ebaseaduslike piiriületuste oht on kõige suurem.

Ujuvtõkete hange algab lähikuudel, katsetused toimuvad tuleval aastal.