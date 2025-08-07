Kreml: Putin kohtub lähiajal Trumpiga

Kremli nõunik Juri Ušakov teatas neljapäeval, et Venemaa režiimi juht Vladimir Putin kohtub lähipäevade jooksul USA presidendi Donald Trumpiga. Ušakovi sõnul on ettevalmistused kohtumiseks juba käimas.

"Ameerika poole ettepanekul jõuti põhimõttelisele kokkuleppele pidada lähipäevil kahepoolne tippkohtumine," teatas Ušakov.

Ušakov rääkis veel, et ka kohtumispaigas on põhimõtteliselt kokku lepitud, kuid seda ta veel ei avaldanud.

Trump ise ütles juba kolmapäeva õhtul, et ta võib lähiajal kohtuda Putiniga. Pole veel selge, kus võimalik kohtumine võiks toimuda.

Võimalikku tippkohtumist arutati ka telefonikõnes Trumpi ja Zelenski vahel, milles osalesid ka NATO peasekretär Mark Rutte, Saksamaa kantsler Friedrich Merz, Suurbritannia peaminister Keir Starmer ja Soome president Alexander Stubb.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski avaldas neljapäeval samuti soovi kohtuda silmast silma Putiniga.

Ukraina president ütles neljapäeva hommikul, et tal on päeva jooksul kavas mitu vestlust, seal hulgas Saksa kantsleri Friedrich Merzi ning Prantsuse ja Itaalia ametnikega.

"Aset leiab ka suhtlus riikliku julgeoleku nõunike tasandil. Põhiline on, et Venemaa, kes seda sõda alustas, astuks tegelikke samme agressiooni lõpetamiseks," rõhutas Zelenski.