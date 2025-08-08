Fotod: Nurme sigala juurde kogunes poolsada meeleavaldajat

Nurme sigala juurde kogunes reede õhtul 50 kuni 60 inimest, et protestida seakatku kahtlusega sigade hukkamise vastu.

Põllumajandus- ja toiduameti (PTA) peadirektor Raimo Heinam ja Nurme sigala omaniku Saimre Seakasvatuse OÜ juhatuse liige Mati Tuvi olid varem teinud üleskutse mitte koguneda Nurme farmi juurde.

Heinami sõnul on sigade Aafrika katku tõrje Viljandimaal vältimatu.

"Eesmärk on kaitsta kodumaist seakasvatust ja toidutootmissektorit. Teist alternatiivi viiruse tõrjeks kahjuks ei ole. Samuti puudub sellises olukorras põllumajandus- ja toiduametil teistsuguse otsuse langetamise õigus. Ka ühe nakatunud sea avastamisel kõik samas farmis olevad sead loetakse võimalikeks viiruse kandjateks, sest viirus säilib nakatumisvõimelisena roojas, pinnases, puit-, metall-, kivipindadel isegi pool aastat ning soodsatel tingimustel suisa 18 kuud," lausus Heinam.

Tuvi ütles, et mõistab tauditõrje tegevuste vajalikkust ning ettevõte teeb igakülgset koostööd PTA-ga. Samuti palus ta mitte koguneda ja takistada tauditõrjega seotud tegevust.

"Oleme varasemalt pakkunud PTA-le välja alternatiivlahenduse, et Nurme farmis pikendataks karantiini kahe nädala võrra ja vastavalt olukorrale otsustaks siis farmi saatuse. Aga kuna meile on selgitatud, et Euroopa Liidu seadusandlus sellist lahendust paraku ei võimalda, siis meie hukkamise osas takistusi ei tee ning toetame PTAd ja AS Vireeni tauditõrjega seotud tegevustes. Soovime farmi pärast taudi tõrjumist võimalikult kiiresti taasasustada, et oma tööd jätkata," lausus Tuvi.

Protestijad kavatsevad kohal olla läbi öö

Kristi Metsa Eestimaa loomakaitse liidust ütles koha peal ERR-ile, et Nurme farmi juurde koguneti selleks, et päästa sead ebaõiglasest hukkamisest.

"Kahe nädala eest haigestus üks siga, kes on andnud ühe positiivse proovi ja hiljem on kahe nädala jooksul 27 pluss viis proovi veel tehtud, mis on olnud negatiivsed. Me soovime lihtsalt seda, et antakse võimalus sigalale nii-öelda oodata ära (proovide tulemused) Hispaania laborist. Me ei usalda lihtsalt neid Eesti laboreid kahjuks," lausus Metsa.

Metsa sõnul sai protesti organiseerimine alguse sotsiaalmeedias ning ka loomakaitse liit kutsus inimesi appi tulema.

"Mina isiklikult jään öö peale kindlasti ja minuga koos jääb ka päris palju inimesi ja inimesi tuleb tegelikult juurde," ütles ta. "Kahjuks on meile teada, et hommikul kell seitse alustatakse sigade tapmisega ehk siis ilmselt tulevad kohale siis põllumajandus- ja toiduameti ametnikud, AS Vireen, kes siis seda teostab."