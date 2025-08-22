X!

Tallinna linnavolikogu ei toetanud 30 akutrolli soetamist

Škoda troll. Foto on illustreeriv.
Škoda troll. Foto on illustreeriv. Autor/allikas: Škoda Group
Tallinna linnavolikogu otsustas mitte toetada 30 täiendava akutrolli soetamist, millest enam kui pooled oleks saanud Euroopa Liidu raha eest. Reformierakondlaste sõnul lisati kümnemiljoniline muudatusettepanek lisaeelarvesse liiga hilja ning keegi trollide ostmise plaani võimuliidust neile ei tutvustanud.

Tallinna linnas hakkavad järgmisel suvel taas sõitma trollibussid, seekord küll akutrollid. See tähendab, et kesklinnas sõidavad nad ilma sarvedeta, kesklinnast väljas aga kontaktliinil.

Akutrollid hakkavad plaani järgi taas ühendama Mustamäed Balti jaama või Kaubamajaga. Selleks on linnal plaan osta 40 Škoda akutrolli.

Linnavalitsus plaanis osta optsioonina täiendavalt veel 30 akutrolli. Niiviisi saaks abilinnapea Kristjan Järvani sõnul panna käiku ka vana hea trolliliini number üheksa, mis ühendaks Mustamäed Kopliga. 17 trolli oleks rahastatud Euroopa Liidu raha eest, ülejäänud 13 aga linna raha eest.

Täiendavaid akutrolle aga siiski linna ei tule.

Isamaalasest abilinnapea Kristjan Järvan selgitas, et Reformierakond, Keskerakond ja EKRE ei toetanud linnavalitsuse plaani. Ta oli kriitiline Reformierakonna suhtes.

"Eks me ikka lootsime, kui Reformierakond ütles, et nad toetavad kõiki mõistlikke ettepanekuid. Loomulikult meie peame seda ettepanekut mõistlikuks. Me saime aga jah vähemalt samal päeval viiteid, et nad ei pruugi seda plaani toetada. See narratiiv oli umbes selline, et kui lasteaia kohatasu kaotamiseks seda kümmet miljonit eurot ei saa, siis nad ei toeta ka muid asju," ütles Järvan.

Kristjan Järvan loodab, et need trollid saab siiski soetada, eraldades raha kas pärast valimisi lisaeelarvest või hoopis järgmise aasta põhieelarvest.

"Kokkuvõttes see tähendab tõenäoliselt seda, et need trollid jõuavad hiljem, kui nad muidu oleks jõudnud. Võimalik, et seal on ka hinnaerinevus sees," rääkis Järvan.

Reformierakondlane Kristo Enn Vaga ütles, et Reformierakond pole tegelikult akutrollide soetamise vastu. Ta selgitas, et nende jaoks oli probleem, et niivõrd suur rahastamisotsus lisati lisaeelarvesse ainult paar nädalat enne hääletust.

"Lisaeelarvele tehti viimasel hetkel kümne miljoni euro suurune muudatusettepanek. Seda ei räägitud meiega läbi, meil ei olnud näha ei hankeid, midagi muud. Lihtsalt tekib niiviisi viimasel hetkel kümne miljoni eurone muudatusettepanek ja meiega isegi ei suvatsetud sellest eelnevalt rääkida. Niimoodi kümneid miljoneid eurosid ei saa paremale ja vasakule panna, ma arvan, et see ei ole väga hea juhtimispraktika. Me kindlasti toetame uudseid ühistranspordiliike, aga seda peaks lihtsalt natuke paremini läbi analüüsima, hangetesse sisse vaatama ja kogu protsessi paremini planeerima," rääkis Vaga.

Tallinn uuendab bussiparki 30 uue gaasibussiga

Türgi tootja BMC bussid Autor/allikas: BMC

Tallinna Linnatransport ostab ka 30 uut gaasibussi, millega hakatakse järk-järgult asendama vanemaid diiselbusse.

Hankel esitas edukaks tunnistatud pakkumise Türgi tootja BMC ning pärast lepingu sõlmimist on busside tarneaeg ligikaudu kaheksa kuud. Ostetavatest bussidest 20 on tavabussid ning 10 pikad liigendbussid.

30 bussi soetamise kogumaksumus on ligi 11 miljonit eurot. Tallinna Linnatranspordil on lisaks õigus optsiooniga soetada veel kuni 60 bussi.

Abilinnapea Kristjan Järvan märkis, et uute gaasibusside lisandumine on oluline samm Tallinna ühistranspordi uuendamisel. Ta rääkis, et olukord Euroopa bussiturul on keeruline ning kolm varasemat hanget tuli tunnistada nurjunuks, sest pakkumisi ei esitatud.

"Kuna Euroopa Liidu kliimapoliitika nõuab Euroopalt veeremi väljavahetust, siis see on hinnad kõrgeks ajanud ja tehased ei suuda nii palju toota. Mitmed tehased käisid meilt palumas hangetele lisaaega. Mõnda hanget pikendasime lausa kolm kuud, sest vaatasime, et neil on ressursid hõivatud, aga lõpuks ei tulnud ikka pakkumisi. Nüüd neljandal korral lubasime ka Türgi pakkujad," rääkis Järvan.

"Tallinna Linnatranspordile müüdavad CNG-bussid on esimesed BMC poolt Eestisse tarnitavad sõidukid. Hinnates kõrgelt Baltikumi turgu, peame seda oluliseks sammuks oma kohaloleku tugevdamisel piirkonnas. Meil on hea võimalus panustada puhtamasse ja tõhusamasse ühistransporti Eestis. Edaspidi on BMC eesmärk toetada piirkonda uuenduslike ja keskkonnasõbralike liikumislahendustega," ütles pressiteate vahendusel BMC rahvusvahelise müügi direktor Tarik Özeler.

Toimetaja: Urmet Kook

