HS: Stubb mängib Ukraina rahukõnelustel olulist rolli

Stubb osaleb kolmapäeval Euroopa suuremate riikide juhtide kohtumisel, mis eelneb USA-Venemaa tippkohtumisele.

Kohtumise kutsus kokku Saksamaa kantsler Friedrich Merz.

Lisaks Stubbile osalevad kohtumisel Ukraina president Volodõmõr Zelenski, Prantsusmaa president Emmanuel Macron, Poola peaminister Donald Tusk, Suurbritannia peaminister Keir Starmer, Itaalia peaminister Giorgia Meloni, samuti Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, Euroopa Ülemkogu eesistuja António Costa ja NATO peasekretär Mark Rutte.

Pärast Euroopa juhtide omavahelist kõnelemist liituvad kohtumisega Trump ja USA asepresident JD Vance.

Helsingin Sanomatiga rääkinud teadlaste hinnangul on Stubbi roll Ukraina rahupüüdluste aruteludes oluline, kuna Euroopa juhid püüavad oma sõnumit Ühendriikidele edastada.

Stubb saab oma kontakte kasutada olukorrast pildi loomiseks ja selle edastamiseks erinevatele osapooltele. Stubb on loonud hea suhte nii USA presidendi Donald Trumpi kui ka Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga, kelle mõlemaga ta regulaarselt suhtleb.

"Euroopa juhtide jaoks on oluline, et Stubb näeks suurt pilti," ütles Tampere Ülikooli teadusdirektor Hanna Ojanen. "See on väga oluline, sest siis on ta Euroopa visiooni edastamisel väga kasulik."

Ukraina sõja jätkudes on Stubbist saanud liige Euroopa juhtide rühmas, mis püüab Trumpile edastada Euroopa nägemust Ukraina sõja lõpetamiseks.

Ojanen hindab, et Stubb on kutsutud kohumisele vähemalt kahel põhjusel – hea suhe Trumpiga ja Euroopa Liidu taust.

Esiteks on Stubbil Trumpiga suhtlemise viis, mida USA president mõistab ja hindab. Stubb käis sel aastal Trumpiga Floridas golfi mängimas ja sai seeläbi USA presidendiga palju aega veeta.

Teise tegurina toob Ojanen esile Stubbi ulatusliku tausta EL-is, kus ta töötas aastaid erinevatel ametikohtadel. Seega on Euroopa tasand Stubbi jaoks tuttav ja mõistab üldist Euroopa olukorda.

Rahvusvahelise poliitika professor Tuomas Forsberg ütles, et Stubbi roll Euroopa liidrite rühmas võib olla oluline, muu hulgas presidendi kontaktide ja selge eneseväljendusviisi tõttu.

"Ta suudab kokku panna ühtsema Euroopa seisukoha ja on kõigi arvamuste kohaselt ka inimene, kes suudab edastada seisukohti Trumpile," ütleb Forsberg.

Forsberg ütles, et Stubb on sattunud väikesesse Euroopa liidrite gruppi tänu ka Soome nähtavale ja selgele seisukohale Ukraina küsimuses. Soome on Venemaad selgelt hukka mõistnud ja Ukrainat toetanud.

Tema arvates on asi ka Stubbi isikuomadustes, näiteks tema esinemisoskuses.

"Soome suurus üksi seda ei selgita, küsimus on diplomaatilises mõjuvõimus ja võrgustikes, mille Soome ja Stubb on selles konkreetses küsimuses suutnud omandada."

Eelmisel nädalal osales Stubb koos Zelenski ja Euroopa liidritega Trumpi kokku kutsutud grupikõnes.

Alaskal toimuv Trumpi–Putini kohtumine pälvib ülemaailmselt palju tähelepanu, kuna see on Trumpi teise ametiaja esimene kohtumine Venemaa presidendiga ning selle teemaks on sõja lõpetamine Ukrainas.

Euroopas loodetakse samme relvarahu ja kestva rahu suunas. Samal ajal kardetakse, et Venemaa ja Ameerika Ühendriigid otsustavad Ukraina ja Euroopa tuleviku üle neid ennast kaasamata.

Teadlaste ootused Trumpi ja Putini kohtumise suhtes on haprad.

Forsberg ütles, et isegi tippkohtumisega nõustumine ilma ühise koordineerimiseta on Ukraina ja Euroopa jaoks halb märk. Kolmapäeval toimuv Euroopa juhtide kaugkohtumine, kus Trumpil on kavas osaleda, on selles osas omamoodi paranduslik samm.

Trump on öelnud, et kohtumise Putiniga eesmärk on peamiselt tunnetuse saamine tema kavatsustest.

Forsberg märkis, et üllatusi võib küll tulla, kuid kõige tõenäolisem tulemus on see, et rahu suunas märkimisväärset edasiminekut ei tehta.

Ka Ojanenil pole suuri ootusi.

"See on Putini jaoks kindlasti üsna lihtne kohtumine. On murettekitav, kui nad tunnevad, et suudavad omavahel midagi lahendada," lausus ta.