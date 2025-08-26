X!

Pakosta otsib notaritasude tõstmisel tasakaalupunkti

Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eelmisel sügisel notaritasusid tõsta tahtnud justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta teeb notaritasude tõstmise eelnõus muudatusi, et leevendada sellega mõju ühiskonnale.

Viimased viis aastat on justiitsministeerium koos notarite kojaga tegelenud notaritasude tõstmise eelnõuga. Selle aasta juunikuus pöördusid väljapool Tallinna ja Tartut tegutsevad notarid ka valitsuse ja peaminister Kristen Michali poole, et väljendada muret notariteenuse üle-eestilise kättesaadavuse suhtes.

Notarite koja aseesimees Priidu Pärna ütles, et väljapool Tallinna ja Tartut tegutsevate notarite arv võib kahanema hakata, kui notaritasud ei tõuse.

"Kogu selles muutunud majandusolukorras, kus sa ka ise ei saa oma hindu korrigeerida, on tõesti ohtu sattumas notariteenuse kättesaadavus," ütles Pärna.

Pärna sõnul on kahetsusväärne, et riik ei ole seni notaritasude eelnõuga tegelemist kuigi oluliseks pidanud.

"Eelmise aasta sügisel jõudis ta riigikantseleisse ja sinna on ta siis jäänud seisma. Ei ole peaminister seda eelnõu valitsuse istungile menetlemiseks pannud ja nii ei ole ta ka riigikogusse jõudnud," märkis Pärna.

Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta soovib notaritasude tõstmisel leida aga tasakaalupunkti, et tasude tõus oleks vastuvõetav ka ühiskonnale. Ühe leevendusmeetmena näeb minister inimeste jaoks kodulaenude odavamaks muutmist.

"Me oleme ette valmistanud muudatused. Kodulaenu vahetamine ühest pangast teise, et pankade vahel oleks reaalne konkurents ja pangad võistleksid kodulaenude nimel, siis kõige odavama intressimääraga. Näiteks selle osa me võtaks notaritoimingu tasudest välja, et oleks tagatud ühelt poolt see, et notar on seda korra hinnanud juba, aga teise panka liikumisel, kui kinnisvara tagatis jääb samaks, et siis ei tuleks teist korda notaritasu maksta," sõnas justiits- ja digiminister.

Peagi alustab riigikogu sügisistungjärku. Pakosta sõnul on eesmärk siis probleemile lahendus leida.

"Ministeeriumil ei ole palavat soovi tõsta notaritasusid, vaid ministeeriumi eesmärk on, et kogu selles elukalliduse tõusus, mis meie ümber on, me päriselt tahame, et ka maakohas notar saaks sõita eaka inimese juurde ja aidata tal testamenti teha. Ja kui see tasu on 3 eurot ja 80 senti, siis notar ei ole võimeline seda teenust tänaste hindade juures ju enam niimoodi pakkuma," ütles Pakosta.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

