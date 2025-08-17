X!

Politico: Euroopa saadab koos Zelenskiga USA-sse Stubbi

Zelenski ja Stubb kohtumisel Helsingis.
Zelenski ja Stubb kohtumisel Helsingis. Autor/allikas: SCANPIX/Ukrainian Presidency/SIPA
Euroopa liidrid plaanivad esmaspäevasele president Donald Trumpi ja Volodõmõr Zelenski kohtumisele Washingtonis saata Zelenskile toeks kaasa Soome presidendi Alexander Stubbi, kirjutab Politico.

Väljaandega rääkinud diplomaatide sõnul peaks Stubbi osalemine aitama ennetada Trumpi ja Zelenski vahel asjade tuliseks kiskumist ning veenma USA presidenti kaasama Euroopat ka edasistes aruteludes.

Zelenski ja Trump leppisid esmaspäevase kohtumise Washingtonis kokku laupäeval peetud telefonikõnes. Zelenski sõnul algas pooleteisetunnine sisuline vestlus kahepoolsena, hiljem ühinesid sellega ka Euroopa liidrid.

Trump ütles telefonivestluses ka, et soovib reedel, 22. augustil pidada kolmepoolse kohtumise Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga, vahendas BNS.

New York Times teatas hiljem, et esmaspäevasele Trumpi ja Zelenski kohtumisele on kutsutud ka Euroopa liidrid.

Washingtoni kohtumine peaks toimuma kolm päeva pärast Trumpi ja Putini kõnelusi Alaskal, mis lõppesid ilma relvarahu otsuse ja nähtava läbimurdeta Venemaa rohkem kui kolm aastat kestnud agressioonisõja lõpetamiseks.

Zelenski: Moskva keeldumine relvarahust muudab olukorra keerulisemaks

Laupäeva hilisõhtuses sotsiaalmeediapostituses teatas Zelenski, et Venemaa keeldumine võtta vastu relvarahu muudab keerulisemaks jõupingutused lõpetada Moskva enam kui kolm aastat kestnud täiemahuline sõda Ukrainas.

"Me näeme, et Venemaa lükkab tagasi rea üleskutseid relvarahuni jõuda ega ole veel otsustanud, millal nad tapmised lõpetavad. See muudab olukorra keerulisemaks," kirjutas ta.

"Kui neil puudub tahe täita lihtsat korraldust peatada rünnakud, siis läheb tarvis palju pingutust, et panna Venemaad tahtma rakendada palju suuremat (korraldust) – eksisteerida rahumeelselt koos oma naabritega aastakümneteks."

Toimetaja: Barbara Oja

Allikas: Politico, BNS

