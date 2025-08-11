X!

Arvamusuuringute hinnangul saavutab KOV valimistel Tallinnas võidu Keskerakond

Keskerakonna pressikonverents Porto Franco kohtuasjas süüdimõistva otsuse valguses. Pildil Mihhail Kõlvart ja Lauri Laats
Keskerakonna pressikonverents Porto Franco kohtuasjas süüdimõistva otsuse valguses. Pildil Mihhail Kõlvart ja Lauri Laats Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Ettavalmistused kohalikeks valimisteks koguvad hoogu. Arvamusuuringud näitavad, et Tallinnas saab nii nagu ka eelmistel kordadel võidu Keskerakond. Samas on esimest korda kohalikel valimistel kandideerimas Parempoolsed ning samuti ka valimisliidud, kes loodavad protestihäältele.

Uuringud näitavad küll Keskerakonna edu, kuid samas jääb Keskerakonna populaarsus veel alla eelmiste kohalike valimiste tulemusele.

"Keskerakonnal hetkel enamust veel ei paista. Praegu nende toetus jääb alla isegi eelmiste valimiste tulemusele, kus nad tegelikult ei saanud ju enamushääli. Kindlat ei ole siin otseselt veel midagi," sõnas politoloog Mari-Liis Jakobson.

Politoloog Martin Mölderi hinnangul on kõigil erakondadel võimalus linna võimu juurde pääseda, aga seda siis Keskerakonna koalitsioonipartnerina. Välistada ei saa koalitsiooni Keskerakonnata.

"Selleks peaksid sotsiaaldemokraadid, Reformierakond ja Isamaa mitte ainult omavahel jõud ühendama, vaid tõenäolislet peaksid nad ka ühe koalitsioonipartneri veel liskas juurde saama ja ilmselt Parempoolsed," lausus Mölder.

Küsitlused näitavad vähemalt praegu, et tõenäoliselt pääsevad Parempoolsed Tallinna volikokku.

Lavly Perling ütles, et nende nimekiri Tallinnas saab valmis septembri alguses.

"Mis puudutab nimekirju, siis meil on ju erakonnas väga tarku inimesi ja ka kogemusega inimesi poliitikas, kes ka oskavad oma nõuga aidata, kuidas need nimekirjad kujunevad parimaiks," ütles Perling.

Tallinnas kandideerivad erakonade kõrval ka valimisliidud. Ühte neist paneb kokku endine Keskerakonna liige ja riigikogu kogemusega Olga Ivanova. Tema sõnul võib edu tuua protest vanade erakondade tegemiste vastu.

"Inimesed otsivad neid, kes on pädevad, kellel on, mida pakkuda oma kogemusest - räägin endast. See, et on võimalik valida midagi muud, on see asi, mis tõmbab inimesi," rääkis Ivanova.

"Võimalik, et osade valijate jaoks see on argument, aga sellist entusiasmi uue tulija taha koondumises näha praegu näha ei ole," sõnas Jakobson.

Martin Mölder ütles, et Reformierakonna jaoks on aga Tallinnast tähtsam saavutada hea tulemus Tartus ja Rae vallas. Tallinnas pole Reformierakonna toetus kunagi olnud nii kõrge, kui seal.

"Kui Reformierakond peaks kohalikel valimistel võtma sisse kaotuse, kas Rae vallas või Tartus või mõlemas nendes kohalikes omavalitsustes, siis see oleks väga must märk erakonnale, ma arvan," lausus Mölder.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

