FBI otsis läbi Trumpi endise julgeolekunõuniku John Boltoni kodu

Associated Pressi teatel oli läbiotsimine John Boltoni kodus osa uurimisest, mis hõlmas salastatud dokumentide käitlemist.

FBI direktor Kash Patel postitas reede hommikul sotsiaalmeediaplatvormile X krüptilise sõnumi, milles ütles: "KEEGI ei ole seadusest kõrgemal... @FBI agendid missioonil."

Justiitsminister Pam Bondi sõnas samuti X-is: "Ameerika turvalisus ei ole läbirääkimiste küsimus."

Läbiotsimine Boltoni kodus algas kohaliku aja järgi kell 7 hommikul. CNN-i teatel nähti FBI ametnikke Boltoni Marylandi elukoha juures. Bolton sõnas oma kommentaaris, et ei olnud õiguskaitseorganite plaanidest eelnevalt teadlik.

Bolton oli Trumpi kolmas riikliku julgeoleku nõunik 17 kuud ja sattus temaga konflikti Iraani, Afganistani ja Põhja-Korea pärast. Trumpi esimene administratsioon proovis muu hulgas blokeerida Boltoni raamatu avaldamist, mis väidetavalt sisaldas salastatud teavet.

Boltonit läbiotsimise käigus ei arreteeritud.