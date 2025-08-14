Sõja 1268. päev: Ukraina süütas droonirünnakuga Volgogradi naftatehase

Oluline Ukraina sõjas neljapäeval, 14. augustil kell 15.50:

- Venemaa teatas uutest vallutustest Ukrainas;

- Venemaa ja Ukraina vahetasid 84 sõjavangi;

- Ukraina süütas droonirünnakuga Volgogradi naftatöötlemistehase;

- Barrot: USA ühineb Ukrainale julgeolekugarantiide pakkumisega;

- Venemaa rünnakutes Ukrainale hukkus ööpäeva jooksul kaheksa inimest;

- Venemaa väitel sai Ukraina õhurünnakutes viga vähemalt 16 inimest;

- Venemaa Belgorodi oblastivalitsuse hoonet tabas droonirünnak;

- Saksamaa rahastab 500 miljoni suurust sõjalise abi paketti Ukrainale;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 990 sõdurit.

Venemaa teatas uutest vallutustest Ukrainas

Venemaa teatas neljapäeval, et tema väed vallutasid enne Vladimir Putini reedest kohtumist Alaskal USA riigipea Donald Trumpiga veel kaks Ida-Ukraina asulat.

Kaitseministeerium väitis, et Vene väed vallutasid Donetski oblastis Iskra küla ja Štšerbõnivka väikelinna.

Štšerbõnivka asub kaevanduslinna Toretski lähedal, mille Vene väed vallutasid veebruaris, ning Kostiantõnivka lähedal, mis ühena viimastest suurematest Donetski oblasti linnapiirkondadest on veel Ukraina kontrolli all.

Vene väed on viimastel kuudel pealetungi hoogustanud.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tunnistas teisipäeval, et Vene väed on tunginud kaevanduslinna Dobropilja lähedal rindejoone kitsas lõigus kuni 10 kilomeetrit edasi.

Venemaa ja Ukraina vahetasid 84 sõjavangi

Venemaa ja Ukraina andsid neljapäeval teineteisele üle 84 sõjavangi, teatasid Venemaa ja Ukraina kaitseministeeriumid.

Sel aastal on mõlemad riigid vabastanud sadu sõjavange.

Ukraina on uues vangide vahetuses Moskvaga taganud 84 sõduri ja tsiviilisiku tagasitoomise Venemaa vangistusest, teatas president Volodõmõr Zelenski 14. augustil.

"Täna vabastatud tsiviilisikute seas on neid, keda venelased on kinni pidanud alates 2014., 2016. ja 2017. aastast," ütles Zelenski. "Täna vabastatud sõjaväelaste seas on ka Mariupoli kaitsjad."

Peaaegu kõik äsja vabastatud vajavad arstiabi ja rehabilitatsiooni, lisas ta.

Ukraina sõjavangide kohtlemise koordinatsioonikeskuse teatel vabastati viimases vahetuses 33 sõjaväelast ja 51 tsiviilisikut.

Nende hulka kuuluvad need, kes võeti vangi enne Venemaa täiemahulise sissetungi algust 2022. aastal ja kellele mõisteti kuni 18-aastane vanglakaristus. Koordinatsiooni peakorteri andmetel veetis üks vabastatud ukrainlastest Venemaa vangipõlves 4013 päeva.

Ukraina süütas droonirünnakuga Volgogradi naftatöötlemistehase

Ukraina korraldas ööl vastu neljapäeva droonirünnaku Venemaal Volgogradis asuvale naftatöötlemistehasele, põhjustades seal naftalekke ja tulekahju.

"Täna õhtul tõrjusid Venemaa kaitseministeeriumi õhukaitsejõud Volgogradi oblasti territooriumil ulatusliku mehitamata õhusõidukite rünnaku," teatas Volgogradi oblasti kuberner Andrei Botšarov neljapäeva varahommikul. "Purustuste tõttu lekkis Volgogradi naftatöötlemistehasest naftatooteid ja puhkes tulekahju," lisas ta.

Esialgsete andmete kohaselt rünnak inimohvreid ei põhjustanud, ütles Botšarov.

Teadet vahendanud Ukraina väljaanne The Kyiv Independent märkis, et ei saa neid väiteid avaldamise ajal kinnitada.

Another night another successful drone strike against critical infrastructure in Russia, with reports of a Ukrainian drone attack earlier tonight against the Lukoil Oil Refinery in the Volgograd Oblast, one of the largest refineries in all of Russia. Several fires can be seen… pic.twitter.com/8ZFuY2PzEu — OSINTdefender (@sentdefender) August 14, 2025

Vene naftagigandile Lukoilile kuuluv Volgogradi naftatöötlemistehas, mis on üks riigi suurimaid, on Venemaa täiemahulise agressioonisõja jooksul mitu korda Ukraina rünnakute alla sattunud. Venemaa meedia ja ametnikud teatasid rünnakutest rajatisele nii veebruaris kui ka märtsis 2025. Ukraina peastaap kinnitas droonirünnakut rafineerimistehase vastu jaanuaris.

Ukraina korraldab regulaarselt Venemaa tööstus- ja sõjaväeobjektidele pikamaadroonide rünnakuid. Naftatöötlemistehased, mis rahastavad ja toidavad Moskva sõjamasinat, on nende rünnakute sagedased sihtmärgid.

Meedia teatel on kolm Venemaa rafineerimistehast sel kuul Ukraina droonirünnakute tekitatud kahju tõttu oma tootmist vähendanud või selle isegi peatanud. USA äriuudiste väljaanne Bloomberg teatas, et Rosnefti tehas Saraatovi oblastis peatas nafta vastuvõtmise pärast 10. augustil toimunud rünnakut.

Ka Venemaa Rjazani rafineerimistehas vähendas oma tootmist poole võrra, samas kui Novokuibõševski rafineerimistehas peatas tootmise täielikult 2. augustil, teatas Reuters.

Barrot: USA ühineb Ukrainale julgeolekugarantiide pakkumisega

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump ütles, et kohtumisel Vene režiimijuhi Vladimir Putiniga nõuab ta relvarahu Ukrainas ja lubas ühineda Ukrainale antavate julgeolekugarantiidega, teatas neljapäeval Prantsusmaa välisminister Jean-Noël Barrot.

Ministri sõnul tegi Ameerika liider sellise avalduse veebis peetud tippkohtumisel Euroopa liidritega.

Välisministri andmetel lisas Trump ühtlasi, et läbirääkimised territooriumide üle toimuvad ainult Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski juuresolekul järgmise kohtumise ajal.

"Ühendriigid ühinevad julgeolekugarantiidega, mille on välja töötanud vabatahtlike riikide koalitsioon, mida ühendavad Prantsusmaa, Suurbritannia ja Saksamaa," vahendas Barrot Trumpi sõnu.

Venemaa rünnakutes Ukrainale hukkus ööpäeva jooksul kaheksa inimest

Venemaa rünnakutes hukkus viimase 24 tunni jooksul üle Ukraina kokku vähemalt kaheksa inimest ja vigastada sai vähemalt 18, sealhulgas lapsed, teatasid kohalikud ametnikud neljapäeval.

Ukraina õhuväe teatel lasi Venemaa öösel välja 45 Shahed-tüüpi ründedrooni ja muud mehitamata õhusõidukit ning kaks S-300/400 raketti. Ukraina õhukaitse hävitas või tegi riigi põhja- ja idaosas kahjutuks 24 drooni.

Hersoni oblastis hukkus elamupiirkondadele ja infrastruktuurile suunatud drooni- ja suurtükirünnakutes neli inimest ja sai vigastada kuus, ütles kuberner Oleksandr Prokudin. Rünnakutes sai kahjustusi enam kui 100 maja, gaasitorustik, meditsiinisõidukid ja põllumajandustehnika. Teiste hulgas sai neljapäeva hommikul toimunud Vene suurtükirünnakus vigastada 16-aastane poiss, kes viidi põrutuse ja šrapnellihaavadega haiglasse, ütles Prokudin.

Donetski oblastis sai kuberner Vadõm Filaškini teatel rünnakutes Kostiantõnivka, Pokrovski ja Rodõnske linnale surma kolm ja vigastada kolm tsiviilisikut.

Harkivi oblastis sai kuberner Oleh Sõniehubovi teatel kuue asula vastu suunatud suurtüki- ja droonirünnakutes üks inimene surma ja teine vigastada. Kahjustada said mitu asulat, sealhulgas maja Prudiankas ja külaklubi Malõi Burlukis.

Sumõ oblastis langes mitu kogukonda tugeva suurtüki- ja droonirünnakute alla, vigastada sai vähemalt seitse tsiviilisikut, sealhulgas seitsmeaastane laps. Üks maja hävis ning mitu hoonet ja sõidukit said kahjustada.

Venemaa väitel sai Ukraina õhurünnakutes viga vähemalt 16 inimest

Venemaa kahte linna neljapäeval tabanud Ukraina droonirünnakutes sai vigastada vähemalt 16 inimest, teatasid kohalikud võimud.

Venemaa lõunaosas Doni-äärses Rostovis sai droonist tabatud kortermajas vigastada 13 inimest, neist kaks raskelt, ütles piirkonna tegevkuberner.

Belgorodi linnas Ukraina piiri lähedal sai vigastada kolm tsiviilisikut, teatas piirkonna kuberner, kes postitas video, mis näitab, kuidas droon linna keskel autot tabab.

Venemaa Belgorodi oblastivalitsuse hoonet tabas droonirünnak

Venemaa Belgorodi oblastivalitsuse hoonet tabasid ööl vastu neljapäeva droonirünnakud, milles sai viga kolm inimest.

"See on neljas kord (öö jooksul - toim.), kui Ukraina relvajõud on droonidega Belgorodi oblastivalitsuse tsiviilhoonet rünnanud," kirjutas oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov neljapäeva varahommikul sotsiaalmeedias.

Oblastivalitsuse hoone sai droonirünnaku tagajärjel tõsiseid kahjustusi, ütles Gladkov hiljem korraldatud pressikonverentsil. Tema sõnul on kahjustusi esimesel ja kõige kõrgemal korrusel, sealhulgas tema kabinetis.

Droonirünnaku käigus evakueeriti oma töökohtade hoonetest kõik oblastivalitsuse ja Belgorodi linnavalitsuse töötajad.

Gladkov soovitas valitsusasutustel neljapäeval ja reedel võimalusel kaugtööle üle minna. Organisatsioonide, sealhulgas eraettevõtete juhtidel soovitati tagada inimeste turvalisus nii palju kui võimalik. "Avalikul toitlustusasutusel on keelatud pakkuda teenuseid tänavatel ja avatud aladel. Kõik väliüritused tuleb keelata neljapäeval, reedel, laupäeval ja pühapäeval. Suured kaubanduskeskused Belgorodis ja Belgorodi oblastis suletakse laupäevani (kaasa arvatud)," teatas Gladkov Telegrami kanali vahendusel.

Ta andis ka mitmeid soovitusi bussijuhtidele. Lisaks suletakse järgmiseks kaheks päevaks pargid, väljakud ja rannad.

Seoses droonirünnakutega sulges oma uksed ka linnas asuv suur kaubanduskeskus "City Mall Belgorodsky".

Saksamaa rahastab 500 miljoni suurust sõjalise abi paketti Ukrainale

Saksamaa on võtnud endale kohustuse rahastada 500 miljoni dollari suurust sõjalise abi paketti Ukrainale osana NATO uuest Ukraina prioriteetsete vajaduste nimekirja (PURL) algatusest, selgub NATO ametlikul veebilehel avaldatud teatest.

"Saksamaa teatas kolmapäeval, et rahastab Ukrainale 500 miljoni dollari suurust sõjavarustuse ja laskemoona paketti, mis hangitakse Ameerika Ühendriikidest NATO uue Ukraina prioriteetsete vajaduste nimekirja algatuse raames," seisis avalduses.

NATO peasekretär Mark Rutte tervitas sammu ja nimetas seda selgeks näiteks Saksamaa vankumatust toetusest Ukraina kaitsele.

"See tarne aitab Ukrainal end kaitsta Venemaa agressiooni eest. Saksamaa on suurim Euroopa panustaja sõjalisse abisse Ukrainale ja tänane teadaanne rõhutab veelgi selle pühendumust aidata Ukraina rahval kaitsta oma vabadust ja suveräänsust," ütles NATO peasekretär.

USA president Donald Trump ja NATO peasekretär Mark Rutte teatasid juulis uuest kokkuleppest, mis võimaldab alliansi riikidel osta Ameerika relvi. Tehing sisaldab sätteid miljardite USA dollarite väärtuses sõjalise abi üleandmiseks Ukrainale.

Algatus PURL on äsjaloodud mehhanism, mille eesmärk on tarnida Ukrainale relvi tuginedes selle kõige pakilisematele kaitsevajadustele. See võimaldab NATO liikmesriikidel rahastada Ameerika relvade ja tehnoloogiate tarnimist vabatahtlike annetuste kaudu.

Hollandi kaitseminister Ruben Brekelmans teatas kuu algupoolel, et Holland annab Ukrainale 500 miljoni dollari suuruse sõjalise abi paketi, mis sisaldab komponente ja rakette Ühendriikides toodetud õhutõrjesüsteemile Patriot.

Augusti alguses teatasid ka NATO liitlased Taani, Norra ja Rootsi ühisest 500 miljoni dollari suurusest sõjalise abi eraldamisest Ukrainale sama algatuse raames.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 990 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 067 100 (võrdlus eelmise päevaga +990);

- tankid 11 104 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 23 130 (+3);

- suurtükisüsteemid 31 458 (+29);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1466 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1207 (+0);

- lennukid 421 (+0);

- kopterid 340 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 51 043 (+191);

- tiibraketid 3558 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 58 456 (+191);

- eritehnika 3937 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.