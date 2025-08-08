X!

Fotod: Nurme sigala juurde kogunes poolsada meeleavaldajat

Eesti
{{1754676960000 | amCalendar}}
Nurme sigala juurde reede õhtul kogunenud inimesed nõuavad seakatku kahtlusega sigade hukkamise edasilükkamist.
Vaata galeriid
12 pilti
Eesti

Viljandimaal asuva Nurme sigala juurde reede õhtul kogunenud inimesed nõuavad seakatku kahtlusega sigade hukkamise edasilükkamist.

Nurme sigala juurde kogunes reede õhtul 50 kuni 60 inimest, et protestida seakatku kahtlusega sigade hukkamise vastu.

Põllumajandus- ja toiduameti (PTA) peadirektor Raimo Heinam ja Nurme sigala omaniku Saimre Seakasvatuse OÜ juhatuse liige Mati Tuvi olid varem teinud üleskutse mitte koguneda Nurme farmi juurde.

Heinami sõnul on sigade Aafrika katku tõrje Viljandimaal vältimatu.

"Eesmärk on kaitsta kodumaist seakasvatust ja toidutootmissektorit. Teist alternatiivi viiruse tõrjeks kahjuks ei ole. Samuti puudub sellises olukorras põllumajandus- ja toiduametil teistsuguse otsuse langetamise õigus. Ka ühe nakatunud sea avastamisel kõik samas farmis olevad sead loetakse võimalikeks viiruse kandjateks, sest viirus säilib nakatumisvõimelisena roojas, pinnases, puit-, metall-, kivipindadel isegi pool aastat ning soodsatel tingimustel suisa 18 kuud," lausus Heinam.

Tuvi ütles, et mõistab tauditõrje tegevuste vajalikkust ning ettevõte teeb igakülgset koostööd PTA-ga. Samuti palus ta mitte koguneda ja takistada tauditõrjega seotud tegevust.

"Oleme varasemalt pakkunud PTA-le välja alternatiivlahenduse, et Nurme farmis pikendataks karantiini kahe nädala võrra ja vastavalt olukorrale otsustaks siis farmi saatuse. Aga kuna meile on selgitatud, et Euroopa Liidu seadusandlus sellist lahendust paraku ei võimalda, siis meie hukkamise osas takistusi ei tee ning toetame PTAd ja AS Vireeni tauditõrjega seotud tegevustes. Soovime farmi pärast taudi tõrjumist võimalikult kiiresti taasasustada, et oma tööd jätkata," lausus Tuvi.

Protestijad kavatsevad kohal olla läbi öö

Kristi Metsa Eestimaa loomakaitse liidust ütles koha peal ERR-ile, et Nurme farmi juurde koguneti selleks, et päästa sead ebaõiglasest hukkamisest.

"Kahe nädala eest haigestus üks siga, kes on andnud ühe positiivse proovi ja hiljem on kahe nädala jooksul 27 pluss viis proovi veel tehtud, mis on olnud negatiivsed. Me soovime lihtsalt seda, et antakse võimalus sigalale nii-öelda oodata ära (proovide tulemused) Hispaania laborist. Me ei usalda lihtsalt neid Eesti laboreid kahjuks," lausus Metsa.

Metsa sõnul sai protesti organiseerimine alguse sotsiaalmeedias ning ka loomakaitse liit kutsus inimesi appi tulema.

"Mina isiklikult jään öö peale kindlasti ja minuga koos jääb ka päris palju inimesi ja inimesi tuleb tegelikult juurde," ütles ta. "Kahjuks on meile teada, et hommikul kell seitse alustatakse sigade tapmisega ehk siis ilmselt tulevad kohale siis põllumajandus- ja toiduameti ametnikud, AS Vireen, kes siis seda teostab."

Toimetaja: Marko Tooming, Olev Kenk

Samal teemal

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:22

Glinka andis Poolas esisaja mängijale kõva lahingu

22:14

USA tahab narkokartellide vastu hakata kasutama sõjaväge

22:05

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:48

ETV spordisaade, 8. august

21:47

Fotod: Nurme sigala juurde kogunes poolsada meeleavaldajat Uuendatud

21:39

Venemaa ründas Ukrainas taas mitut piirkonda Uuendatud

21:27

Haapsalus algas Valge Daami aeg

21:23

Eesti jalgpallipoisid lõid Fääri saartele kaheksa väravat

21:23

Laupäeval on sooja 20 kraadi ümber

21:19

Fotod: Paides algas 13. Arvamusfestival

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

15:02

Rohkem kui pooled tervisekassa ametnikud teevad tööd kodukontoris Uuendatud

11:40

Läti turuosaline pani Balti reservide turul elektri hinna meeletult hüppama Uuendatud

14:15

Rain Laane astub tervisekassa juhi kohalt tagasi Uuendatud

07.08

Transpordiamet hakkas teavitama Koidula piiripunkti jäetud autode omanikke

07.08

Michal: valitsus võib kaaluda tulumaksutõusu ärajätmist Uuendatud

12:03

Hotellide ja restoranide liit: minister ei peaks meedias rääkima meie edust

21:39

Venemaa ründas Ukrainas taas mitut piirkonda Uuendatud

07.08

Külli Taro: tervisekassa suvepäevad olid märgiline viimane piisk

16:36

Sisejuurdlus tuvastas haridusministeeriumi endiste töötajate tegevuses eksimusi

06:49

USA tõstis Maduro eest pakutavat pearaha 50 miljoni dollarini

ilmateade

loe: sport

22:22

Glinka andis Poolas esisaja mängijale kõva lahingu

21:48

ETV spordisaade, 8. august

21:23

Eesti jalgpallipoisid lõid Fääri saartele kaheksa väravat

20:47

Eesti võrkpallikoondis sai Lätilt suve esimese kaotuse

loe: kultuur

19:01

Suri teatrikunstnik Ingrid Agur

15:32

Uue muusika reede: Night Tapes, Karl Killing, Ed Sheeran, Jonas Brothers jt

11:28

Arvustus. Saueaugu teatritalus hõõguv tulease, heleda sulega

10:44

Arvustus. Queens of the Stone Age: barbarid mere ääres

loe: eeter

17:16

Üle Atlandi sõudja: uurin selle katsumuse käigus inimeste psühholoogiat

14:01

Gert Kullamäe: Oliveri heas mõttes nahaalsus on korvpalliplatsil hea omadus

13:11

Maailmakuulsad breikarid treenivad Eestis noori lootustandvaid tantsijaid

11:36

Infarktijärgsest operatsioonist taastuv Erika Salumäe: kõik on hästi

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (08.08.2025 18:00:00)

18:00

Eesti plaanib Euroopa Komisjonilt kaitsehangete jaoks laenata kuni 3,6 miljardit eurot

17:50

Haapsalus algas Valge Daami aeg

15:55

Laane: tegin ainuvõimaliku otsuse

15:35

Eesti saadab Reeperbahni talendifestivalile neli artisti

15:30

Raadiouudised (08.08.2025 15:00:00)

15:25

Tervisekassa juhatuse esimees Rain Laane astub ametist tagasi

12:30

Kastre vallas üritavad erakonnad valimisliidu võimu lõhkuda

12:25

Laupäeval sajab kohati hoovihma

12:20

Raadiouudised (08.08.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo