Välisturistide arv kasvas, siseturistide arv langes aastaga

Juunis peatus Eesti majutusettevõtetes 391 000 turisti, mida on kaks protsenti rohkem kui aasta varem samal ajal. Välisturiste oli viis protsenti rohkem, kuid siseturiste kaks protsenti vähem kui mullu, teatas statistikaamet.

Juunis külastas Eesti majutusettevõtteid 214 600 välis- ja 176 400 siseturisti.

"Nii nagu ka eelmise aasta juunis, peatus meil rohkem välisturiste (55 protsenti) kui siseturiste (45 protsenti)," ütles statistikaameti juhtivanalüütik Helga Laurmaa.

2025. aastal on välisturistide arv kasvanud enamikul kuudel.

"Mulluse juuniga võrreldes oli nüüd majutusettevõtetes välisturiste küll viis protsenti enam, kuid nende arv ei ole veel täielikult pandeemiaaegsest madalseisust taastunud," tõdes Laurmaa.

"Siseturiste oli majutusettevõtetes eelmise aasta juuniga võrreldes kaks protsenti vähem, aga üldiselt on siseturism hästi taastunud, ületades 2019. aasta juuni taset 16 protsendi võrra," lisas ta.

Kõige enam turiste saabus tänavu juunis Eestisse Soomest – kokku 79 300 ning nad moodustasid 37 protsenti kõigist majutuskohtades peatunud välisturistidest.

Läti turiste oli 23 500 (11 protsenti), Saksamaalt saabus 19 100 (üheksa protsenti), Leedust ja Ameerika Ühendriikidest kummastki 9100 (neli protsenti), Suurbritanniast 8200, Aasia riikidest 7800 ja Poolast 6100 turisti.

"Aastases võrdluses vähenes Soome ja Leedu turistide arv, kuid see-eest suurenes see arv Läti, Saksamaa, Ameerika Ühendriikide, Suurbritannia ja mitmete teiste riikide puhul," lausus analüütik.

Majutatud välisturistidest 82 protsenti olid juunis Eestis puhkusereisil ning 14 protsenti tööreisil.

Välisturistidest 71 protsenti eelistas ööbida Harju maakonnas, järgnesid Pärnu (11 protsenti), Tartu (seitse protsenti) ja Saare maakond (neli protsenti) ning Ida-Viru, Lääne ja Lääne-Viru maakonnad, kus igaühes peatus kaks protsenti välisturistidest.

Majutuskohtades ööbinud siseturistidest olid 76 protsenti puhkuse- ja 16 protsenti tööreisil. Kõige enam peatus siseturiste Harju maakonnas (27 protsenti). Järgnesid Pärnu (14 protsenti), Ida-Viru (10 protsenti), Tartu ja Saare maakond (kummaski 8 protsenti). Lääne, Lääne-Viru ning Valga maakonnas peatus kõigis kuus protsenti siseturistidest.

Turistid jäid majutusettevõtetesse kokku ligi 716 500 ööks, neist 406 200 olid välisturistide ja 310 300 siseturistide ööbimised.

Juunis oli võimalik peatuda 1207 majutuskohas. Turistide kasutuses oli ligi 25 900 tuba ja 61 100 voodikohta, täidetud oli 50 protsenti tubadest.

Ööpäev maksis majutusettevõttes keskmiselt 55 eurot inimese kohta. See on 12 protsenti kallim kui 2024. aasta juunis ning 34 protsenti kallim kui 2019. aasta samas kuus.

Harjumaal maksis üks ööpäev inimese kohta 65 eurot, Pärnumaal 52 eurot, Lääne-Viru- ja Põlvamaal 49 eurot, Saaremaal 48 eurot, Läänemaal 46 eurot, Tartu- ja Võrumaal 44 eurot ning Ida-Virumaal 35 eurot.