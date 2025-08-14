Trump: tippkohtumine Putiniga nurjub 25-protsendise tõenäosusega

Neljapäeval ehk päev enne kohtumist Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga Alaskal sõnas USA president Donald Trump, et tippkohtumise nurjumise tõenäosus on 25 protsenti. Küll aga lisas president, et palju olulisem on hoopiski järgnev kohtumine, kus loodab, et Putin ja Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõlmivad rahuleppe.

USA president Donald Trump hindas neljapäeval, et tema ja Vene režiimi juhi Vladimir Putini reedel Alaskal toimuva tippkohtumise nurjumise tõenäosus on 25 protsenti.

"See kohtumine valmistab ette teise kohtumise, kuid on 25-protsendine tõenäosus, et see kohtumine ei ole edukas kohtumine," ütles Trump Fox News Radiole.

Trump lisas ka, et lepe Venemaa agressioonisõja lõpetamiseks Ukrainas tuleb järgneval kolmepoolsel kohtumisel, millest võtab osa ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"See teine kohtumine tuleb väga-väga oluline, sest see on kohtumine, kus nad teevad leppe ja ma ei taha öelda "jagavad" asjad ära, aga teatud määral, see ei ole halb mõiste, okei?" ütles Trump raadiojaamale.

Valge maja pressiesindaja Caroline Levitti sõnul kavatsevad Trump ja Putin Alaska tippkohtumisel ka ühise pressikonverentsi anda. Selle toimumist kinnitas ka Venemaa presidendi abi Juri Ušakov.

Levitt märkis, et Trump soovib Ukraina sõja lahendamiseks kasutada kõiki olemasolevaid vahendeid. Samas lisas ta, et sanktsioonid on samuti üks presidendi käsutuses olevatest võimalustest.

Trump kohtub Putiniga reedel Anchorage'is Elmendorf-Richardsoni sõjaväebaasis.