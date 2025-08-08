Sisejuurdlus tuvastas haridusministeeriumi endiste töötajate tegevuses eksimusi

Advokaadibüroo Ellex Raidla tehtud sisejuurdluse tulemusel tuvastati endiste haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) teenistujate tegevuses eksimusi ja ministeerium teeb muudatused asutuse tööprotsessides, et edaspidi sarnaseid olukordi ennetada, teatas HTM.

Advokaadibürool Ellex Raidla valmis haridus- ja teadusministeeriumi tellimusel ministeeriumi sisejuurdluse kokkuvõte, mis annab hinnangud ministeeriumi endise kantsleri Mart Laidmetsa ja haridus- ja noorteameti endise juhi Ulla Ilissoni tegevuse õiguspärasuse kohta, jätkuna 2024. a detsembris lõppenud kriminaalmenetlusele.

Sisejuurdluse tulemusel tuvastati endiste teenistujate tegevuses eksimusi ja ministeerium teeb muudatused asutuse tööprotsessides, et edaspidi sarnaseid olukordi ennetada.

Ministeeriumi kantsleri Triin Laasi-Õige sõnul oli täiendava analüüsi tellimise eesmärgiks soov veenduda, et ministeeriumi teenistujad on lähtunud ametniku eetikast ja headest tavadest ning et organisatsiooni töökorraldus on tõhus ja toimiv.

"Paraku tõi sisejuurdlus välja mitmeid eksimusi. Tegu on väga olulise õppimise kohaga organisatsiooni juhtimise vaatest. Meie eesmärk on tõhustada juhtimist ja tagada, et edaspidi selliseid olukordi ei tekiks. Tänaseks oleme üle vaadanud oma sisemised korrad ja kavandame teenistujate koolitusi," ütles Laasi-Õige.

Kantsler lisas, et sisejuurdluse tulemustest lähtuvalt jätkatakse töökorralduse parandamist ja sisekontrollisüsteemi tõhustamist.



Advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaat Marko Kairjaki koostatud analüüs käsitleb ministeeriumi võimalikke kohustusi endiste ametnike ees; annab hinnangu, kas kriminaalmenetluse raames selgunud asjaolude pinnalt võiks tuvastada ametnike kohustuste rikkumist ning kas on alust algatada ametnike suhtes distsiplinaarmenetlust või kahjunõudeid.