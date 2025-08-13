X!

Enefit Green ja Sumitomo lõpetasid koostöö Liivi lahe meretuulepargi arendamisel

Meretuulepark. Foto on illustratiivne.
Meretuulepark. Foto on illustratiivne. Autor/allikas: Merilin Pärli/ERR
Enefit Green ja Sumitomo Corporation lõpetasid koostöö Liivi lahe meretuulepargi arendamisel, viidates meretuuleenergia kehvale perspektiivile Eestis.

Enefit Green ja Sumitomo Corporation lõpetasid koostöö Liivi lahe meretuulepargi arendamisel, tuginedes ühiselt kujunenud hinnangule Eesti meretuuleenergia väljavaadetele ning praegusele turu- ja regulatiivsele olukorrale, teatas Enefit Green.

Kuigi viimastel kuudel tehti projekti arendamisel märgatavaid edusamme, siis sellest hoolimata ei paku praegune turuolukord investoritele vajalikku kindlust, et valmistada ette mitme miljardi euro suurust investeeringut suuremahulisse meretuuleenergia tootmisesse, märkis Enefit Green.

"Riigil puudub selge otsus siduda pikaajalised elektritootmise investeeringud mehhanismidega, nagu hinnavahelepingud (Contracts for Difference, CfD) või muud võrreldavad meetmed, mis on vajalikud nii mastaapsete projektide elluviimiseks kui ka vajalike investeeringute kaasamiseks," seisis pressiteates.

"Meretuulepargi arendamine on võrreldes maismaaprojektidega oluliselt ressursimahukam juba varajases faasis. Ilma selge ja prognoositava visioonita Eesti tuleviku elektripoliitika osas ei ole võimalik samas mahus ressursse projekti edasi panustada. Meretuuleenergial on oluline koht Eesti tulevases energiaportfellis, kuid selle elluviimine eeldab lisaks tugevale projektile ka pikaajalist poliitilist ja finantsilist kindlust," ütles Enefit Greeni juhatuse esimees Juhan Aguraiuja.

Aguraiuja lisas, et Enefit Green viib lõpule Liivi lahe meretuulepargi loamenetluse ja keskkonnamõju hindamise, et tagada projekti valmisolek tulevikuks. "Edasine arendamine ja sellele järgnev ehitus peavad ootama kindlamaid aegu," ütles ta.

Energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt ütles teisipäeval pärast kohtumist Eesti energiaettevõtete ja tuuleenergia assotsiatsiooniga, et meretuuleparke ei rajata tulevikus vähempakkumise skeemiga.

Sumitomo Corporationi esindajad märkisid lühidalt, et nad hindavad Enefit Greeni kui usaldusväärset partnerit ja tunnustavad seniseid ühiseid pingutusi meretuuleenergia arendamisel Eestis.

Enefit Green teatas tänavu veebruaris, et nad hakkavad koos rahvusvahelise ettevõttega Sumitomo Corporation arendama Liivi lahe meretuuleparki, müües seejuures 50-protsendise osaluse Liivi Offshore'ist.

Liivi lahe meretuuleparki on kavas rajada kuni 84 tuulikut koguvõimsusega 1000 megavatti, mis toodaks aastas kuni neli teravatt-tundi elektrit. Pargi kavandatav asukoht on Liivi lahes, 11 kilomeetri kaugusel Kihnu saarest ja 16 kilomeetri kaugusel Häädemeestest.

Toimetaja: Marko Tooming

