Läti valitsus paneb Air Balticusse veel 14 miljonit eurot

Läti kaasinvesteering tagab riigi strateegilise osaluse säilitamise ettevõttes, näidates samal ajal üles ühtset aktsionäride toetust Air Balticu pikaajalisele kasvule ja finantsilise iseseisvuse tugevdamisele, vahendas LSM Läti transpordiministeeriumi teadet.

"Otsuse kaasata rahvusvaheline Lufthansa Grupp riikliku lennufirma Air Baltic strateegiliseks partneriks tegi valitsus 2024. aasta detsembris. Ühe selle valdkonna liidri saamine Air Balticu strateegiliseks investoriks suurendab meie riikliku lennufirma väärtust, kinnitab selle juhtivat turupositsiooni ja tugevdab ettevõtte teed börsilemineku suunas," ütles Läti transpordiminister Atis Švinka.

Minister lisas, et see aitab meelitada ligi ka teisi investoreid, sest kinnitab Air Balticu ärimudeli jätkusuutlikkust.

"Lufthansa Grupiga lepingu sõlmimisel olime valmis kaasinvesteerimisvõimalusteks samas mahus ja identsetel tingimustel kui investor," sõnas Švinka.

Selle kohta, kas Läti riik arutleb ka muid riiklikke investeeringuid Air Balticusse, ütles transpordiminister, et praegu pole vaja ettevõttesse muid lisainvesteeringuid teha.

Strateegilise investori kaasamine Läti rahvuslikku lennufirmasse on lõpule jõudmas – tehing Lufthansa Grupiga peaks lõpule viidama enne septembrit.

Švinka ütles, et Eesti on keeldunud enne börsileminekut Air Balticusse kaasinvesteerimast, samal ajal kui Leedu viib enne otsuse langetamist läbi põhjaliku uuringu.

Eelmisel majandusaastal jäi Air Baltic 118,2 miljoni euroga kahjumisse, kuid tänavu teises kvartalis teenis ettevõte 27,6 miljonit eurot kasumit. Poolaasta lõikes jäi Air Baltic siiski 1,7 miljoni euroga kahjumisse.