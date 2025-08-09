Putin ja Trump kohtuvad järgmisel nädalal Alaskal

USA president Donald Trump kohtub 15. augustil Alaskal Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, et pidada läbirääkimisi Ukraina sõja lõpetamiseks, teatas Trump reedel. Zelenski sõnul ei saa rahu saavutada ilma Ukraina osaluseta ja et maad okupantidele ei kavatse riik anda.

Trump tegi kauaoodatud teadaande sotsiaalmeedias pärast seda, kui ta ütles, et pooled, sealhulgas Ukraina president Volodõmõr Zelenski, on lähedal relvarahu kokkuleppele, mis võiks lahendada kolm ja pool aastat kestnud konflikti ning mis võiks nõuda Ukrainalt märkimisväärse territooriumi loovutamist.

Reedel Valges Majas ajakirjanikele esinedes andis Trump mõista, et kokkulepe hõlmab maade vahetust.

"Mõlema poole hüvanguks toimub territooriumide vahetus," ütles vabariiklasest president.

Kreml kinnitas tippkohtumist hiljem veebiavalduses.

Putini abi Juri Ušakov ütles, et kaks juhti keskenduvad Ukraina kriisi pikaajalise rahumeelse lahenduse saavutamise võimaluste arutamisele.

"See on ilmselgelt keeruline protsess, kuid me osaleme selles aktiivselt ja energiliselt," ütles Ušakov.

Laupäeva varahommikul ütles Zelenski, et ukrainlased ei anna oma maad okupantidele, vastusena Trumpi lausele, et sõja lõpp peab hõlmama territooriumide vahetamist.

Ukraina president ütles, et Kiiev on valmis reaalseteks lahendusteks, mis võiksid tuua rahu, kuid kõik lahendused ilma Ukrainata oleksid rahu vastu.

"Kõik otsused meie vastu, kõik otsused ilma Ukrainata on ka otsused rahu vastu. Need ei saavuta midagi," ütles ta, lisades, et sõda ei saa Ukrainata lõpetada.

Kreml teatas ka Trumpi kutsumisest visiidile Venemaale

Kreml teatas ööl vastu laupäeva, et esitas Ühendriikide presidendile Donald Trumpile kutse külastada Venemaad pärast järgmisele reedele kavandatud kohtumist Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga USA Alaska osariigis.

"Tulevikku vaadates on loomulik loota, et järgmine kohtumine presidentide vahel leiab aset Venemaa territooriumil. Vastav kutse on USA presidendile juba saadetud," ütles Putini abi Juri Ušakov.

WSJ: Putin nõuab Donbassi

Putin esitas sel nädalal USA erisaadikule Steve Witkoffile ulatusliku ettepaneku Ukraina relvarahu kehtestamiseks, nõudes Kiievilt suuri territoriaalseid järeleandmisi – ja survet oma nõuete ülemaailmseks tunnustamiseks – vastutasuks sõja peatamise eest, väidavad Euroopa ja Ukraina ametnikud.

Euroopa ametnikud väljendasid tõsiseid kahtlusi Putini ettepaneku suhtes, mis nõuaks Ukrainalt Ida-Ukraina, Donbassi nime all tuntud piirkonna, loovutamist ilma Venemaa kohustuseta millekski muuks peale sõja lõpetamise.

Euroopa ja Ukraina ametnikud, keda Trump ja Witkoff sel nädalal mitmetes kõnedes informeerisid, ütlesid, et nad kardavad, et Putin kasutab pakkumist lihtsalt skeemina, et vältida uusi USA sanktsioone ja tariife, jätkates samal ajal sõda.

Ukraina, USA ja Euroopa kõrged ametnikud kohtuvad Suurbritannias enne Trumpi ja Putini kohtumist, vahendas Axios.

Ukraina ja tema liitlased otsivad väidetavalt ühist seisukohta Trumpi ja Putini kavandatud kohtumisel.

Trump teatas varem, et Venemaa peab Ukraina-vastases sõjas vaherahu saavutama 8. augustil. Vaatamata Venemaa keeldumisele vaenutegevust peatada, ei kehtestanud Trump Moskvale sanktsioone.