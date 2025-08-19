Linnavalitsus nimetas ametisse Kesklinna ja Pirita linnaosavanemad

Tallinna linnavalitsus nimetas teisipäevasel istungil ametisse Kesklinna ja Pirita linnaosavanemad. Alates 20. augustist juhivad Kesklinna linnaosa Ahti Kallikorm ja Pirita linnaosa Ivan Lavrentjev. Mõlemad kandidatuurid on saanud heakskiidu ka linnaosakogudelt.

Kesklinna vanem Ahti Kallikorm on lõpetanud Tartu Ülikoolis arstiteaduse eriala ning töötanud nii endokrinoloogi kui ka õppejõuna. 1994. aastal asus Kallikorm tööle sotsiaalministeeriumis, kus tegutses nii osakonnajuhatajana kui ka eurointegratsiooni asekantslerina. Hiljem juhtis ta Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatust ning tegutses ligi 20 aastat kontsernis Magnum.

Ahti Kallikorm kavatseb seista selle eest, et kesklinna areng oleks tasakaalus ja tulevikku vaatav.

"Muutused algavad kesklinnast – siit kiirgub jõud ja eeskuju kogu linnale. Kesklinna juhtimine tähendab vastutuse võtmist linna südame eest. Soovin, et see oleks koht, kus ajalugu ja tänapäev põimuvad, kus elanikud ja külalised tunnevad end mõnusalt ning kus muutused algavad koostööst ja ühisest visioonist," sõnas Kallikorm.

Ahti Kallikorm Autor/allikas: Ellen Rudi

Pirita linnaosa vanem Ivan Lavrentjev on varasemalt töötanud erinevates kommunikatsiooni ja kaasamisega seotud ametites sotsiaal- ja kliimaministeeriumis, Tallinna linnakantseleis ning võrdõigusvoliniku büroos. Lisaks on Lavrentjev olnud tegev mitmetes vabaühendustes ja töötanud meediaväljaandes. Ta on omandanud 2020. aastal Helsingi ülikoolis politoloogia magistrikraadi ning õpib hetkel Tartu Ülikoolis ajaloo doktorantuuris.

Ivan Lavrentjevi sõnul soovib ta olla Pirita eriilmeliste asumite kogukondadele usaldusväärne partner ning seista selle eest, et nende hääl oleks kuulda.

"Annan endast parima, et olla avatud ja kaasav juht ning viia lõpule töösolevad projektid. Minu esimene prioriteet on tagada linnaosa hea valmisolek eesootavaks talveks. Tänavu võtab Tallinn lumekoristuses enda kanda senisest suurema rolli ning juba praegu käib intensiivne ettevalmistustöö, et kõik sujuks tõrgeteta," ütles Lavrentjev.

Ivan Lavrentjev Autor/allikas: Ellen Rudi

Linnaosade vanemad nimetatakse ametisse tähtajaliselt kuni praeguse linnavalitsuse volituste lõppemiseni.