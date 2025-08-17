X!

Sõerd: tulumaksu tõstmise asemel saaks loobuda hoopis maksuvaba tulu tõusust

Eesti
Aivar Sõerd
Aivar Sõerd Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd (RE) kritiseeris endise rahandusministri Mart Võrklaeva väidet, et suurenenud kaitsekulud ei võimalda järgmiseks aastaks plaanitud tulumaksutõusu ära jätta. Tema sõnul on valitsusel valik, kas tõsta maksuvaba tulu määra või loobuda tulumaksutõusust.

Sõerd kirjutas sotsiaalmeedias, et reedel ERR-i portaalis ilmunud intervjuus väitis endine rahandusminister Mart Võrklaev (RE), et kaitsekulude järsk suurendamine ei võimalda riigil järgmisesse aastasse planeeritud tulumaksutõusu ära jätta.

"See väide on õige vaid osaliselt, sest samamoodi võib väita, et tulumaksutõusu ei ole võimalik ära jätta, kuna maksuvaba tulu tõstmine 700 euroni kuus koos niinimetatud maksuküüru süsteemi kaotamisega on märkimisväärne kulu riigieelarvele. Suurusjärk on 500 miljonit eurot. See kulusumma on esitatud samas intervjuus. Jutt on aastasest kulust riigieelarvele, mis järgmistel aastatel varieerub maksutehnilistel põhjustel, aga kulu iga-aastane suurusjärk on märkimisväärne riigieelarve tervikmahtu silmas pidades," kirjutas Sõerd.

Sõerd juhtis tähelepanu, et maksuküüru süsteemi kaotamiseks pole tingimata vaja maksuvaba tulu tõsta 700 eurole kuus, vaid selle võib jätta ka praegusele, 654 euro tasemele.

"Maksuvaba tulu määra tõstmine on riigieelarve maksutulu vähendav meede. Meenutame, et veel mitte väga ammu (Taavi Rõivase valitsuse ajal) tõusis maksuvaba tulu 10 euro sammuga, 170 eurolt 180 eurole kuus. Ka kümne euro sammuga maksuvaba miinimumi tõstmist kaaluti tookord põhjalikult, kuna sellel on märkimisväärne mõju riigieelarvele. Koos niinimetatud maksuküüru kehtestamisega 2018. aastast tõusis maksuvaba tulu määr 500 eurole. Kui maksuküüru süsteem kaotada näiteks 500 euro maksuvaba tulu tasemelt, oleks kulu riigieelarve veelgi oluliselt väiksem. Selle arvel saaks küll kaaluda tulumaksu tõusu ära jätmist järgmisel aastal," märkis Sõerd.

Tema sõnul on küsimus prioriteetides, kas tõsta maksuvaba tulu määra või langetada tulumaksu.

"Varem oli Reformierakonna prioriteet tulumaksu langetamine. Tulumaks langeski aastatega kunagiselt 26 protsendi tasemelt 20 protsendi tasemele. Nüüd on aga tulnud suunamuutus. Üldine tulumaks kerkis tänavu 22 protsendile ja tõuseb järgmisel aastal 24 protsendile," ütles Sõerd.

"Lõpetuseks kordan üle oma eelmise postituse sõnumit, et tuleb igati tervitada peaministri ettepanekut järgmise aasta tulumaksutõus tagasi pöörata," lisas ta.

Toimetaja: Valner Väino

Samal teemal

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:22

Vabatahtlikud taastavad juba mitmendat suve Pääsküla raba

21:18

Esmaspäeval sajab kohati hoovihma

21:18

Trans vähendas Kaljuga vahet, Levadia lõi Kalevile kuus väravat

21:08

Läti peab uut elektriliini kavandades oluliseks taastuvenergia kaasamist

20:40

Arsenal alustas hooaega võiduga Manchester Unitedi üle

20:17

Sinjavski säras Tšehhi kõrgliigas väravasööduga

20:00

Sõerd: tulumaksu tõstmise asemel saaks loobuda hoopis maksuvaba tulu tõusust

19:48

Jeret nihutas Taanis täispika triatloni Eesti rekordit

19:28

Kuuekordne maailmameister võitis kuuenda järjestikuse GP

19:20

Eestis on nikotiinivõõrutuseks kasutatavad energia- ja maitsepadjad ebapopulaarsed

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

16:50

Euroopa liidrid osalevad esmaspäeval Zelenski ja Trumpi kohtumisel Uuendatud

14:25

Ukraina relvajõud teatasid edusammudest Donetskis Uuendatud

16.08

Sõja 1270. päev: Ukraina asus Pokrovskis läbimurde teinud Vene üksusi tagasi tõrjuma Uuendatud

16.08

WSJ: Trump ütles Euroopa juhtidele, et on nõus Ukrainale julgeolekugarantiisid pakkuma

13:15

Maagi seakasvatuse juht: tahaks loota, et inimesed saavad aru asja tõsidusest

17:31

Witkoff: Putin nõustus tippkohtumisel Ukraina julgeolekugarantiiga

16.08

Trump ja Putin kiitsid kohtumist, kuid kokkulepet ei sündinud Uuendatud

09:43

Doncic sai kontrollmängus Läti vastu vigastada

16.08

Zelenski kohtub esmaspäeval Washingtonis Trumpiga Uuendatud

16.08

Vseviov: Putin ei näidanud väiksematki märki järeleandmisest

ilmateade

loe: sport

21:18

Trans vähendas Kaljuga vahet, Levadia lõi Kalevile kuus väravat

20:40

Arsenal alustas hooaega võiduga Manchester Unitedi üle

20:17

Sinjavski säras Tšehhi kõrgliigas väravasööduga

19:48

Jeret nihutas Taanis täispika triatloni Eesti rekordit

loe: kultuur

16:20

Vabaduse päevik #2: kõik on võimalik ja oodata tuleb ootamatut

16:08

Headreadi raamatuaasta blogi: Nick Dunni "Hämarad teed. Öise linna manifest"

15:47

Tallinna Fotokuul avatakse Tanja Muravskaja ja Sirje Runge isikunäitused

14:17

Lauri Kärk: uusi vaateid meie varasele filmiloole

loe: eeter

11:51

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Andrus Kivirähkile

11:31

Kontserdikorraldaja Gunnar Viese: igal artistil on omad kiiksud

16.08

ETV 70 arhiivipärlid | "Laulvad teletähed"

16.08

"Keelesaade" alustab Vikerraadios uut hooaega

Raadiouudised

19:15

Kikepera taassoostamisega alustatakse pärast keskkonnaameti hinnangut

18:50

Tallinn on paigaldanud tänavatele paarsada uut prügikasti

18:20

Päevakaja (17.08.2025 18:00:00)

16.08

Päevakaja (16.08.2025 18:00:00)

15.08

Päevakaja (15.08.2025 18:00:00)

15.08

Trump: alade vahetamine jääb Ukraina otsustada

15.08

Kõlvart saab Lasnamäel endale tugevad konkurendid

15.08

Võru koolide tunnid algavad septembrist kell üheksa

15.08

Raadiouudised (15.08.2025 15:00:00)

15.08

Naiste tugikeskused vajavad lisaraha

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo