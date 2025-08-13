Zelenski kohtumisest USA ja Euroopa juhtidega: Trump toetab meie plaani

Euroopa valitsusjuhid ja Ukraina president Volodõmõr Zelenski arutasid videokonverentsil USA presidendi Donald Trumpiga tema peatset kohtumist Venemaa riigijuhi Vladimir Putiniga. Zelenski sõnul avaldas Trump kohtumise ajal toetust plaanile, et esmajoones peab Ukraina ja Venemaa vahel sõlmima relvarahu.

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul tuleb Venemaale tingimata survet avaldada, sest praegu pole mingeid märke, et Moskva valmistuks sõda lõpetama.

Zelenski ütles veebikohtumisele järgnenud pressikonverentsil, et president Trump avaldas Euroopa plaanidele oma toetust.

"Kõigepealt peaks olema relvarahu, seejärel julgeolekugarantiid – tõelised julgeolekugarantiid ja muide, president Trump avaldas sellele oma toetust," sõnas Zelenski.

"Venemaal ei saa olla vetoõigust Ukraina suhtes Euroopa või NATO perspektiivide osas,"lisas Ukraina president.

Ühtlasi tõi Zelenski välja, et sanktsioone tuleks tugevdada, kui Venemaa ei püüa Alaskal relvarahu sõlmida. Zelenski lisas, et tema arvates Putin blufib sanktsioonide mõju osas ja et sanktsioonid mõjuksid tegelikult Venemaa majandusele rängalt.

"Putin kindlasti ei taha rahu. Ta tahab Ukrainat okupeerida. Putin ei saa kedagi petta," ütles Zelenski.

Euroopa kardab, et kogenud manipulaator Putin keerab Trumpi ümber sõrme. Trump on korduvalt rõhutanud oma häid suhteid Venemaa presidendiga. Putin pole aga rahu saavutamiseks seni esitanud ühtegi ettepanekut, millega ka Ukraina võiks nõustuda.

Saksamaa liidukantsler Friedrich Merz ütles äsja lõppenud pressikonverentsil, et loodab Trumpi edule Alaska kohtumisel. Merzi sõnul peab aga mistahes leppele eelnema vaherahu ja Ukraina peab olema kaasatud läbirääkimistesse, mis järgnevad Trumpi ja Putini eelseisvale kohtumisele Alaskal.

"Ukraina peab olema järgnevatel kohtumistel laua taga," ütles Merz pärast Trumpi ja Euroopa liidrite veebikohtumist.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron rõhutas peale kohtumist, et ainult Zelenski saab Ukraina territooriumi üle läbirääkimisi pidada.

"Ukrainat puudutavate territoriaalküsimuste üle saab läbi rääkida ainult Ukraina president," ütles Macron ajakirjanikele.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kiitis kolmapäevast vestlust USA riigipea ning Ukraina ja Euroopa liidrite vahel.

"Euroopa, USA ja NATO tugevdasid täna oma ühisosa Ukraina nimel. Me jätkame lähedast koostööd. Keegi ei taha rahu rohkem kui meie – õiglast ja kestvat rahu," ütles von der Leyen X-is.

Euroopa ja USA seisavad koos Vene-Ukraina sõja lõpetamise eest, ütles NATO peasekretär Mark Rutte veebikohtumise järel.

"Hindan Trumpi juhtrolli ja lähedast koostööd liitlastega. Pall on nüüd Putini väljakupoolel," ütles Rutte X-is.

Strateegia ja rahvusvaheliste suhete keskuse teadlane Eliot Cohen tõi aga välja, et kindlasti ei ole hea, et juba sellel kohtumisel Alaskal ei osale Zelenski ega ükski Euroopa esindaja.

"Peamine fakt selle kohtumisega seoses ei ole hea, ei näe hea välja. See ei näe hea välja, et Zelenski ja eurooplased sellest osa ei võta. See ei näe hea välja, et me kutsusime Putini USA-sse. See on, kas teate, auavaldus, mida ta ei vääri," sõnas strateegia ja rahvusvaheliste suhete keskuse teadlane Eliot Cohen.