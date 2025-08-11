Iisraeli väitel oli Gazas tapetud ajakirjanik Hamasi üksuse juht

Iisraeli sõjavägi teatas pühapäeval, et tappis Gazale korraldatud õhurünnakus Hamasi üksuse juhi, kes esitles end Al Jazeera ajakirjanikuna. Inimõiguslaste sõnul võeti ta sihikule Gaza sõja kajastamise pärast.

Katari ringhääling Al Jazeera teatas pühapäeval, et Gaza linnale toimunud rünnakus hukkus kaks telekanali korrespondenti ja kaks operaatorit.

"Al Jazeera ajakirjanik Anas al-Sharif on hukkunud koos kolme kolleegiga selles, mis näib olevat Iisraeli sihipärane rünnak," teatas ringhääling.

Ringhäälingu andmetel hukkus 28-aastane al-Sharif pärast seda, kui tabamuse sai haigla peavärava ees asunud ajakirjanike telk. Teised tapetud ajakirjanikud olid Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher ja Mohammed Noufal.

Iisraeli sõjavägi teatas avalduses, et Al Sharif oli Hamasi üksuse juht ja osales raketirünnakute korraldamises Iisraeli tsiviilisikute ja armee vastu. Tõenditena viitas Iisrael Gazas leitud luureandmetele ja dokumentidele.

Ajakirjanike rühmitused ja Al Jazeera mõistsid tapmised hukka.

Pressivabaduse rühmitus ja ÜRO ekspert hoiatasid varem, et Al Sharifi elu on Gazast tehtud reportaažide tõttu ohus. ÜRO eriraportöör Irene Khan ütles eelmisel kuul, et Iisraeli väited Al Sharifi vastu on alusetud.

Al Jazeera ütles, et Al Sharif jättis oma surma puhuks sotsiaalmeediasse teate, milles seisis: "Ma ei kõhelnud kunagi edastamast tõde sellisena, nagu see on, seda moonutamata, lootes, et jumal on tunnistajaks neile, kes vaikivad."

Avalduses ütles ajakirjanike kaitsekomitee (CPJ), mis juulis kutsus rahvusvahelist üldsust üles Al Sharifi kaitsma, et Iisrael ei ole esitanud mingeid tõendeid toetamaks oma süüdistusi tema vastu.

"Iisraeli komme tembeldada ajakirjanikke sõjaväelasteks ilma usaldusväärseid tõendeid esitamata tekitab tõsiseid küsimusi riigi kavatsuste ja ajakirjandusvabaduse austamise kohta," ütles CPJ Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika direktor Sara Qudah.

Al Sharif, kelle sotsiaalmeediakontol oli üle 500 000 jälgija, postitas platvormile mõni minut enne oma surma, et Iisrael oli Gaza linna enam kui kaks tundi intensiivselt pommitanud.

Al Jazeera nimetas Al Sharifi "üheks Gaza vapraimaks ajakirjanikuks" ja ütles, et rünnak on "meeleheitlik katse vaigistada hääli Gaza okupatsiooni ootuses".

Gazat juhtiv terrorirühmitus Hamas teatas, et tapmine võib viidata Iisraeli pealetungi algusele. "Ajakirjanike mõrv ja allesjäänute hirmutamine sillutab teed suurele kuriteole, mida okupatsiooniväed plaanivad Gaza linnas toime panna," teatas Hamas avalduses.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu teatas möödunud nädalal, et alustab uut pealetungi Hamasi tugipunktide lammutamiseks Gazas.

"Anas Al Sharif ja tema kolleegid olid Gazas viimaste allesjäänud häälte seas, kes edastasid maailmale traagilist reaalsust," edastas Al Jazeera.

Hamasi juhitud Gaza valitsuse meediabüroo teatas, et alates sõja algusest 7. oktoobril 2023 on tapetud 237 ajakirjanikku. Ajakirjanike kaitsekomitee andmetel on Gaza konfliktis on tapetud vähemalt 186 ajakirjanikku.