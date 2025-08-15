Trump lubas lasta Ukrainal otsustada aladevahetuste üle

USA president Donald Trump ütles, et ta ei hakka reedel Venemaa liidri Vladimir Putiniga kohtudes Ukraina nimel läbirääkimisi pidama ja laseb Kiievil otsustada, kas sõja lõpetamiseks Venemaaga territooriume vahetada.

Alaskale suundunud Trump ütles presidendilennuki pardal ajakirjanikega rääkides, et tema eesmärk on panna mõlemad pooled läbirääkimisi alustama, territooriumite vahetusi käsitletakse alles seejärel.

"Neid arutatakse, aga ma pean laskma Ukrainal selle otsuse langetada ja ma arvan, et nad langetavad õige otsuse. Aga ma ei ole siin Ukraina nimel läbirääkimisi pidamas, ma olen siin, et nad ühise laua taha saada," ütles Trump.

USA presidendi märkused pakuvad tõenäoliselt Ukrainale teatavat kindlustunnet, kuna Kiiev on mures, et kõnelused võivad konflikti Ukraina arvelt külmutada.

Trump ütles, et Venemaa praegune sõjaline aktiivsus Ukrainas oli tõenäoliselt suunatud Putini positsiooni tugevdamisele sõja lõpetamise läbirääkimistel.

"Ma arvan, et nad üritavad läbi rääkida. Tema üritab lava luua. Tema arvates aitab see tal paremat tehingut sõlmida. Tegelikult teeb see talle haiget, aga tema arvates aitab see tal paremat tehingut sõlmida, kui nad saavad tapmist jätkata," rääkis Trump.

USA president ütles, et loodab kohtumiselt Putiniga tulemust, seda eriti arvestades kõrgeid panuseid ja Venemaa majanduse nõrkust.

"Ta on tark mees, ta on seda pikka aega teinud, aga mina ka... me saame läbi, mõlemal poolel on hea austus ja ma arvan, et sellest tuleb midagi," lausus ta.

Trump ütles, et see on hea märk, et Putin toob Venemaalt ärijuhte kaasa, kuid ütles, et tehinguid ei saa sõlmida enne, kui sõda on lõpetatud.

"Mulle see meeldib, et nad tahavad äri ajada, aga nad ei saa äri enne teha, kui me sõja lahendame," ütles ta.

Trump on varem öelnud, et Vene agressioonisõja lõpetamiseks võib olla vajalik vahetada territooriume, mis kummagi poole relvajõud oma käes hoiavad. Venemaa on vallutanud umbes viiendiku Ukraina territooriumist ja Ukraina president on välistanud oma riigi aladest loobumise.

Trump ja Putin kohtuvad reedel Alaskal , et pidada läbirääkimisi Ukraina sõja lõpetamise üle. Trump ütles neljapäeval, et hindab kohtumise nurjumise tõenäosust 25 protsendile.

Tippkohtumine toimub Alaska suurima linna Anchorage'i lähistel asuvas Elmendorf-Richardsoni sõjaväebaasis.

Kohtumine peaks algama Eesti aja järgi kell kümme õhtul.

Zelenski: Alaska kohtumine peab avama tee kolmepoolseteks läbirääkimisteks

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul oleks oluline, et reedel Alaskal toimuv USA-Vene tippkohtumine avaks tee õiglase rahu poole, aga samuti sisuliste kolmepoolsete läbirääkimiste pidamiseks Ukraina, Venemaa ja Ameerika Ühendriikide juhi vahel.

"On aeg sõda lõpetada ja Venemaa peab astuma vajalikke samme. Me loodame Ameerika peale," kirjutas Zelenski Telegrami sõnumsiderakenduses.

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump ja Venemaa režiimijuht Vladimir Putin kohtuvad reedel USA õhujõudude baasis Alaskal, et arutada Ukraina relvarahu kokkulepet, mida USA näeb kui võimalikku teed Teist maailmasõja järgse Euroopa kõige suurema sõja lõpetamiseks.

Trump ütles, et ta ei hakka kohtumisel Ukraina nimel läbirääkimisi pidama ja laseb Kiievil otsustada, kas osaleda Venemaaga territooriumite vahetustes.

"Tõepoolest, panused on kõrged. Peamine on see, et kohtumine avaks tõelise tee õiglase rahu ja sisulise arutelu suunas juhtide vahel kolmepoolses formaadis – Ukraina, Ameerika Ühendriikide ja Venemaa poole vahel," ütles Zelenski.

Zelenski kohtus sel nädalal Euroopa juhtidega ja leppis reedel Prantsusmaa presidendiga kokku kohtumises pärast USA-Venemaa tippkohtumist.