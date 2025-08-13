Euroopa juhid ja Zelenski arutavad Trumpiga tema kohtumist Putiniga

Videokonverents toimub Eesti aja järgi kell 15.00.

Kohtumise kutsus kokku Saksamaa kantsler Friedrich Merz ja sellel osalevad veel Ukraina president Volodõmõr Zelenski, Prantsusmaa president Emmanuel Macron, Poola peaminister Donald Tusk, Suurbritannia peaminister Keir Starmer, Itaalia peaminister Giorgia Meloni, Soome president Alexander Stubb, samuti Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, Euroopa Ülemkogu eesistuja António Costa ja NATO peasekretär Mark Rutte.

Pärast Euroopa juhtide omavahelist kõnelemist liituvad kohtumisega Trump ja USA asepresident JD Vance.

Zelenski kohtub enne videokonverentsi Saksa kantsleri Friedrich Merziga.

Ukraina ja nende liitlased peavad ühiselt survestama Venemaad sissetungi lõpetama, ütles president Zelenski kolmapäeval enne kõnelusi.

"Venemaale peab avaldama survet õiglase rahu nimel. Me peame õppima Ukraina ja oma partnerite kogemustest, et vältida altvedamist Venemaalt. Praegu ei ole mingeid märke, et venelased valmistuksid sõda lõpetama," sõnas Zelenski sotsiaalmeedias.

Ukraina president ütles, et tema ja ta meeskond on pidanud Alaska kõneluste eel maha rohkem kui 30 vestlust maailma liidrite ja kõrgete ametnikega.

Samal ajal on Vene vägi teinud kiire, kuid seni piiratud ulatusega pealetungi okupeeritud Donetski oblastis, mis Kremli väitel on Venemaa osa.

Üks Zelenskit Berliinis saatva Ukraina delegatsiooni liige ütles AFP-le, et Venemaa edusammud kaevanduskeskuse Dobropillja ümbruses ei mõjuta ettevalmistusi kolmapäevasteks läbirääkimisteks.

Zelenski tunnistas teisipäeval, et Vene väeüksused on tunginud 10 kilomeetrit edasi, kuid välistas võimaluse vahetada territooriumi Moskvaga osana mis tahes kokkuleppest Venemaaga.