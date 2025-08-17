Sõerd: tulumaksu tõstmise asemel saaks loobuda hoopis maksuvaba tulu tõusust

Riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd (RE) kritiseeris endise rahandusministri Mart Võrklaeva väidet, et suurenenud kaitsekulud ei võimalda järgmiseks aastaks plaanitud tulumaksutõusu ära jätta. Tema sõnul on valitsusel valik, kas tõsta maksuvaba tulu määra või loobuda tulumaksutõusust.

Sõerd kirjutas sotsiaalmeedias, et reedel ERR-i portaalis ilmunud intervjuus väitis endine rahandusminister Mart Võrklaev (RE), et kaitsekulude järsk suurendamine ei võimalda riigil järgmisesse aastasse planeeritud tulumaksutõusu ära jätta.

"See väide on õige vaid osaliselt, sest samamoodi võib väita, et tulumaksutõusu ei ole võimalik ära jätta, kuna maksuvaba tulu tõstmine 700 euroni kuus koos niinimetatud maksuküüru süsteemi kaotamisega on märkimisväärne kulu riigieelarvele. Suurusjärk on 500 miljonit eurot. See kulusumma on esitatud samas intervjuus. Jutt on aastasest kulust riigieelarvele, mis järgmistel aastatel varieerub maksutehnilistel põhjustel, aga kulu iga-aastane suurusjärk on märkimisväärne riigieelarve tervikmahtu silmas pidades," kirjutas Sõerd.

Sõerd juhtis tähelepanu, et maksuküüru süsteemi kaotamiseks pole tingimata vaja maksuvaba tulu tõsta 700 eurole kuus, vaid selle võib jätta ka praegusele, 654 euro tasemele.

"Maksuvaba tulu määra tõstmine on riigieelarve maksutulu vähendav meede. Meenutame, et veel mitte väga ammu (Taavi Rõivase valitsuse ajal) tõusis maksuvaba tulu 10 euro sammuga, 170 eurolt 180 eurole kuus. Ka kümne euro sammuga maksuvaba miinimumi tõstmist kaaluti tookord põhjalikult, kuna sellel on märkimisväärne mõju riigieelarvele. Koos niinimetatud maksuküüru kehtestamisega 2018. aastast tõusis maksuvaba tulu määr 500 eurole. Kui maksuküüru süsteem kaotada näiteks 500 euro maksuvaba tulu tasemelt, oleks kulu riigieelarve veelgi oluliselt väiksem. Selle arvel saaks küll kaaluda tulumaksu tõusu ära jätmist järgmisel aastal," märkis Sõerd.

Tema sõnul on küsimus prioriteetides, kas tõsta maksuvaba tulu määra või langetada tulumaksu.

"Varem oli Reformierakonna prioriteet tulumaksu langetamine. Tulumaks langeski aastatega kunagiselt 26 protsendi tasemelt 20 protsendi tasemele. Nüüd on aga tulnud suunamuutus. Üldine tulumaks kerkis tänavu 22 protsendile ja tõuseb järgmisel aastal 24 protsendile," ütles Sõerd.

"Lõpetuseks kordan üle oma eelmise postituse sõnumit, et tuleb igati tervitada peaministri ettepanekut järgmise aasta tulumaksutõus tagasi pöörata," lisas ta.