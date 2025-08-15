X!

Laupäeva õhtu tuleb sajune ja tuuline

Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Laupäeva hommikul taanduvad sajud Peipsi taha ja päeval on sadusid vaid kohati. Pärastlõunal läheneb Soomest aga madalrõhuala serv ja õhtul jõuavad Eesti põhjaossa tihedamad sajud, mis liiguvad lõuna poole. Päevamaksimumid piirduvad 20 kraadiga ning lääne- ja loodetuul on tugev.

Öö vastu laupäeva tuleb pilves selgimistega. Sajab hoovihma, on äikest ja tugevat sadu ja võimalik on ka rahe. Tuul puhub lõunakaarest 3 kuni 9, iiliti 13, rannikul lõunast ja edelast 7 kuni 14, iiliti 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 13 kuni 18 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega, Ida-Eestis sajab mitmel pool hoovihma ja on äikest. Tuul pöördub kõikjal loodesse puhudes 4 kuni 14, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Ja sooja on 13 kuni 18 kraadi.

Päeval sajab kohati hoovihma. Puhub loode- ja läänetuul 5 kuni 14, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis ja õhusoe jääb vahemikku 16 kuni 20 kraadi.

Õhtu on Lääne- ja Põhja-Eestis pilves selgimistega ja mitmel pool sajab hoovihma ja võib olla äikest. Mujal on pilvi vähem ja ilm sajuta. Puhub valdavalt lääne- ja loodetuul 5 kuni 10, saartel ja looderannikul 12 kuni 17, iiliti 23 meetrit sekundis. Ja sooja on kuni 18 kraadi.

Pühapäeval sajab mitmel pool hoovihma, kohati on äikest ja tugevat sadu. Sooja on öösel kuni 16, päeval kuni 18 kraadi.

Ka esmaspäeva ja teisipäev toovad mitmele poole hoovihmasid, öine keskmine õhusoe püsib 11 ja 12, päevane 20 kraadi juures.

20.augustil tuleb ilm kohatiste hoovihmadega ning sooja on päeval kuni 19 kraadi.

Toimetaja: Marko Tooming

