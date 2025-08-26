X!

Purga: majandusprognoos soosib palgatõusu kultuuri- ja spordivaldkonnas

Eesti
Heidy Purga.
Heidy Purga. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Kultuuriminister Heidy Purga hinnangul on teisipäeval avaldatud majandusprognoos soosib palagtõusu kultuurivaldkonnas, rahvakultuuri- ja spordivaldkonnas. Eelarve läbirääkimised kestavad 11. septembrini, peale mida selgub, kui palju palgatõusu oodata on.

Kultuuriminister Heidy Purga on võtnud oma eesmärgiks uuel aastal kultuuri- ja spordivaldkonnas töötasusid tõsta. Ministri hinnangul soosib teisipäeval avaldatud majandusprognoos palgatõusu nendes valdkondades.

"Teisipäeval avaldatud majandusprognoos pigem soosib võimalusi palgatõusuks kultuurivaldkonnas, rahvakultuuri- ja spordivaldkonnas. Nagu olen ka varasemalt öelnud, siis kultuuritöötajate, treenerite ning laulu- ja tantsupeo kollektiivijuhtide palga küsimus on mul käesoleva eelarve läbirääkimiste prioriteet," sõnas Purga.

Purga hinnangul on oluline, et just nendes valdkondades töötavaid inimesi hoitakse väärtustatuna.

"Peame silmas pidama ennekõike ikkagi inimesi, kes seda tööd teevad - neid, kes igapäevaselt sisu loovad, kes igapäevaselt meie pärandiga ja ka rahva liikumisega tegelevad, kui me treeneritest räägime. See kõik baseerub ikkagi tugevalt väärtustatud inimestel. Kultuuritöötajate, treenerite ja kollektiivijuhtide viimane palgatõus oli 2023. aastal. Sel ajal see tõusis 1400 eurolt 1600 euroni. Treenerite palk 1020 eurolt 1400 euroni ja lisaks anti toona juhtidele täiendavaid palgatõusuvahendeid palgafondi. Ka sel korral käsitleme neid gruppe sarnaselt. Prioriteet on vaadata üle, et need palgavahed ei käriseks teiste valdkondade esindajatega," lausus kultuuriminister.

Purga sõnul ei süvene kultuuriministeerium ainult palkade miinimumile, vaid tähelepanu pööratakse ka palgafondile, mida antakse nende halduses olevatele sihtasutustele, avalik-õiguslikele ja juriidilistele asutustele.

"Oluline on kõrgharidusega kultuuritöötajate riikliku palga alammäära tõstmise kõrval ka üldise palgafondi kasvatamine. Palgafond annab lihtsalt asutuste juhtidele võimaluse enda äranägemise järgi vääriliselt tasustada just neid, kes seda kõige rohkem vajavad ja nende vahendite jaotamise otsustab asutuse juht ise vastavalt vajadustele," selgitas Purga.

Purga sõnas ka, et ei saa praegu spekuleerida palju või mitu protsenti eelarvest valdkonniti kasu saadakse, sest eelarvekõnelusi veel peetakse.

"11. septembril võiksid need tulemused täiesti selged olla. Kindlasti on miinimumi tõstmine mingil määral vajalik, aga ka palgafond. Millised need proportsioonid saavad olla ja saavad olema - see selgub vastavalt võimalustele, aga nagu ütlesin, et pigem see majandusprognoos soosib võimalusi palgatõusuks," ütles kultuuriminister.

Rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi kohaselt kujuneb selle aasta inflatsiooniks 5,4 protsenti, tuleval aastal peaks aga toidu ja teenuste hinnatõus pidurduma, mistõttu aeglustub inflatsioon 3,5 protsendini. SKP kasv kiireneb järgmisel aastal 2,5 protsendini.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: intervjueeris Tõnu Karjats

