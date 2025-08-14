X!

Rubio: Trump loodab peatada lahingutegevuse Ukrainas

USA välisminister Marco Rubio.
USA välisminister Marco Rubio. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Umit Bektas
Ühendriikide president Donald Trump peab reedel läbirääkimisi Venemaa presidendi Vladimir Putiniga eesmärgiga peatada lahingud Ukrainas, kuid sõja kõikehõlmav lahendus võtab rohkem aega, ütles USA välisminister Marco Rubio.

USA välisminister Marco Rubio märkis, et rahu saavutamine nõuab läbirääkimisi mitmetes küsimustes, mille hulgas on julgeolekugarantiid, territoriaalsed vaidlused ja nõuded ning nii Ukraina ja ka Venemaa poole eesmärgid.

"Kõik need asjad on osa kõikehõlmavast tervikust, aga ma arvan, et presidendi lootus on saavutada mingisugune sõjategevuse peatamine, et need vestlused saaksid toimuda," sõnas Rubio.

Välisminister lisas, et mida kauem sõjad kestavad, seda raskem on neid lõpetada.

"Isegi praegu toimuvad lahinguväljal muutused, mis mõjutavad seda, mida üks või teine pool peab mõjutusvahendiks. See on käimasoleva lahingutegevuse tegelikkus, mille tõttu on relvarahu nii kriitilise tähtsusega," jätkas Rubio.

Samal ajal rõhutas välisminister, et kuigi Ühendriigid teevad kõik võimaliku toetamaks rahupüüdlusi, siis sõltub lõpptulemus ikkagi Ukrainast ja Venemaast.

"Vaatame, mis homme võimalik on. Vaatame, kuidas kõnelused lähevad. Me oleme lootusrikkad. Me tahame, et tuleks rahu. Teeme kõik endast oleneva, et see saavutada, kuid lõpuks on see Ukraina ja Venemaa enda otsustada, kas nad selles kokku lepivad," sõnas Rubio.

Rubio lisas, et ettevalmistused tippkohtumiseks on täies hoos, kuna kõnelused lepiti väga kiiresti kokku.

"Trump on Putiniga telefoni teel rääkinud neli korda ja tundis, et on oluline nüüd temaga isiklikult rääkida ja talle silma vaadata ning selgitada välja, mis on võimalik ja mis mitte," rääkis välisminister.

"Trump näeb võimalust rääkida rahu saavutamisest. USA president kavatseb seda püüda ja me saame homme mingil hetkel teada, nagu president ütles, tõenäoliselt juba väga vara selle kohtumise alguses, kas midagi on võimalik või mitte. Loodame, et on," sõnas Rubio.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: BNS, Reuters

