Meeleavaldajad süütasid Serbia valitseva partei kontori

Välismaa
Meeleavaldus Serbias
Meeleavaldus Serbias Autor/allikas: SCANPIX/Spasa Dakic/SIPA
Serbias puhkesid laupäeva hilisõhtul taas kokkupõrked protestijate ja märulipolitsei vahel, tegemist oli viienda järjestikuse õhtuga, mil nii pealinnas Belgradis kui mujal linnades rahutused vallandusid.

Riigi keskosas Valjevo linnas, kuhu oli kogunenud tuhandeid inimesi meelt avaldama, ründas väike maskides grupp võimuerakonna Serbia Progressiivne Partei tühje ruume ja süütas need.

Hiljem leidis neil aset ka kokkupõrge politseiga, kus protestijad loopisid ilutulestikurakette ja kive märulipolitseinike pihta, kes vastasid neile šokigranaatide ja pisargaasiga.

Ka Belgardis puhkesid kokkupõrked märulipolitseiga, kus korrakaitsjad peatasid meeleavaldajad, kes liikusid valitsuspartei peakorteri suunas.

Lisaks teatati kokkupõrgetest ka riigi põhjaosas asuvas Novi Sadi linnas, mis on riigis suuruselt teine linn.

Alates novembrist on Serbiat haaranud korruptsioonivastaste protestide laine, mille vallandas 16 inimese elu nõudnud raudteejaama katuse varing Novi Sadis. Tragöödias süüdistatakse riigis sügavalt juurdunud korruptsiooni.

Meeleavaldajad nõuavad Novi Sadi tragöödia uurimist ja survestavad parempoolset presidenti Aleksandar Vučićit ennetähtaegseid valimisi välja kuulutama.

Viimase üheksa kuu jooksul on toimunud tuhandeid enamasti rahumeelseid üliõpilaste juhitud meeleavaldusi, millest mõnedest on võtnud osa sajad tuhanded inimesed.

Selle nädala vägivald tähistab siiski protsessi olulist eskalatsiooni ning näitab kasvavat survet Vučići valitsusele, mis on olnud võimul juba 13 aastat.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BNS, BBC

