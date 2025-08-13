Trump: Venemaad ootavad karmid tagajärjed, kui nad ei nõustu sõda lõpetama

USA president Donald Trump kinnitas kolmapäeval peale veebikohtumist Euroopa liidrite ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga, et Venemaad ootavad karmid tagajärjed, kui keeldutakse sõja lõpetamisest Ukrainas.

USA president Donald Trump ütles kolmapäeval ajakirjanikele, et Venemaad ootavad rängad tagajärjed, kui president Vladimir Putin ei nõustu sõda Ukrainas lõpetama.

"Kindlasti saavad sellel olema väga karmid tagajärjed," lütles Trump Kennedy keskuses ajakirjanike küsimustele vastates.

Trump sõnas ka, et vestlus Euroopa riigipeade ja Ukraina presidendiga oli väga edukas.

"Ma annaksin sellele hindeks kümme. Väga, väga sõbralik," lausus Trump.

Trump kinnitas taas, et helistab Zelenskile kohe pärast kohtumist Putiniga ning selgitas, et see ei olnud tema otsus mitte kutsuda Zelenskit reedesele tippkohtumisele Alaskal. Ta lisas, et surub vajadusel Putinile peale kohtumist Ukraina riigipeaga.

"On väga suur tõenäosus, et meil toimub teine kohtumine, mis on esimesest produktiivsem, sest esimese kohtumise käigus uurin välja, kus me oleme ja mida me teeme," ütles Trump.

Küll aga andis Trump mõista, et teist kohtumist ei toimu, kui ta Putinilt vajalikku selgust ei saa.

"Teist kohtumist ei pruugi toimuda, kui ma tunnen, et see pole kohane. Kui ma ei saa vastuseid, mida me peame saama, siis me teist kohtumist ei pea," ütles Trump.