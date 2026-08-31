Teisipäeval sajab vihma

Teisipäeval suundub meile lähim keerise kese Botnia lahe põhjarannikule ja selle lõunatiib katab Läänemere ümbrust. Öösel on meil sajuhooge hõredalt ja harva, aga niiskust on piisavalt udu tekkeks. Seda soosib ka tasaseks jääv tuul. Päeva peale jõuab merelt madalrõhulohk ühes paksemate vihmapilvedega. Õhumass on veel soe ja temperatuur tõuseb 20 kraadi ümbrusse.

Eeloleval ööl on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Paiguti tekib udu. Puhub edela- ja lõunatuul 2-7, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on 11 kuni 15, rannikul kuni 17 kraadi.

Hommikul jõuab mandri lääneossa pilvelaamu, millest kohati hoog vihma tuleb, pole välistatud äike. Puhub lõuna- ja edelatuul 1-5, rannikul kuni 9 m/s. Õhutemperatuur on 13 kuni 17 kraadi.

Päev on vahelduva pilvisusega ilm. Ennelõunal on vihmahooge hõredamalt, pärastlõunal laialdaselt ja siis on ka äikeseoht. Puhub edela- ja lõunatuul 2-8 m/s, pärastlõunal tuul raugeb. Õhutemperatuur on 17 kuni 22 kraadi.

Järgnevail päevil üllatusi varuks pole. Madalrõhkkondadele on lisa tulemas ja need toovad läänekaarest niiskust lisaks . Öösel on vihmahooge harvem, päeval sagedamini ja laialdasemalt. Õhusooja on öösiti esialgu 10 kraadi lähedal, päeval taanduvad termomeetrinäidud pisitasa alla 20 piiri.