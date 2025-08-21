Reedel tõuseb elektri börsihind selle suve kõrgeimale tasemele

Reedel on Eestis päeva keskmine elektri börsihind 208 eurot megavatt-tunnist. Kõige kõrgem on hind õhtul kella seitsme ja kaheksa vahel, kui megavatt-tund maksab 467 eurot.

Hind on kõrge läbi päeva ning alla 100 euro megavatt-tunni on hind ainult öösel ja varastel hommikutundidel.

Sama kõrge on reedel elektri hind ka Soomes, Lätis ja Leedus on hind mõnevõrra madalam.

Üheks kõrge hinna põhjuseks on vähese tuulega ilm. Näiteks Soomes prognoosib sealne süsteemioperaator Fingrid, et reedel toodavad Soome tuulepargid paljudel tundidel elektrit kokku vaid 100-megavatise võimsusega.

Eestis on Eleringi prognoos reede keskpäevani veelgi madalam ning Eesti tuuleparkide toodanguvõimsus jääb kõigil tundidel alla 40 megavati.

Viimati oli Eestis päeva keskmine elektrihind kõrgem märtsi viimasel päeval (253 eurot).

Elektri keskmine hind on nädalate lõikes püsinud sel suvel alla 50 euro megavatt-tunnist, vaid eelmise nädala keskmine hind tõusis 73 euroni megavatt-tunnist.