X!

Putin ja Trump kohtuvad järgmisel nädalal Alaskal

Välismaa
{{1754708520000 | amCalendar}}
Vladimir Putin ja Donald Trump kohtuvad järgmise nädala reedel Alaskal.
Vladimir Putin ja Donald Trump kohtuvad järgmise nädala reedel Alaskal. Autor/allikas: SCANPIX/Ilya PITALEV and Sarah Meyssonnier / AFP
Välismaa

USA president Donald Trump kohtub 15. augustil Alaskal Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, et pidada läbirääkimisi Ukraina sõja lõpetamiseks, teatas Trump reedel. Zelenski sõnul ei saa rahu saavutada ilma Ukraina osaluseta ja et maad okupantidele ei kavatse riik anda.

Trump tegi kauaoodatud teadaande sotsiaalmeedias pärast seda, kui ta ütles, et pooled, sealhulgas Ukraina president Volodõmõr Zelenski, on lähedal relvarahu kokkuleppele, mis võiks lahendada kolm ja pool aastat kestnud konflikti ning mis võiks nõuda Ukrainalt märkimisväärse territooriumi loovutamist.

Reedel Valges Majas ajakirjanikele esinedes andis Trump mõista, et kokkulepe hõlmab maade vahetust.

"Mõlema poole hüvanguks toimub territooriumide vahetus," ütles vabariiklasest president.

Kreml kinnitas tippkohtumist hiljem veebiavalduses.

Putini abi Juri Ušakov ütles, et kaks juhti keskenduvad Ukraina kriisi pikaajalise rahumeelse lahenduse saavutamise võimaluste arutamisele.

"See on ilmselgelt keeruline protsess, kuid me osaleme selles aktiivselt ja energiliselt," ütles Ušakov.

Laupäeva varahommikul ütles Zelenski, et ukrainlased ei anna oma maad okupantidele, vastusena Trumpi lausele, et sõja lõpp peab hõlmama territooriumide vahetamist.

Ukraina president ütles, et Kiiev on valmis reaalseteks lahendusteks, mis võiksid tuua rahu, kuid kõik lahendused ilma Ukrainata oleksid rahu vastu.

"Kõik otsused meie vastu, kõik otsused ilma Ukrainata on ka otsused rahu vastu. Need ei saavuta midagi," ütles ta, lisades, et sõda ei saa Ukrainata lõpetada.

Kreml teatas ka Trumpi kutsumisest visiidile Venemaale

Kreml teatas ööl vastu laupäeva, et esitas Ühendriikide presidendile Donald Trumpile kutse külastada Venemaad pärast järgmisele reedele kavandatud kohtumist Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga USA Alaska osariigis.

"Tulevikku vaadates on loomulik loota, et järgmine kohtumine presidentide vahel leiab aset Venemaa territooriumil. Vastav kutse on USA presidendile juba saadetud," ütles Putini abi Juri Ušakov.

WSJ: Putin nõuab Donbassi

Putin esitas sel nädalal USA erisaadikule Steve Witkoffile ulatusliku ettepaneku Ukraina relvarahu kehtestamiseks, nõudes Kiievilt suuri territoriaalseid järeleandmisi – ja survet oma nõuete ülemaailmseks tunnustamiseks – vastutasuks sõja peatamise eest, väidavad Euroopa ja Ukraina ametnikud.

Euroopa ametnikud väljendasid tõsiseid kahtlusi Putini ettepaneku suhtes, mis nõuaks Ukrainalt Ida-Ukraina, Donbassi nime all tuntud piirkonna, loovutamist ilma Venemaa kohustuseta millekski muuks peale sõja lõpetamise.

Euroopa ja Ukraina ametnikud, keda Trump ja Witkoff sel nädalal mitmetes kõnedes informeerisid, ütlesid, et nad kardavad, et Putin kasutab pakkumist lihtsalt skeemina, et vältida uusi USA sanktsioone ja tariife, jätkates samal ajal sõda.

Ukraina, USA ja Euroopa kõrged ametnikud kohtuvad Suurbritannias enne Trumpi ja Putini kohtumist, vahendas Axios.

Ukraina ja tema liitlased otsivad väidetavalt ühist seisukohta Trumpi ja Putini kavandatud kohtumisel.

Trump teatas varem, et Venemaa peab Ukraina-vastases sõjas vaherahu saavutama 8. augustil. Vaatamata Venemaa keeldumisele vaenutegevust peatada, ei kehtestanud Trump Moskvale sanktsioone.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Reuters, BNS - Interfax, WSJ

Samal teemal

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:38

Galerii: Krulli kvartalis tähistati Veljo Tormise 95. sünniaastapäeva

10:37

Carina Paju: osalus, usaldus ja Eesti kaitsevõime

10:37

Putin ja Trump kohtuvad järgmisel nädalal Alaskal Uuendatud

10:23

Pärnus läks esimene esikoht lätlasele, Kajak debüteeris ajasõidus

10:00

OTSE: arutelu "Teadus kasumiks – kas Eesti oskab oma tarkust rahaks teha?" Uuendatud

09:48

Mari Järvelaid: terviseelevusest ja ärevushäirest

09:43

Arvustus. Kas tahame elada unenägude, armastuse ja imedeta maailmas?

09:38

Vetkal kuulus Hollandi esiliiga avavoorus Dordrechti põhikoosseisu

09:36

Fotod: Viljandimaal Nurme sigala juures kogub meeleavaldus tuure Uuendatud

09:20

Teisena lõpetanud Martin Laas tõmbas selga rohelise särgi

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

08.08

Rohkem kui pooled tervisekassa ametnikud teevad tööd kodukontoris Uuendatud

08.08

Rain Laane astub tervisekassa juhi kohalt tagasi Uuendatud

08.08

Sisejuurdlus tuvastas haridusministeeriumi endiste töötajate tegevuses eksimusi

08.08

Hotellide ja restoranide liit: minister ei peaks meedias rääkima meie edust

08.08

Õnnetus Haljala vallas: poisid sõitsid elektritõuksil 73 km/h ja kukkusid

09:36

Fotod: Viljandimaal Nurme sigala juures kogub meeleavaldus tuure Uuendatud

08.08

Läti turuosaline pani Balti reservide turul elektri hinna meeletult hüppama Uuendatud

08.08

Venemaa lülitas Rostovi oblastis välja interneti

08.08

Sõja 1262. päev. Venemaa ründas Ukrainas taas mitut piirkonda Uuendatud

08.08

Laane: otsuse tagasi astuda tegin ma mõni päev tagasi

ilmateade

loe: sport

10:23

Pärnus läks esimene esikoht lätlasele, Kajak debüteeris ajasõidus

09:38

Vetkal kuulus Hollandi esiliiga avavoorus Dordrechti põhikoosseisu

09:20

Teisena lõpetanud Martin Laas tõmbas selga rohelise särgi

08:48

Poola velotuuril võidutses Brennan, Mihkels 107.

loe: kultuur

09:43

Arvustus. Kas tahame elada unenägude, armastuse ja imedeta maailmas?

08.08

Suri teatrikunstnik Ingrid Agur

08.08

Uue muusika reede: Night Tapes, Karl Killing, Ed Sheeran, Jonas Brothers jt

08.08

Arvustus. Saueaugu teatritalus hõõguv tulease, heleda sulega

loe: eeter

10:38

Galerii: Krulli kvartalis tähistati Veljo Tormise 95. sünniaastapäeva

09:03

ETV peatoimetaja Urmas Oru: ka eksimisruumi peab olema

08.08

Üle Atlandi sõudja: uurin selle katsumuse käigus inimeste psühholoogiat

08.08

Gert Kullamäe: Oliveri heas mõttes nahaalsus on korvpalliplatsil hea omadus

Raadiouudised

08.08

Päevakaja (08.08.2025 18:00:00)

08.08

Eesti plaanib Euroopa Komisjonilt kaitsehangete jaoks laenata kuni 3,6 miljardit eurot

08.08

Haapsalus algas Valge Daami aeg

08.08

Laane: tegin ainuvõimaliku otsuse

08.08

Eesti saadab Reeperbahni talendifestivalile neli artisti

08.08

Raadiouudised (08.08.2025 15:00:00)

08.08

Tervisekassa juhatuse esimees Rain Laane astub ametist tagasi

08.08

Kastre vallas üritavad erakonnad valimisliidu võimu lõhkuda

08.08

Laupäeval sajab kohati hoovihma

08.08

Raadiouudised (08.08.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo