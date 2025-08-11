NATO peasekretär Rutte avaldas Trumpi ja Putini kohtumise suhtes optimismi

NATO peasekretär Mark Rutte jäi USA president Donald Trumpi ja Vene režiimi juhi Vladimir Putini reedel toimuvat kohtumist kommenteerides optimistlikuks, kirjutab Politico . Rutte avaldas arvamust, et Trump on valmis Putinile survet avaldama.

Rutte ütles, et reedel Alaskal toimuv Trumpi ja Putini kohtumine näitab, kas Venemaa president suhtub rahusse tõsiselt.

"Järgmine reede on oluline, sest see paneb Putini proovile ja näitab, kui tõsiselt ta selle kohutava sõja lõpetamisse suhtub," lausus Rutte ABC saates, arutledes tippkohtumise üle, mille eesmärk on lõpetada Venemaa sõda Ukrainaga.

Rutte ütles, et tema arvates on Trump valmis Putinit survestama.

"Ma usun, et president Donald Trump tahab sellele [sõjale] lõpu teha," ütles Rutte. "Ta tahab teha lõpu kohutavale inimelude kaotusele. Ta tahab teha lõpu kohutavale kahjule, mida Ukraina taristule tehakse."

"Oleme näinud, kuidas president Trump avaldab Venemaale uskumatut survet," lisas Rutte.

Trump on langenud kriitika alla kuna, ta ei ole kutsunud Ukraina president Volodõmõr Zelenskit Alaskal toimuvale kohtumisele. Kuid levivad vihjed, et Zelenski võib veel kutse saada.

Trumpi endine riikliku julgeoleku nõunik John Bolton kritiseeris teda Putini USA pinnale toomise ja väidete eest, et Ukraina võib olla sunnitud osa oma territooriumist loovutama.

"Ma arvan, et Trump on juba mõned vead teinud," ütles Bolton. "Esiteks, pidades seda kohtumist USA pinnal ja legitimeerides sellega kuritegeliku riigi paariastaatuses juhti. Teiseks, ta on andnud Putinile esimesena tegutseja eelise, lubades tal esitada enda rahuplaani esimesena."

Rutte ütles, et näeb Alaskal toimuvat kohtumist sobiva lähtepunktina, kuid nõustus, et ilma Ukrainata või Ukraina pikaajalist julgeolekut ja iseseisvust arvestamata pole ükski kokkulepe võimalik.

"See puudutab territooriumi," ütles Rutte võimaliku kokkuleppe kohta, mis sõja lõpetab. "See puudutab muidugi julgeolekugarantiisid, aga ka absoluutset vajadust tunnistada, et Ukraina otsustab oma tuleviku üle ise, et Ukraina peab olema suveräänne riik, kes otsustab oma geopoliitilise tuleviku üle, ilma et tal oleks piiranguid oma sõjaliste vägede suurusele. Ka NATO-l ei tohiks olla piiranguid enda kohalolekule idatiival sellistes riikides nagu Läti, Eesti ja Soome."