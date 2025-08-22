Emor: Reformierakonna toetus rekordmadal, Keskerakonnal viimaste aastate kõrgeim

Valitseva Reformierakonna toetus langes augustis rekordmadalale 11 protsendile, samas kerkis Keskerakonna reiting tasemele, mis oli neil enne Ukraina sõja puhkemist, selgus Kantar Emori üle-eestilisest küsitlusest.

Erakondade reitingute edetabelit juhib augustis endiselt kindla edumaaga Isamaa, mille toetus oli 25 protsenti. Juulis oli Isamaa reiting Emori küsitluses 22 protsenti.

Kindlal teisel kohal on Keskerakond 19 protsendiga. Sellest kõrgem oli Keskerakonna toetus viimati veebruaris 2022 ehk vahetult enne Ukraina sõja algust.

Kolmandal ja neljandal kohal on EKRE ja SDE võrdselt 15 protsendi tasemel.

Selgelt viiendaks on langenud Reformierakond 11 protsendiga, mis tähistab nende uut negatiivset rekordit. Juulis oli Reformierakonna reiting 14 protsenti, aga näiteks märtsis 18 protsenti.

Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog tõi välja, et kui juulis oli peaministrierakonna reitingu langus põhiliselt Tallinnas, siis augustis laienes langus ka teistesse piirkondadesse.

"Reformierakonna toetus on veel tugevam Lääne-Eestis ja Tartu piirkonnas, kuid eriti nõrk on selle erakonna toetus Lõuna-Eestis, kus see on langenud viie protsendi tasemele," ütles Voog.

Kogu Eestis kuuendal kohal oleva Parempoolsete toetus on viimased kuus kuud olnud väga stabiilne – augustis mõõdetuna kaheksa protsenti.

Ülejäänud erakondade reitingud on selgelt alla valimiskünnise. Eesti 200 toetus püsis kolmel protsendil. Valimiskünnise piiril (viis protsenti) oli Eesti 200 viimati maikuus 2024.

Valitsuskoalitsiooni summaarne reiting on aga langenud 14 protsendi tasemele.

Oma eelistust ei osanud juunis välja tuua 29 protsenti vastanutest.

Kui eelistuseta vastajaid arvesse võtta, toetas Isamaad augustis 18 protsenti, Keskerakonda 13 protsenti, EKRE-t 11 protsenti, SDE-d 10 protsenti, Reformierakonda 7,5 protsenti, Parempoolseid viis protsenti, Eesti 200 kaks protsenti.

Toetused rahvusrühmades

Eestlastest vastajate seas on esikohal Isamaa 30 protsendiga. Teisel-kolmandal kohal on võrdselt 17 protsendiga EKRE ja SDE.

Reformierakonna toetus eestlastest vastajate seas oli 12, Parempoolsetel üheksa, Keskerakonnal seitse ja Eesti 200-l neli protsenti.

Muust rahvusest vastajate seas on suveräänne liider Keskerakond, kes sai selles vastajarühmas 71 protsenti toetust. Teisel kohal on erakond Koos 11 protsendiga.

Keskerakonna toetus venekeelsete valijate seas ulatub nüüd seega Edgar Savisaare aegsele tasemele.

EKRE toetus oli muust rahvusest vastajate seas kuus, SDE-l viis, Reformierakonnal neli ja Isamaal vaid 1,5 protsenti.

Kantar Emor küsitles veebi- ja telefoni teel 13.–19. augustini 1547 valimisealist kodanikku üle Eesti. Antud valimi suuruse juures on maksimaalne võimalik viga ± 2,3 protsenti.

Kell 11 kommenteerivad ERR-i portaali erisaates värskeid reitingutulemusi Aivar Voog Kantar Emorist ning ERR-i ajakirjanikud Anvar Samost ja Urmet Kook.