Huvi õeks õppimise vastu kasvab, ent õdesid on endiselt puudu

Eesti
Meditsiinitöötajad.
Meditsiinitöötajad. Autor/allikas: National Cancer Institute/Unsplash
Eesti

Järjest rohkem noori soovib tervishoiu kõrgkoolidesse minna õppima õe eriala. Kutsekoja OSKA hinnangul võib sellele vaatamata järgmise kümne aasta jooksul Eestis puudu jääda ligikaudu 770 õde.

Viimastel aastatel on senisest rohkem neid inimesi, kes soovivad oma tulevikku siduda tervishoiu ja õendusega. Nii on suurenenud viimastel aastatel avalduste arv õe õppekohale Tallinna tervishoiu kõrgkoolis, sõnas kõrgkooli õenduse õppetooli juhataja Kristi Puusepp.

"Huvi püsib. Kui näiteks võtta eelmise aasta suvine vastuvõtt, siis sellel aastal oli 140 avaldust rohkem, see on selline 10-protsendiline tõus," rääkis Puusepp.

Tallinna tervishoiu kõrgkooli laekus suvisel vastuvõtul õe õppekohale ligi 1500 avaldust, Tartu tervishoiukõrgkooli esitati õe õppekavale kokku 875 avaldust. Tartu avalduste arv on eelmise aastaga võrreldes samuti kasvanud, suurusjärgus 40 protsenti, sõnas Tartu tervishoiu kõrgkooli rektor Ulla Preeden.

Õe eriala populaarsuse kasvu taga on mitmeid põhjuseid. Nii eelkõnelejad kui ka Eesti Õdede liidu president Laura Keidong rääkisid, et ühiskonnas on kasvanud õe töö prestiiž, kuid laienenud on ka karjäärivõimalused. Keidong lisas, et just karjäärivõimaluste laiendamine on üks liidu eesmärke, et ka vahepeal sektorist lahkunud õed sooviksid erialasele tööle tagasi pöörduda.

Kuigi õe õppe vastu on huvi viimastel aastatel olnud suur, siis kutsekoja OSKA hinnangul võib järgmise kümne aasta jooksul puudu jääda ligikaudu 770 õde. Tööjõu voolavuse peamiste põhjustena tuuakse välja organisatsioonikultuuri ja töökorraldust puudutavad küsimused, sõnas sotsiaalministeeriumi tööjõupoliitika juht Katrin Kivisild.

"Siiamaani on üheks valdkonnast lahkumise põhjuseks väga suur töökoormus. Teine, mis on välja toodud väga mitmetes analüüsides ja uuringutes, on toksiline töökultuur," tunnistas Kivisild.

Nii Keidong kui ka Kivisild viitavad, et endiselt minnakse ka välismaale, eelkõige Soome tööle, kuid see trend on languses. Seega tuleb õdede puuduse lahendamiseks edasi tegeleda töökeskkondade analüüsimisega, samas annab Kivisilla sõnul ka riiklik koolitustellimus sektorile kindlust juurde.

"Kuigi meil on praegu kehtiv konsensuslepe ja selle aasta lõpus soovime sõlmida uue konsensusleppe uueks neljaks aastaks. Meil on olemas tervishoiu valdkonna kollektiivleping, kus on iga-aastaselt õdede töötasude alammäärad tõusnud. Ka see annab mingi kindlustunde valdkonnas," sõnas Kivisild.

Praegu võetakse kahe kõrgkooli peale kokku suviste ja talviste vastuvõttudega õe õppesse 700 tudengit. Positiivsena saab välja tuua, et väljalangevus on vaid seitsme-kaheksa protsendi vahel.

