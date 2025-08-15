X!

Trump lubas lasta Ukrainal otsustada aladevahetuste üle

Välismaa
{{1755262740000 | amCalendar}}
USA president Donald Trump Alaskale suunduvale lennukile minemas.
USA president Donald Trump Alaskale suunduvale lennukile minemas. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / ANDREW HARNIK
Välismaa

USA president Donald Trump ütles, et ta ei hakka reedel Venemaa liidri Vladimir Putiniga kohtudes Ukraina nimel läbirääkimisi pidama ja laseb Kiievil otsustada, kas sõja lõpetamiseks Venemaaga territooriume vahetada.

Alaskale suundunud Trump ütles presidendilennuki pardal ajakirjanikega rääkides, et tema eesmärk on panna mõlemad pooled läbirääkimisi alustama, territooriumite vahetusi käsitletakse alles seejärel.

"Neid arutatakse, aga ma pean laskma Ukrainal selle otsuse langetada ja ma arvan, et nad langetavad õige otsuse. Aga ma ei ole siin Ukraina nimel läbirääkimisi pidamas, ma olen siin, et nad ühise laua taha saada," ütles Trump.

USA presidendi märkused pakuvad tõenäoliselt Ukrainale teatavat kindlustunnet, kuna Kiiev on mures, et kõnelused võivad konflikti Ukraina arvelt külmutada.

Trump ütles, et Venemaa praegune sõjaline aktiivsus Ukrainas oli tõenäoliselt suunatud Putini positsiooni tugevdamisele sõja lõpetamise läbirääkimistel.

"Ma arvan, et nad üritavad läbi rääkida. Tema üritab lava luua. Tema arvates aitab see tal paremat tehingut sõlmida. Tegelikult teeb see talle haiget, aga tema arvates aitab see tal paremat tehingut sõlmida, kui nad saavad tapmist jätkata," rääkis Trump.

USA president ütles, et loodab kohtumiselt Putiniga tulemust, seda eriti arvestades kõrgeid panuseid ja Venemaa majanduse nõrkust.

"Ta on tark mees, ta on seda pikka aega teinud, aga mina ka... me saame läbi, mõlemal poolel on hea austus ja ma arvan, et sellest tuleb midagi," lausus ta.

Trump ütles, et see on hea märk, et Putin toob Venemaalt ärijuhte kaasa, kuid ütles, et tehinguid ei saa sõlmida enne, kui sõda on lõpetatud.

"Mulle see meeldib, et nad tahavad äri ajada, aga nad ei saa äri enne teha, kui me sõja lahendame," ütles ta.

Trump on varem öelnud, et Vene agressioonisõja lõpetamiseks võib olla vajalik vahetada territooriume, mis kummagi poole relvajõud oma käes hoiavad. Venemaa on vallutanud umbes viiendiku Ukraina territooriumist ja Ukraina president on välistanud oma riigi aladest loobumise.

Trump ja Putin kohtuvad reedel Alaskal , et pidada läbirääkimisi Ukraina sõja lõpetamise üle. Trump ütles neljapäeval, et hindab kohtumise nurjumise tõenäosust 25 protsendile.

Tippkohtumine toimub Alaska suurima linna Anchorage'i lähistel asuvas Elmendorf-Richardsoni sõjaväebaasis.

Kohtumine peaks algama Eesti aja järgi kell kümme õhtul.

Zelenski: Alaska kohtumine peab avama tee kolmepoolseteks läbirääkimisteks

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul oleks oluline, et reedel Alaskal toimuv USA-Vene tippkohtumine avaks tee õiglase rahu poole, aga samuti sisuliste kolmepoolsete läbirääkimiste pidamiseks Ukraina, Venemaa ja Ameerika Ühendriikide juhi vahel.

"On aeg sõda lõpetada ja Venemaa peab astuma vajalikke samme. Me loodame Ameerika peale," kirjutas Zelenski Telegrami sõnumsiderakenduses.

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump ja Venemaa režiimijuht Vladimir Putin kohtuvad reedel USA õhujõudude baasis Alaskal, et arutada Ukraina relvarahu kokkulepet, mida USA näeb kui võimalikku teed Teist maailmasõja järgse Euroopa kõige suurema sõja lõpetamiseks.

Trump ütles, et ta ei hakka kohtumisel Ukraina nimel läbirääkimisi pidama ja laseb Kiievil otsustada, kas osaleda Venemaaga territooriumite vahetustes.

"Tõepoolest, panused on kõrged. Peamine on see, et kohtumine avaks tõelise tee õiglase rahu ja sisulise arutelu suunas juhtide vahel kolmepoolses formaadis – Ukraina, Ameerika Ühendriikide ja Venemaa poole vahel," ütles Zelenski.

Zelenski kohtus sel nädalal Euroopa juhtidega ja leppis reedel Prantsusmaa presidendiga kokku kohtumises pärast USA-Venemaa tippkohtumist.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

Samal teemal

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:51

Ülle Madise: riigieelarve seaduse muudatus ei kaota vastuolu põhiseadusega

16:31

Valitsussektori eelarvepuudujääk vähenes juunis 0,6 protsendini SKP-st

16:26

Trump lubas lasta Ukrainal otsustada aladevahetuste üle Uuendatud

16:15

Rootsis sai mošee lähedal toimunud tulistamises kaks inimest viga

16:15

Tallinnas toimub rahvusvaheline saalijalgpalli turniir

16:05

Suvepealinnas algab viies Pärnu kirjandusfestival

15:48

Ukraina ründas droonidega Samara naftatöötlemistehast Uuendatud

15:47

Vabaduse väljakul selgusid Tallinna meistrid rannaistevõrkpallis

15:22

Uue muusika reede: Merilin Mälk, Kaytranada, Cardi B, Steve Lacy jpt

15:20

Raadiouudised (15.08.2025 15:00:00)

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14.08

Suri muusik Heigo Mirka

14.08

Vene häkkerid võtsid Norras veepaisu seadmed oma kontrolli alla

14.08

Transpordiamet alustas uue kujundusega juhilubade väljastamist

15:48

Ukraina ründas droonidega Samara naftatöötlemistehast Uuendatud

14.08

Peeter Espak: kas Eestis tegutseb vandenõu või teostab võimu kari lolle?

11:19

Välisminister Tsahkna rendib Heiti Hääle pereliikmetelt Käsmus suvemaja

10:51

Leedu plaanib rajada piirile kolmekihilise kaitseliini

14.08

Trump: tippkohtumine Putiniga nurjub 25-protsendise tõenäosusega

05:58

Aivo Peterson kandideerib valimistel Tallinnas

09:52

Bolti rendiautod hakkavad juhtide sõiduvõtteid hindama

ilmateade

loe: sport

16:15

Tallinnas toimub rahvusvaheline saalijalgpalli turniir

15:47

Vabaduse väljakul selgusid Tallinna meistrid rannaistevõrkpallis

15:09

Eesti orienteerujad võitsid veteranide MM-il veel kolm medalit

14:32

Jalgpalli naiste meistriliigas jooksevad laupäeval väljakule kõik tiimid

loe: kultuur

16:05

Suvepealinnas algab viies Pärnu kirjandusfestival

15:22

Uue muusika reede: Merilin Mälk, Kaytranada, Cardi B, Steve Lacy jpt

12:40

Festivalil Animist Tallinn saab kodumaise esilinastuse Kaspar Jancise "Koer"

12:25

Tartu Akadeemiline Meeskoor suundub kontserttuurile Põhja-Ameerikasse

loe: eeter

15:17

Digiekspert: tehisaru on sõnade ennustamise masin, mis valetab üliusutavalt

13:19

Martin Järveoja crosskardi õpilane Grete Paia: masin on kerge ja päris tige

11:45

Juulikuu teleedetabeli tipus troonivad laulupeo "Iseoma" ülekanded ETV-s

09:26

Pärnust Londonisse väntav rattaentusiast: teen seda vaimse tervise nimel

Raadiouudised

12:25

Naiste tugikeskused vajavad lisaraha

12:20

Laupäeval sajab kohati hoovihma

12:20

Raadiouudised (15.08.2025 12:00:00)

09:50

Õhutemperatuur tõuseb kuni 25 kraadini

09:50

Aivo Peterson kandideerib kohalikel valimistel Tallinnas

09:30

Raadiouudised (15.08.2025 09:00:00)

14.08

Päevakaja (14.08.2025 18:00:00)

14.08

Nurme farmi juures nõutakse endiselt sigade hukkamisest loobumist

14.08

Põhja-Pärnumaal hakkab uue tulijana konkurentsi pakkuma Isamaa

14.08

Tartu linnafestivali UIT teema on sel aastal mäng

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo