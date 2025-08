Neljapäev kostitab mõõduka suvesoojaga

Neljapäeva ööl poetab madalrõhkkonna servast vihmahooge. Päevaks nihkub keerise raskuspunkt Gröönimaa suunas. Läänemere ääres õhurõhk veidi tõuseb ja lõunapoolne kõrgrõhkkond nihutab oma serva Balti riikide poole. Paraku pole vihmahoogudest pääsu, sest edelavoolus saabuvas õhus on ikka niiskust, päeval tõstab päike maapinnalt ka lisa ja nõnda tuleb hoovihmadeks valmis olla. Mõõdukas edelatuules on õhutemperatuur 20 kraadi lähedane.

Eeloleval ööl on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub lõuna- ja edela-, saartel ka läänetuul 5-12, öö hakul rannikul iiliti 17 m/s. Õhutemperatuur on 11 kuni 16, rannikul kuni 18 kraadi.

Hommikul on nii selget taevast kui pilvelaamu. Hoovihmad on tõenäolisemad Pärnu- ja Viljandimaal, mujale võib vaid üksik vihmarabin eksida. Puhub valdavalt edelatuul 3-9, rannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on 13 kuni 18 kraadi.

Päev tuleb muutliku pilvisusega. Sajab hoovihma, pole välistatud äike. Puhub edela- ja läänetuul 4-10, ilitii 13 m/s. Õhutemperatuur on 18 kuni 22 kraadi.

Õhtul pilved hõrenevad. Üksikud annavad veel sajuhooge. Puhub edelatuul 3-9, saartel ja läänerannikul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on 17 kuni 19 kraadi.

Reede toob taas vihmahooge. Laupäev on kuivem, aga päeval üksik rabin vihma siiski tuleb. Pühapäeval vihmapilved lähenevad, aga need võivad ka alles õhtul jõuda.