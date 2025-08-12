Vunder: katkupositiivse farmi ümber kogunemine on täiesti lubamatu

Eesti tõusigade aretusühistu nõukogu esimees Timo Vunder sõnas "Aktuaalses kaameras", et protest, mil inimesed kogunesid Nurme farmi ümber, kus oli sigade Aafrika katk tuvastatud, oli täiesti lubamatu. Vunderi hinnangul oli Eesti eelnevalt teinud kõik vajaliku, et kinnitada katk farmis, kuid ta mõistab inimeste meelehärmi.

Kas teil on kindlus ja veendumus, et riigiametid tegutsevad praegu ohtliku taudi ohjeldamisel parimal moel?

Täna meil see kindlus on olemas. Sellelt ühelt positiivselt sealt on võetud kolm proovi ja viidud Hispaaniasse referentslaborisse ning sealt on saadud ka positiivne vastus. See proov, mis oli positiivne, oli igal juhul positiivne ja meil ei ole kahtlust öelda, et see proov ei olnud positiivne. Kuna need lisaproovid, mis sealt võeti - need 30 proovi -, olid tõesti negatiivsed, siis inimestes võib see tekitada sellise mõistmatuse või arusaamatuse, aga üks positiivne on ikkagi positiivne.

Kas riik on teinud kõik, mis võimalik, et katku levikut piirata?

Me oleme riigiga suhelnud ja oleme pikalt rääkinud sellest, et metssigasid oleks vaja aktiivsemalt küttida. Seda küttimist oleks vaja väga jõuliselt motiveerida, et metssigade küttimise järgselt oleks nende sigadega midagi teha - kas siis jahimeestele kompenseerida see uluk või teha sellest konserve. Tegelikult on see liha puhas, proovid on tehtud, aga teda ei ole täna võimalik kaubanduses müüa, välja arvatud konservidena. Seetõttu pole ulukite käitlejatel nii suurt soovi nendega midagi teha ja see on ka kindlasti takistuseks, sest jahimehed ei jõua kõike ära süüa.

Kas seakasvatajad saavad kompensatsiooni selle eest, et sead hävitatakse?

Osaliselt jah. Need sead, kes hävitatakse, nad kaalutakse, kui kõik bioohutusnõuded on täidetud ilusti ja siis need kompenseeritakse, aga siin on palju erinevaid teisi nüansse, mida ei kompenseerita. Näiteks see, kui farm jääb kolmeks kuuks tühjaks, siis inimesel on tegelikult vaja loomi kuhugi paigutada ja peab otsima järgmise koha. Kui põhikari hävitatakse, siis läheb inimesel peaaegu aasta, millal saad uue põhikarja sisse tuua ja uued põrsad sünnivad. Selles mõttes ei ole see rahaline kompensatsioon kindlasti see, mis kompenseerib kõike. See on küll midagi, aga mitte täies ulatuses.

Teine probleem on tööstusega. Kui on tööstustesse läinud sigu, kus on kahtlust, et need on tulnud viirusele positiivsest farmist, siis kutsutakse tooted tagasi, et kõik oleks turvaline ja ohutu ning et meie riik oleks käitunud nii nagu käituma oleks pidanud, siis see on n-ö riigi tööstuste enda kulu.

Mida te ühiskonnalt ootate? Kas põllumajandusameti survestamine, et oodataks ära Hispaanias tehtud kordusanalüüsid oli õigustatud?

Tegelikult ettevõtte omanikud olid sellega nõus ka enne referentslabori otsust. See proov oli positiivne ja sealt läheb kolle likvideerimisele. Ühel hetkel on siis võimalik uuesti sead sisse võtta ja kui on kõik desinfitseeritud, siis oleks ka see luba antud.

See Hispaania labori vastus kinnitas ainult meie labori tööd. Selles osas ju mingit muutust ei tulnud. See, et on tõesti ainult üks siga olnud positiivne ja see, et neid täna rohkem ei ole, on tekitanud meelehärmi. Mina ei ole viroloog ja viroloogid ütleksid, et seal on peiteajad ja kõik muu. Tegelikult see, et inimesed kogunevad farmi ümber, mis on viirusele positiivne, on lubamatu. Kui inimesed ütlevad, et nad hoolivad loomadest, siis nad peaksid hoidma kõikidest sigalatest eemale.