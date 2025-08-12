Sõnades kokkuhoiukurssi hoidev riik kulutab suhtekorraldusele miljoneid

Ehkki Eesti riik on justkui kokkuhoiukursil, avaneb hoopis teine pilt, kui uurida ametkondade viimase poolaasta kommunikatsioonihankeid. Asutused, mille palgal on mitmed selle ala spetsialistid, ostavad lisaks sisse suures mahus suhtekorraldusteenuseid, et ühiskonna hoiakuid kujundada.

Eesti majandus on pikalt languses olnud ning riigi siht on olnud seetõttu kärpida ja kokku hoida. Riigihangete registrist avanev vaade jätab aga mulje, et suhtekorraldust kokkuhoiusoov ei puuduta.

Raske on leida riigiasutust, mille palgal ei oleks avalike suhetega tegelevaid töötajaid ja nii mõneski ametkonnas on selleks tarbeks tööl eraldi osakond. Selle kõrval ostetakse aga hangetega suhtekorraldust sisse, seejuures ulatuvad hankemahud sageli sadadesse tuhandetesse või isegi miljonitesse eurodesse.

Näiteks on tervise arengu instituudil (TAI) käimas hange, kus otsitakse kommunikatsioonitegevuste ja loovlahenduste väljatöötajat ja elluviijat. Hanke eeldatav maksumus on 1,5 miljonit eurot ja eesmärk on terviseteemaliste sõnumite, sealhulgas riiklike toitumissoovituste kommunikatsioon- ja turundus.

Hanke võitjalt oodatakse, et ta aitaks TAI-l kujundada tervist väärtustavaid hoiakuid, teadmisi ja käitumist ühiskonnas. Selleks tuleb tal loovlahendusi arendada, meediaplaane koostada, infomaterjale luua, TAI-d brändikeele ja sisuloojate kaasamise osas nõustada, meediale arvamuslugusid vahendada ja palju muud. Vajadusel tuleb partneril toetada ka kriisikommunikatsiooni.

Kodulehe kohaselt on TAI-s eraldi kuue töötajaga kommunikatsioonikeskus.

TAI teaduskommunikatsiooni juht Liis Reiter ütles ERR-ile, et tegemist on raamhankega, mille 1,5 miljoni euro suurune maksumus on ülempiir kogu perioodiks. Partnereid otsivad nad hankega järgmiseks kolmeks-neljaks aastaks.

"Tegelik kulu sõltub sellest, milliseid töid reaalselt tellime ja milline on selleks eelarve. Raamleping ei kohusta sellises summas teenuseid tellima ning lähtume avalike vahendite kasutamisel riigihangete aluspõhimõtetest, sealhulgas vahendite säästliku kasutamise põhimõttest," ütles Reiter.

Tema sõnul on hanke eesmärk tagada, et TAI-l oleks vajadusel kiiresti kättesaadav professionaalne tugi suurte ja mitmekesiste kommunikatsioonitegevuste elluviimiseks, näiteks terviseteemaliste teavituskampaaniate ja loovlahenduste loomiseks.

"Meie eesmärk on pakkuda teaduspõhist infot ja lahendusi, mis aitavad inimestel teha tervislikumaid valikuid, ennetada terviseprobleeme ja suurendada heaolu.

TAI-l on oma kommunikatsiooni- ja turundusmeeskond, kuid mahukamate või erioskusi nõudvate tööde, näiteks teavituskampaaniate teostamiseks vajame lisajõudu ja -kompetentsi," põhjendas Reiter hanke vajadust.

Raamleping sõlmitakse kolmeks kuni neljaks aastaks ning töid tellitakse minikonkursside kaudu. Reiter märkis, et kuna selle aja jooksul võivad TAI kommunikatsioonivajadused ja -võimalused muutuda, otsivad nad partnereid, kes suudavad paindlikult kõigile nende võimalikele kommunikatsiooniteenuste vajadustele vastata.

"Peamine ootus on, et partnerid aitaksid TAI-l kommunikeerida tervisealaseid sõnumeid, näiteks seoses riiklikke toitumissoovituste ning uimastiennetusega, ning viia ellu teistegi riiklike rahvatervishoiu eesmärkide saavutamiseks vajalikke kommunikatsiooni- ja terviseturunduse tegevusi," lisas TAI teaduskommunikatsiooni juht.

Vallad otsivad partnerit kliimateavituse tarbeks

Lääne-Harju vallavalitsus otsib eelmisel nädalal algatatud hankega Lääne-Harju, Saku ja Kiili valla kliima- ja energiakava täiendamise ja teavitustöö kommunikatsiooniteenuse pakkujat. Kõigil kolmel vallal on palgal ka kommunispetsialist.

Eesmärk on leida kommunikatsiooniekspert, kes aitaks tõsta teadlikkust energia- ja kliimateemadel ning pakuks strateegilist ja praktilist tuge kuni tuleva aasta septembri lõpuni.

Hanke kirjelduse kohaselt on kõigil nimetatud valdadel praegu juba kliima- ja energiakava olemas, kuid valdade senine kommunikatsioon pole olnud piisavalt tõhus: valdade korraldatud üritustel on olnud vähe osalejaid, millest on järeldatud, et info ei jõua inimesteni või ei suudeta neid piisavalt kaasata.

Seega ootavad vallad, et hanke võitja muu hulgas ka senised kommunikatsiooninõrkused kaardistaks ja turunduseesmärgid seaks. Ühtlasi tuleb partneril koostada Lääne-Harju, Saku ja Kiili kliima- ja energiakavade visuaalne ja verbaalne identiteet, muu hulgas logo, visuaalsed elemendid ja sloganid.

Hiljuti lõppes ka haridus- ja noorteameti (harno) hange, kus eraldi kommunikatsiooni ja turunduse üksust omav asutus otsis õiglase ülemineku fondi turundus- ja kommunikatsioonipartnerit. Pakkumise esitas seitse ettevõtet ja praegu neid alles hinnatakse, kuid hanke eeldatav maksumus on 59 000 eurot.

Hankevõitja saab ülesandeks tekitada positiivne ja terviklik õiglase ülemineku infofoon, selgitada fondi eesmärke, luua Ida-Virumaa uus tulevikku vaatav identiteet, maandada hirme ja kasvatada usaldust.

Hankekirjelduses on välja toodud ka fookusteemad ja katussõnumid, näiteks noorte tuleviku ja hariduse vallas on selleks "Siin on minu tulevik" ning tööstuse ja majanduse ümberkujundamises "Ida-Virumaa on nutika tööstuse arenguvedur".

Edukas kommunikatsioon peab hankekirjelduse kohaselt looma uue inspireeriva narratiivi Ida-Virumaa tulevikuks ning kampaaniate keskmes peavad olema võimalikult elulised ja isiklikud lood näiteks inimestest, kes on ümber õppinud, toetust saanud või uusi ettevõtteid rajanud.

ERR-iga vestelnud suhtekorraldaja väljendas kummastust, et niisugused hanked toimuvad ajal, mil majandus on neli aastat järjest langenud ja riik on justkui suunatud kokkuhoiule.

"Sellist hankerallit, nagu esimesel poolaastal oli näha, pole ma kümne aasta jooksul näinud," lausus ta.

Oma nime all avalikult suhtekorraldaja rääkida ei soovinud, arvestades, et osaleb ka ise vahel hangetel. Ta tõdes, et ettevõtja seisukohalt võiks ju rõõmus olla, et ajal, mil erasektor kiratseb, kuskilt rahalootus tekib, kuid kodanikuna ajab olukord teda marru.

Tervisekassa otsis partnerit, kes aitaks inimesi harida

Suure mahuga hankeid leiab riigihangete registrist veelgi. Mitmeid hankeid on tänavu korraldanud tervisekassa, mis on sellel kuul olnud kõrgendatud tähelepanu all seoses kulukate suvepäevade korraldamisega ning mille avalike suhete osakonnas on kodulehe andmetel 16 töötajat.

Enne jaanipäeva lõppenud hankel otsis tervisekassa partnerit sõeluuringute teavituskampaaniate loovlahenduste ja kommunikatsiooniteenuse jaoks. Hanke maht oli 600 000 eurot ja võitja on alles selgitamisel.

Hankega leitav partner peab lisaks tervisekassa reklaamide loovideede väljatöötajamisele ja elluviimisele valmistama ka kommunikatsioonistrateegia, juhtima kampaaniate projekti, tegelema disaini, tekstikirjutamise ja vajalike allhangetega.

Tänavu on tervisekassal olnud ka hange, et töötada välja teavituskampaania "Oma tervise juht" loovlahendus ja kommunikatsioonistrateegia ning see ellu viia. Hanke võitsid Akkadian ja Taifuun ning lepingu maksumus oli ilma käibemaksuta ligi 100 000 eurot.

Kampaania tõukub lähteülesande kohaselt probleemist, et Eesti elanikkonna terviseharituse tase on madal ning inimesed ei tea, kuhu millise murega pöörduda ning paljud lähevad ilma põhjuseta EMO-sse.

Kampaaniaga tahab tervisekassa anda valest kohast abi otsijatele selged suunised, kuhu pöörduda, ning tõsta inimeste teadlikkust, et nad ise peavad olema oma tervise juhid ja vastutama oma tervise hoidmise ja parandamise eest.

Lisaks on eesmärk normaliseerida arstiabi saamise põhimõtteid, tekitamaks arusaama, et vajaduspõhine tervishoiuteenus on norm ja iga tervisemure ei vaja kohe sekkumist või kiiret arstiabi, aga ka rohkem teadvustada, et abi saab ka e-tervise teenustest.

Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus (EISA) on korraldanud mitmeid kommunikatsioonihankeid. Praegu on neil näiteks käimas hange, et leida turismiosakonna suhtekorraldusteenuse pakkuja aastateks 2025-2028. Selle hanke eeldatav maksumus on kaks miljonit eurot.

Hanke võitjal tuleb muu hulgas kaardistada Eesti kui reisisihtkoha positsiooni sihtturul, koostada kommunikatsiooniplaan ja see ellu viia, meediaga suhelda ja Eesti kohta ajakirjanduslikke kajastusi algatada, üritusi läbi viia, kõneisikuid leida ja pressireise korraldada.

Hanke kirjelduse kohaselt ongi esimene töö, mis sõlmitava raamlepingu alusel tehakse, pressireisi korraldamine Saksa turu reisimeediale, teemaks kestlik reisimine ja erilised talvised looduselamused Eestis.

Kommunikatsiooni tarbeks korraldas aasta alguses hanke ka haridus- ja teadusministeerium, kellel on samuti olemas oma kommunikatsiooniosakond. Hanke eesmärk oli leida partner eestikeelsele haridusele ülemineku teemade tutvustamiseks ning selle võitis OÜ Hamburg ja Partnerid, kellega sõlmitud lepingu maksumus oli 50 000 eurot.

Päästeamet sõlmis tänavu 308 000-eurose mahuga lepingu Akkadiani ja Inspired Universal McCanniga, korraldamaks kaks meediakampaaniat.

Neist ühe puhul on eesmärk suurendada inimeste teadlikkust liitiumioonakudest ja akuseadmete laadimisest tulenevatest ohtudest, vältides samas noomimist ja hirmutamist, ning teise puhul soovitakse kasvatada kriisideks valmisolekut ja inimeste teadlikkust, millistes olukordades tuleb ohtude eest varjuda ja kuidas selleks valmistuda.

ERR-iga vestelnud suhtekorraldaja tõdes, et rahanumbrid, mis lepingutest läbi käivad, on kohutavalt suured ja kokkuhoidu neis näha ei ole.