Opositsioon on Jolleri tagasiastumise küsimuses eri meelt

Urmas Reinsalu ja Tanel Kiik.
Urmas Reinsalu ja Tanel Kiik. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Kui riigikogu opositsiooni kuuluva Isamaa esimees Urmas Reinsalu näeks tervisekassa suvepäevade tõttu sotsiaalminister Karmen Jolleri (RE) tagasiastumist, siis Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees Tanel Kiik Jolleri tagasiastumist ei soovi.

"Poliitilise vastutuse mõttes jaa. Ma arvan, et see oleks põhjendatud ja ma teen üleskutse talle (Jollerile) see amet maha panna," ütles Reinsalu ERR-ile.

"Palju on olnud vassimist ja hämamist selle konkreetse kaasuse ümber. Nagu ma eile teada sain, siis ajakirjanikud pöördusid juba juulis, tükk aega enne selle ürituse korraldamist, ka sotsiaalministeeriumi ametnike poole. Nii, et tegelikkuses ministeerium oli sellest peost juba jupp aega eelnevalt teadlik," lausus Reinsalu.

"See asetub laiemasse vastutamatuse konteksti, mida valitsus on kultiveerimas ühiskonnas. Ja loomulikult kui sõnad ja teod lähevad lahku, ja tõepoolest see on väga groteskne metafoor, et meil on tervisekassa kiiresti kahanevate reservide miinusolukorras ja sel ajal selline sümbolväärtusega pidu aset leiab. See riivab ühiskonna õiglustunnet ja sellele peab olema ka selge vastus poliitilise vastutuse mõttes," lausus Reinsalu.

Reinsalu sõnul peaks tagasi astuma ka tervisekassa juht Rain Laane. "Selles asjas peab olema nii poliitiline vastutus kui ka personaalne vastutus," sõnas Reinsalu.

Kiik: tõenäoliselt Joller suvepäevade korraldamisega ei tegelenud

Samuti opositsiooni esindava Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees ja endine sotsiaalminister Tanel Kiik oli samuti kriitiline, ent jäi märksa vaoshoitumale seisukohale.

"Alustame sellest, et tervisekassa suvepäevade korraldamine sellisel kujul ja sellises kohas oli kahtlemata viga. Oma töötajad võib ikka motiveerida, erinevaid tänuüritusi teha, aga neid tuleb teha tagasihoidlikumalt ja vastutustundlikult rahaga ümber käies," lausus Kiik.

"Kui majandus on langenud kolm aastat järjest ja inimestel on tõsine probleem toimetuleku osas. Me teame, et tervisevaldkond on rahastuskriisis, siis ei ole õige aeg ega koht selliste ürituste korraldamiseks. Mul on väga kahju, et tervisekassal ei olnud seda mõistmist juba enne. Sarnast üritust ei oleks pidanud tegema," lisas ta.

Kiik märkis, et tema usaldaks tervisekassa juhtide määramise või tagasikutsumise küsimuses tervisekassa nõukogu, mis erakorraliselt sel reedel koguneb. "Ma siin ei sekkuks nõukogu töösse. See on nende pädevuses hinnata, kas ja mil määral on nende hinnangul seda usaldust kuritarvitatud ja mis on järgmised sammud," sõnas Kiik.

ERR küsis Kiigelt, kas tema hinnangul on Karmen Jolleril põhjust sotsiaalministri kohalt tagasi astumiseks või ei ole. "Selle konkreetse küsimuse pärast, ütlen ausalt, et ei ole. Ma arvan, et tervise valdkonna eest vastutav minister suure tõenäosusega ei tegelenud tervisekassa suvepäevade korralduslike küsimustega," sõnas vastas Kiik.

Mitmed ajakirjandusväljaanded kirjeldasid teisipäeval tervisekassa Taagepera lossis asuvas Wagenkülli spaahotellis juuli lõpus toimunud suvepäevi. Ürituse jaoks oli broneeritud kogu kompleks. Õhtulehe andmetel võis suvepäevade maksumus ulatuda üle 100 000 euro.

Keskerakond nõuab suvepäevade tõttu sotsiaalminister Karmen Jolleri tagasiastumist.

Sotsiaalminister Karmen Joller (RE) kutsus reedeks kokku tervisekassa nõukogu erakorralise koosoleku. Jolleri sõnul tahab nõukogu saada tervisekassa juhtkonna selgitusi eksklusiivsete suvepäevade korraldamise teemal.

Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal soovitas kolmapäeval tervisekassa juhtkonnal asutuse suvepäevade osas salatsemise ning avaliku raha kasutamisest vale mulje jätmise tõttu ametit vahetada.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

