X!

NATO peasekretär Rutte avaldas Trumpi ja Putini kohtumise suhtes optimismi

Välismaa
NATO peasekretär Mark Rutte
NATO peasekretär Mark Rutte Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Political-Moments
Välismaa

NATO peasekretär Mark Rutte jäi USA president Donald Trumpi ja Vene režiimi juhi Vladimir Putini reedel toimuvat kohtumist kommenteerides optimistlikuks, kirjutab Politico. Rutte avaldas arvamust, et Trump on valmis Putinile survet avaldama.

Rutte ütles, et reedel Alaskal toimuv Trumpi ja Putini kohtumine näitab, kas Venemaa president suhtub rahusse tõsiselt.

"Järgmine reede on oluline, sest see paneb Putini proovile ja näitab, kui tõsiselt ta selle kohutava sõja lõpetamisse suhtub," lausus Rutte ABC saates, arutledes tippkohtumise üle, mille eesmärk on lõpetada Venemaa sõda Ukrainaga.

Rutte ütles, et tema arvates on Trump valmis Putinit survestama.

"Ma usun, et president Donald Trump tahab sellele [sõjale] lõpu teha," ütles Rutte. "Ta tahab teha lõpu kohutavale inimelude kaotusele. Ta tahab teha lõpu kohutavale kahjule, mida Ukraina taristule tehakse."

"Oleme näinud, kuidas president Trump avaldab Venemaale uskumatut survet," lisas Rutte.

Trump on langenud kriitika alla kuna, ta ei ole kutsunud Ukraina president Volodõmõr Zelenskit Alaskal toimuvale kohtumisele. Kuid levivad vihjed, et Zelenski võib veel kutse saada.

Trumpi endine riikliku julgeoleku nõunik John Bolton kritiseeris teda Putini USA pinnale toomise ja väidete eest, et Ukraina võib olla sunnitud osa oma territooriumist loovutama.

"Ma arvan, et Trump on juba mõned vead teinud," ütles Bolton. "Esiteks, pidades seda kohtumist USA pinnal ja legitimeerides sellega kuritegeliku riigi paariastaatuses juhti. Teiseks, ta on andnud Putinile esimesena tegutseja eelise, lubades tal esitada enda rahuplaani esimesena."

Rutte ütles, et näeb Alaskal toimuvat kohtumist sobiva lähtepunktina, kuid nõustus, et ilma Ukrainata või Ukraina pikaajalist julgeolekut ja iseseisvust arvestamata pole ükski kokkulepe võimalik.

"See puudutab territooriumi," ütles Rutte võimaliku kokkuleppe kohta, mis sõja lõpetab. "See puudutab muidugi julgeolekugarantiisid, aga ka absoluutset vajadust tunnistada, et Ukraina otsustab oma tuleviku üle ise, et Ukraina peab olema suveräänne riik, kes otsustab oma geopoliitilise tuleviku üle, ilma et tal oleks piiranguid oma sõjaliste vägede suurusele. Ka NATO-l ei tohiks olla piiranguid enda kohalolekule idatiival sellistes riikides nagu Läti, Eesti ja Soome."

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

Samal teemal

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:16

Euroopa Liidu uues eelarves võib põllumajanduse osa väheneda kolmandiku võrra

07:14

NATO peasekretär Rutte avaldas Trumpi ja Putini kohtumise suhtes optimismi

06:05

Venemaa rünnakus Zaporižžjale sai vigastada vähemalt 20 inimest

00:52

Keilas osutus kõige visamaks ultrajooksjaks Kaur Alle

00:08

Aigro sai suvisel GP-l 28. koha: hüpped on praegu suhteliselt kehvad

10.08

NBA mehed tõid Saksamaale Sloveenia üle võidu, Iisrael alistas Kreeka

10.08

Vaprus lõpetas Kalju vastu neli aastat kestnud võidupõua

10.08

Klettenberg kaitses takistussõidus Eesti meistritiitlit Uuendatud

10.08

Moser ja Palmsaar said U-20 EM-il neljanda koha Uuendatud

10.08

ETV spordisaade, 10. august

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

10.08

Sõja 1264. päev: Ukraina ründas droonidega Saratovi naftatöötlemistehast Uuendatud

09.08

WSJ: Ukraina ja Euroopa vastasid Venemaa rahutingimustele oma nõuetega

09.08

Heinam: kui Hispaaniast tuleb vastus, et katku pole, jäävad sead ellu

10.08

ISW: kui Moskva saab Donetski oblasti, kaotab Kiiev tähtsa kaitseliini

10.08

Rubio: Prantsusmaa otsus Palestiinat tunnustada nurjas Gaza rahukõnelused

10.08

Fico nimetas Ukrainat USA-Venemaa vahelistes läbirääkimistes muruks

10.08

Stubb vestles taas telefoni teel Trumpi ja Zelenskiga

09.08

Kreeka jogurti müük on viimastel aastatel kiiresti kasvanud

10.08

Neli astronauti naasid viiekuulise missiooni järel Maale

10.08

Lõuna-Euroopas möllavad rekordtemperatuuride tõttu metsatulekahjud

ilmateade

loe: sport

00:52

Keilas osutus kõige visamaks ultrajooksjaks Kaur Alle

00:08

Aigro sai suvisel GP-l 28. koha: hüpped on praegu suhteliselt kehvad

10.08

NBA mehed tõid Saksamaale Sloveenia üle võidu, Iisrael alistas Kreeka

10.08

Vaprus lõpetas Kalju vastu neli aastat kestnud võidupõua

loe: kultuur

10.08

Mäetagusel jõudis lõpule pärimusmuusikalaager

10.08

Galerii: rühmitus Kvadraat avas Kuressaares näituse "Naabriga sama kena"

10.08

Viiuldaja Triinu Piirsalu: eneseusku ei tohi kaotada

10.08

Galerii: "Musta pori näkku" võtteplatsil toimus märulistseeni filmimine

loe: eeter

10.08

Linnuökoloog: lindude toitmine võib kaasa tuua haiguste leviku

10.08

ETV2 pühapäevane teemaõhtu on pühendatud helilooja Veljo Tormisele

10.08

ETV 70 arhiivipärlid | "Pildikastis Virve Aruoja"

10.08

Viiuldaja Triinu Piirsalu: eneseusku ei tohi kaotada

Raadiouudised

10.08

Päevakaja (10.08.2025 18:00:00)

09.08

Elektritõukeratastega juhtuvate õnnetuste arv on kasvanud

09.08

PTA otsustas Nurme sigala loomade hukkamise edasi lükata

09.08

Päevakaja (09.08.2025 18:00:00)

09.08

Donald Trump kohtub tuleval nädalal Alaskal Vladimir Putiniga

09.08

Soome valitsuses tekitab tüli Perussuomalaiste rahandusministri kärpeplaan

08.08

Päevakaja (08.08.2025 18:00:00)

08.08

Eesti plaanib Euroopa Komisjonilt kaitsehangete jaoks laenata kuni 3,6 miljardit eurot

08.08

Haapsalus algas Valge Daami aeg

08.08

Laane: tegin ainuvõimaliku otsuse

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo