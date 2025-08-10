X!

Fico nimetas Ukrainat USA-Venemaa vahelistes läbirääkimistes muruks

Slovakkia peaminister Robert Fico.
Slovakkia peaminister Robert Fico. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Radovan Stoklasa
Slovakkia peaminister Robert Fico sõnavõtt külvas ukrainlastes pahameelt, kui kutsus Ukrainat elevantide vaidluses muruks. Fico võrdluses on USA ja Venemaa juhid Donald Trump ja Vladimir Putin elevandid, kes muru peal trambivad.

Slovakkia peaminister Robert Fico sõnas oma avalduses, et olenemata sellest, milles Donald Trump ja Vladimir Putin kokku lepivad, kannatab Ukraina kõige rohkem.

"Mäletate vana Aafrika tõde, mida ma armastan korrata? Pole tähtis, kas elevandid kaklevad või seksivad, muru kannatab alati. Olenemata sellest, kuidas elevantide vestlused 15. augustil lõppevad, kannatab rohi – antud juhul Ukraina," ütles ta.

Ukraina välisministeerium mõistis selle retoorika hukka, märkides, et Fico ei ole tänini teadvustanud Venemaa sissetungi tegelikke põhjuseid ega ohtu, mida agressiivse riigiga sõprussuhete hoidmine endast kujutab.

"On kahetsusväärne, et Euroopa Liidu liikmesriigi valitsusjuht lubab endale avalikult solvavat retoorikat Ukraina ja Ukraina rahva vastu, kes võitlevad kangelaslikult iga päev Venemaa agressiooni vastu, ohjeldades seda oma territooriumil kogu Euroopa julgeoleku huvides," seisis avalduses.

Välisministeerium märkis ka, et Fico avaldused on vastuolus heanaaberlikkuse, solidaarsuse ja vastastikuse austuse vaimuga, mida Slovakkia rahvas on kogu selle aja jooksul Ukraina suhtes üles näidanud.

"Hoiatame ebasõbralike folklooriallegooriate kasutamise ja selliste avalduste abil oma partei poliitilise reitingu tõstmise katsete eest. See on kergemeelsus, mis solvab surnute mälestust, miljonite Ukraina perekondade kannatusi ja vabaduse eest võitlejate ohverdust," lisas välisministeerium.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Unian

