Purga: kultuuritöötajate palgad ei ole kolm aastat tõusnud

Kultuuriminister Heidy Purga
Kultuuriminister Heidy Purga Autor/allikas: Liis Reiman/kultuuriministeerium
Kultuuriminister Heidy Purga sõnul peab kultuuritöötajate palgatõusu kaalumisel arvestama, et kultuuritöötajate palgad ei ole kolm aastat tõusnud ning riigieelarve arutamisel ei peaks seda mõttes siduma laenurahaga.

Valitsus alustab riigieelarve koostamist augusti lõpus ning kuigi koalitsioonipoliitikud sooviks tõsta tuleval aastal õpetajate politseinike, päästjate ja kultuuritöötajate palka, pole kindel, kas selleks jätkub raha.

Purga viitas sotsiaalmeediapostituses intervjuule Mart Võrklaevaga, kus endine rahandusminister sõnas, et täiendav riigitöötajate palgatõus toimuks defitsiidis eelarves laenuraha eest ning tuleks ühel hetkel koos intressidega kinni maksta.

Kultuuriministri sõnul jäi teda häirima kultuuri- ja haridustöötajate stigmatiseerimine. Ta nentis, et mõnes asjas on Võrklaeval õigus, kuid ta ei saa nõustuda ühe olulise valdkonna justkui äramärgistamisega. "Kui meil pole head haridust, mis tulevik meie riigil on? Kui meil pole kultuuri, siis mis sisu meie riigil on?" küsis Purga.

"Raketid võime osta laenuraha eest, aga meie inimesed ei tööta ega panusta meie kõikide heaoluks ja tuleviku nimel laenuraha eest. Nii ei tohiks mõelda ega öelda. Kultuuritöötajate palgad pole tõusnud kolm aastat! Samal ajal on tõusnud kõik hinnad ning elu üldiselt kallinenud. Vastupidiselt on kahanenud kultuuriministeeriumi eelarve, mis positsioneerub kärbetelt lausa teisel kohal ministeeriumitega võrreldes," kirjutas Purga.

Kultuuriminister lisas, et on selliseid avaldusi kuuldes kurb ning kultuuri- ja haridusvaldkonnas töötavaid inimesi peab väärtustama ja hoidma.

Toimetaja: Barbara Oja

