SDE juhatus: valitsus peab lõpetama vastutustundetu eelarvepoliitika

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatus võttis teisipäeva õhtul toimunud koosolekul vastu poliitilise avalduse seoses värske majandusprognoosiga, mis on aluseks valitsusele uue aasta riigieelarve ja riigieelarve strateegia kokkupanekuks. Juhatuse sõnul on valitsuse väljahõigatud sõnumid riigieelarve "kordategemisest" populistlikud ning need ei peegeldu värskes majandusprognoosis.

"Reformierakond on kaotanud võime Eesti riigirahandust vastutustundlikult juhtida. Peaministri ja rahandusministri väljaöeldud sõnumid, et raha on üle ja valitsusel on võimalik vähendada riigieelarve tulusid, on populistlikud ja lähtuvad soovist Reformierakonna madalat reitingut parandada. Pöörame tähelepanu asjaolule, et aasta esimese poole suurem maksulaekumine on ajutine ja eelnes tulu- ja käibemaksutõusudele," seisab juhatuse avalduses.

"2026. aastal suurenevad riigikaitsekulud üle 700 miljoni euro. Samal ajal kasvab eelarve puudujääk neljale protsendile ehk ligi kahe miljardi euroni. Siia lisanduvad palgatõusud ning teised eelarve läbirääkimistel tehtavad kuluotsused," tõdevad sotsid.

Sotsid märgivad, et peaministri väide, et eelarve on korras, ei vasta tõele ning sellel on püsivad ja karmid tagajärjed kogu ühiskonnale.

"Püsikulude, nagu palgad ja pensionid katmine laenuraha arvelt suurendab majandusprognoosi järgi järgmise nelja aastaga võlakoormust veerandi võrra, 31,4 protsendini. Valitsuse plaan jätta julgeolekumaksust alles vaid käibemaksu tõus asetab riigikaitse koorma aina raskemalt madalapalgaliste ja keskmise Eesti pere õlgadele. Samal ajal kõige rikkamate maksukoormus väheneb," seisab erakonna juhatuse avalduses.

"Samas oleme 20 aastaga jõudnud Euroopa tippu varanduslikus ebavõrdsuses, kus 10 protsenti inimestest omab kogu Eestis olevast varast 59 protsenti. Varade liiga suur kontsentreerumine vähendab keskklassi, see omakorda sisetarbimist, mistõttu väheneb ettevõtete võimekus tootearenduseks ja ekspordiks. IMFi ja OECD andmeil pidurdab ebavõrdsuse liiga suur kasv majanduskasvu, kuna haridusele ja tervishoiule ligipääsu halvenemine vähendab inimese efektiivsust tööturul," lisas erakond.

Sotsid hoiatavad, et korrast ära riigieelarve viib suurte kärbeteni, mis tähendab põhiteenuste - haridus, tervishoid, sotsiaalhoolekanne, vähendamist. "Teisisõnu toob see kaasa inimeste omaosaluse suurenemise. Kasvavad kulud tervishoiule ja haridusele võimendavad veelgi regressiivse maksupoliitika mõju keskmise pere toimetulekule ehk maksukoormus langeb järjest enam madala ja keskmise palga teenijate õlule," nendivad sotsid.

"Kutsume valitsust üles loobuma vastutustundetust ja populistlikust eelarvepoliitikast. Ebavõrdsuse pidev suurendamine, püsikulude katmine järjest suurema laenurahaga, teeb Eesti vaeseks ja pidurdab majanduskasvu," ütleb erakond.