Kliimaministeerium suunas maapiirkonna elamutoetuse raha ametnike palkadeks

Kliimaministeerium suunab Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA kaudu jaotatava maapiirkondade elukondliku kinnisvara toetuse eelarvest 580 000 eurot ministeeriumi tööjõukulude eelarve puudujäägi katteks. Ministeeriumi sõnul oli toetusraha üle, aga palgaraha puudu.

"Kuna kliimaministeeriumi valitsemisalasse kuuluva maapiirikondade elukondliku kinnisvara toetuse eelarve oli üle planeeritud, aga ministeeriumi tööjõukulude eelarves on puudujääk, on kliimaministeerium teinud riigieelarve seaduse muudatuse ettepaneku, et nimetatud toetuse ülejääk 580 000 eurot suunata ministeeriumi tööjõukulude katteks," selgitas kliimaministeeriumi kommunikatsioonijuht Kadri Peetersoo.

Peetersoo ütles, et lükke tulemusel ei jää välja maksmata ükski toetus, ei suurene töökohtade arv ministeeriumis ega tõuse ka kellegi palgad.

Eelarvet planeeriti tol hetkel teadaoleva parima info põhjal, ütles Peetersoo raha ümberpaigutamise vajaduse põhjuseid kommenteerides.

"Maapiirkonna elukondliku kinnisvara toetust planeeriti üheks aastaks viis miljonit eurot, kuid väljamakse prognoosist ehk palju on taotlusi vastu võetud ja tekkinud kompenseeritavaid kulutusi näeme täna, et kogu raha välja ei maksta. Põhjusi, miks see nii on, võib olla erinevaid – ehituskulud on väiksemad, kulud pole toetuskõlbulikud, kulud tekivad toetusperioodist hiljem, ühe ehitustöö asemel selgub töö käigus, et oli vaja teha midagi muud," selgitas kommunikatsioonijuht.

Palgaraha puuduolemise põhjus on Peetersoo sõnul aga personalikulude struktuurne puudujääk, mis tekkis juba kliimaministeeriumi loomisel 2023. aastal.