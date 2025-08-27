X!

SDE juhatus: valitsus peab lõpetama vastutustundetu eelarvepoliitika

Eesti
SDE esimees Lauri Läänemets.
SDE esimees Lauri Läänemets. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatus võttis teisipäeva õhtul toimunud koosolekul vastu poliitilise avalduse seoses värske majandusprognoosiga, mis on aluseks valitsusele uue aasta riigieelarve ja riigieelarve strateegia kokkupanekuks. Juhatuse sõnul on valitsuse väljahõigatud sõnumid riigieelarve "kordategemisest" populistlikud ning need ei peegeldu värskes majandusprognoosis.

"Reformierakond on kaotanud võime Eesti riigirahandust vastutustundlikult juhtida. Peaministri ja rahandusministri väljaöeldud sõnumid, et raha on üle ja valitsusel on võimalik vähendada riigieelarve tulusid, on populistlikud ja lähtuvad soovist Reformierakonna madalat reitingut parandada. Pöörame tähelepanu asjaolule, et aasta esimese poole suurem maksulaekumine on ajutine ja eelnes tulu- ja käibemaksutõusudele," seisab juhatuse avalduses. 

"2026. aastal suurenevad riigikaitsekulud üle 700 miljoni euro. Samal ajal kasvab eelarve puudujääk neljale protsendile ehk ligi kahe miljardi euroni. Siia lisanduvad palgatõusud ning teised eelarve läbirääkimistel tehtavad kuluotsused," tõdevad sotsid.

Sotsid märgivad, et peaministri väide, et eelarve on korras, ei vasta tõele ning sellel on püsivad ja karmid tagajärjed kogu ühiskonnale.

"Püsikulude, nagu palgad ja pensionid katmine laenuraha arvelt suurendab majandusprognoosi järgi järgmise nelja aastaga võlakoormust veerandi võrra, 31,4 protsendini. Valitsuse plaan jätta julgeolekumaksust alles vaid käibemaksu tõus asetab riigikaitse koorma aina raskemalt madalapalgaliste ja keskmise Eesti pere õlgadele. Samal ajal kõige rikkamate maksukoormus väheneb," seisab erakonna juhatuse avalduses. 

"Samas oleme 20 aastaga jõudnud Euroopa tippu varanduslikus ebavõrdsuses, kus 10 protsenti inimestest omab kogu Eestis olevast varast 59 protsenti. Varade liiga suur kontsentreerumine vähendab keskklassi, see omakorda sisetarbimist, mistõttu väheneb ettevõtete võimekus tootearenduseks ja ekspordiks. IMFi ja OECD andmeil pidurdab ebavõrdsuse liiga suur kasv majanduskasvu, kuna haridusele ja tervishoiule ligipääsu halvenemine vähendab inimese efektiivsust tööturul," lisas erakond.

Sotsid hoiatavad, et korrast ära riigieelarve viib suurte kärbeteni, mis tähendab põhiteenuste - haridus, tervishoid, sotsiaalhoolekanne, vähendamist. "Teisisõnu toob see kaasa inimeste omaosaluse suurenemise. Kasvavad kulud tervishoiule ja haridusele võimendavad veelgi regressiivse maksupoliitika mõju keskmise pere toimetulekule ehk maksukoormus langeb järjest enam madala ja keskmise palga teenijate õlule," nendivad sotsid. 

"Kutsume valitsust üles loobuma vastutustundetust ja populistlikust eelarvepoliitikast. Ebavõrdsuse pidev suurendamine, püsikulude katmine järjest suurema laenurahaga, teeb Eesti vaeseks ja pidurdab majanduskasvu," ütleb erakond.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:20

SDE juhatus: valitsus peab lõpetama vastutustundetu eelarvepoliitika

07:13

WSJ: Exxon pidas Rosneftiga Venemaale naasmiseks salakõnelusi

06:52

Reitingud: erakondade toetus püsib stabiilsena

05:50

Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 130 lahingut

04:55

EOK kaalub suurhalli asukohaks Suur-Sõjamäe piirkonda Tallinnas

26.08

Saarma aitas Pardubice Tšehhi karikavõistlustel 1/16-finaali

26.08

Eestlased näitasid jahilaskmise MM-il kõrget taset

26.08

Rannula EM-i eelõhtul: liiga elevile minna ei tohi

26.08

Jürgen Henn olulise ründaja puudumisest: tal on keeruline seis põlvega

26.08

ETV spordisaade, 26. august

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

26.08

Põllumees leidis Eesti territooriumilt ründedrooni tükid

26.08

Kohalik elanik: kuulsin midagi üle maja lendamas ja seejärel plahvatust Uuendatud

26.08

Sõja 1280. päev: Ukraina ründas droonidega Krimmi raudteetaristut Uuendatud

26.08

Xi: Hiina ja Venemaa peaks koos maailmakorra ümber kujundama

26.08

SKA alustab septembris Vene pensionide väljamaksmist

26.08

Rahvastikuteadlane: inimesed soovivad väiksemaid peresid Uuendatud

25.08

Kliimaministeerium suunas maapiirkonna elamutoetuse raha ametnike palkadeks

26.08

Sünoptik: septembri algus võib tuua veel viivuks suvesooja

26.08

Swedbanki endine peakontor Tallinnas saab uued omanikud

26.08

Michal: eelarveprognoosi järgi jääb 800 miljonit üle

ilmateade

loe: sport

26.08

Saarma aitas Pardubice Tšehhi karikavõistlustel 1/16-finaali

26.08

Eestlased näitasid jahilaskmise MM-il kõrget taset

26.08

Rannula EM-i eelõhtul: liiga elevile minna ei tohi

26.08

Jürgen Henn olulise ründaja puudumisest: tal on keeruline seis põlvega

loe: kultuur

26.08

Tiia Kõnnussaar: me ei tohiks karta, et raamatud on laste jaoks liiga keerulised

26.08

Purga: majandusprognoos soosib palgatõusu kultuuri- ja spordivaldkonnas

26.08

Draamateater avab 106. hooaja Semperi ja Ojasoo lavastusega "Kuningas Ubu"

26.08

Liis Vares nelja-päevasest kestvusetendusest: see on ruumi dokumentatsioon Uuendatud

loe: eeter

26.08

Tiia Kõnnussaar: me ei tohiks karta, et raamatud on laste jaoks liiga keerulised

26.08

Meelelahutaja Kaarel Tuvike: oma tõelise kire leidsin tänu tülile Irdiga

26.08

Tõnu Talvi: karu eest hoiatav silt metsas tekitab kõhedust looduse ees

26.08

Koolirütmi sisseelamisel saab vanem last toetada kuulates ja tunnustades

Raadiouudised

26.08

Purga: kultuuritöötajate palga suhtes võib olla mõõdukalt optimistlik

26.08

Päevakaja (26.08.2025 18:00:00)

26.08

Elva vallas leiti põllult ründedrooni tükid

26.08

Rahandusministeerium prognoosib tuleva aasta hinnakasvuks 3,5 protsenti

26.08

Sotsiaalministeerium pakkus välja mitu poliitikameedet sündimuse suurendamiseks

26.08

Raadiouudised (26.08.2025 15:00:00)

26.08

Kohtla-Järvel korruptsiooniskandaalis on kolmele isikule esitatud süüdistus

26.08

Kohalik elanik püüdis salvestusele alla kukkunud ründedrooni heli

26.08

Eesti eksperdid tunnevad muret Venemaa digirünnakute pärast

26.08

Raadiouudised (26.08.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo