Senaator Lindsey Graham: Hiina jälgib pingsalt Trumpi ja Putini kõnelusi

Välismaa
Lõuna-Carolina senaator Lindsey Graham
Lõuna-Carolina senaator Lindsey Graham Autor/allikas: SCANPIX/CNP/AdMedia/SIPA
Välismaa

USA senaator Lindsey Grahami sõnul jälgib Hiina pingsalt president Donald Trumpi püüdlusi saavutada Venemaa president Vladimir Putiniga kokkulepe Ukraina sõja lõpetamiseks. Venemaad liigselt premeeriv tulemus võib tema sõnul ahvatleda Hiinat Taiwani ründama.

Hiina jälgib pingsalt, kuidas Trump surub Putinile peale diplomaatilist lahendust Ukraina sõja lõpetamiseks, ütles Graham pühapäeval NBC saatejuhile Kristen Welkerile.

"Kui see lõpeb nii, et Putinit premeeritakse ülemäära, siis läheb ka Taiwan kaotsi," lausus vabariiklasest senaator Graham saates "Meet the Press".

Trumpi uusim katse sõda lõpetada näeb ette reedel Alaskal toimuvat kohtumist Putiniga. Tegemist oleks esimese korraga ligi kümne aasta jooksul, kui Venemaa president USA riiki siseneb.

Putin esitas eelmisel nädalal USA erisaadikule Steve Witkoffile vaherahupakkumise ja Trump andis reedel mõista, et rahuläbirääkimistel toimub "mõlema poole hüvanguks territooriumide vahetus".

Ukraina president Volodõmõr Zelenski lükkas laupäeva hommikul kategooriliselt tagasi võimaluse, et Kiiev võiks territooriumidest loobuda.

Graham ütles saatejuhile, et loodab ka Zelenski osalemist protsessis. Ta lisas, et rahukõneluste muud elemendid määravad, kas kokkulepe on Ukraina ja tema partnerite jaoks mõistlik.

"Milline näeks hea lepe välja? Selline, mis tagaks, et 2022. aasta ei korduks," ütles ta, viidates täiemahulise sõja algusele. "[Eelmiste presidentide Joe] Bideni ja [Barack] Obama ametiajal tungis Venemaa sisse. Minu ja ma arvan, et ka president Trumpi eesmärk on sellele igaveseks lõpp teha. Kuidas see siis välja näeks? Toimuvad mõned maadevahetused, aga alles pärast seda, kui Ukrainale on antud julgeolekugarantiid, mis takistavad Venemaal seda uuesti tegemast."

Graham märkis ka, et president mõtleb Hiina peale, kes on Venemaa nafta peamine ostja. Eelmisel nädalal kehtestas Trump Indiale täiendavad tollid Venemaalt pärit nafta tarbimise tõttu.

"Olen siin, et teile öelda, et president Trump lõpetab selle sõja viisil, mis hoiab ära kolmanda sissetungi ega ahvatle ka Hiinat Taiwani ründama," ütles Graham. "Meie eesmärk ei ole Putinit alandada, meie eesmärk on saavutada kokkulepe, mis välistaks kolmanda sissetungi."

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Financial Times

