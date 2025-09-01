X!

Toiduliit: imporditud toidukaupade osakaal Eestis aina suureneb

Majandus
Ostja allahinnatud kauba leti ees
Ostja allahinnatud kauba leti ees Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Majandus

Toidukaupade import kasvas tänavu esimeses kvartalis möödunud aasta sama ajaga võrreldes seitse protsenti, mis vähendab kodumaiste toodete tarbimist ning ohustab Eesti toidutootmise kestlikkust ja toidujulgeolekut, leiab toiduliit.

Toidukaupade impordi suuremine tähendab, et üha suurem osa Eesti kaupluste riiulitel olevast toidust on sisse toodud välismaalt, samal ajal kui Eesti päritolu toodete osakaal ekspordis pigem kahaneb, ütles Eesti Toiduainetetööstuse Liidu (toiduliit) juhataja Sirje Potisepp kirjas peaministrile ja rahandusministrile.

"Eesti Konjunktuuriinstituudi uuringu järgi on põhitoiduainetest 59 protsenti kohalikud tooted. Sama uuring näitab, et paljudes kaubagruppides on imporditud tooted odavamad, mis soodustab kodumaise toodangu asendumist odavama impordiga ja kaubanduse omamärgitoodetega," märkis Potisepp.

Imporditud toidukaupade osakaal kaupluste sortimendis ja müügis on viimastel aastatel järjepidevalt suurenenud. Kui 2021. aastal moodustasid imporditavad toiduõlid juba 93 protsenti, kaerahelbed 84 protsenti ja kala 77 protsenti kogu sortimendist, siis sarnane kasv on toimunud ka juustu, kohupiima, jäätise ja linnuliha puhul.

Viimastel aastatel on selgelt näha tendentsi, et odavamad importtooted paigutatakse kaupluseriiulitel tarbija silmade kõrgusele, samas kui kodumaised tooted nihutatakse kõrvale või jäetakse sootuks sortimendist täielikult välja, sõnas toiduliidu juhataja.

"Selline praktika vähendab kodumaiste toodete nähtavust ja turuosa ning soodustab odava impordi eelistamist."

Hinnatõus suurendab tarbijate kalduvust eelistada odavamat importkaupa, mille tulemusel vähenevad kodumaiste tootjate tootmismahud, halveneb ettevõtete konkurentsivõime ning seatakse ohtu Eesti toidutootmise jätkusuutlikkus.

Konjunktuuriinstituudi ülevaade näitab, et välismaise päritoluga tavatoodete osakaal riiulitel suureneb jätkuvalt, mis tähendab, et kodumaised tooted kaotavad järjest turuosa ja nähtavust. See kinnitab, et odavam import tõrjub kodumaist toodangut Eesti poelettidelt ning ohustab meie toidutootmise kestlikkust ja toidujulgeolekut.

Eestis kasvasid toidutoodete hinnad aastavõrdluses 9,1 protsenti.

Toidukaupade hinnad on kasvanud nelja aastaga ligi 1,5 korda. 2021. aasta suvel oli Eurostati järgi toidu ja mittealkohoolsete jookide hinnatase 120,5 punkti, siis 2025. aasta suveks oli see tõusnud 177,5 punktini. See tähendab, et toidukorv on kallinenud ligi poole võrra ehk umbes 47 protsenti.

Toidukaupluste müügimaht kahanes neli protsenti. Toidupoodide müügimaht on langenud juba pikalt – 2024. aasta kokkuvõttes oli toidupoodide mahu langus kolm protsenti ning 2025. aasta esimesel poolaastal jätkus langus.

2025. aasta juunis kahanes toiduainete tootmine püsivhindades 5,1 protsenti võrreldes eelmise aasta juuniga. See on otsene märk sektori ärimahtude vähenemisest ja konkurentsivõime nõrgenemisest.

Toiduliit toetab põhimõtteliselt kõiki samme, mis aitavad toidukaupade hindu allapoole tuua. Kui selleks osutub käibemaksu alandamine, on toiduliit seisukohal, et meede peab olema ühtne ja kehtima kõigile kaubagruppidele, et vältida turumoonutusi ja halduskoormuse kasvu, lisas toiduliidu juhataja Sirje Potisepp.

Rahandusminister Jürgen Ligilt ei õnnestunud ERR-il Potisepa kirjale kommentaari saada.

Toimetaja: Kert Kristjan Viira

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:21

Estlink 1 on rikke tõttu tööst väljas

08:10

Täiseduga jätkav Poola tagas edasipääsu, võit ka Itaaliale

08:07

Eesti õige keskmine palk oli II kvartalis 2126 eurot, tõus 5,9 protsenti

08:00

Minu elu muutnud raamat | Astra Irene Susi ja "Maailma lõpus"

07:45

Esmaspäeval algab uus kooliaasta Uuendatud

07:36

Trumpi tollisaaga jätkub USA ülemkohtus

07:23

Valgamaal tappis 45-aastane mees tuttava ja iseenda

06:31

Toiduliit: imporditud toidukaupade osakaal Eestis aina suureneb

06:15

Ukraina vahistas ülemraada endise spiikri tapmises kahtlustatava

05:51

Zelenski: Ukraina loodab G20 tugevale seisukohale Venemaa suhtes

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

31.08

Sõja 1285. päev: Ukraina peastaap: venelaste suvepealetung kukkus läbi Uuendatud

31.08

Tänak sai palju draamat pakkunud Paraguay MM-rallil viienda koha Uuendatud

31.08

Putin saabus Hiinasse Shanghai Koostööorganisatsiooni tippkohtumisele

31.08

Väikelaevastik koos Greta Thunbergiga seilab taas Gazasse

30.08

Ukrainas Lvivis lasti maha ülemraada endine spiiker Andri Parubi

31.08

Kliimaaktivistid määrisid Barcelonas Sagrada Familia basiilika värviga

30.08

Slava Ukraini endised kaastöötajad pole Lehtmelt raha nõudmises üksmeelel

31.08

Järjest rohkem inimesi Eestis tunnevad vaimse vägivalla ära

31.08

Jüristo: Reformierakonna ja Eesti 200 maksude kannapöörde taga on langev toetus

31.08

Tallinna linnaelumuuseum avab novembris uksed

ilmateade

loe: sport

08:10

Täiseduga jätkav Poola tagas edasipääsu, võit ka Itaaliale

00:15

TÄNA OTSEBLOGI | Eesti korvpallikoondis kohtub EM-il tugeva Türgiga

31.08

Shein andis väravasöödu, kuid Fredrikstad kaotas punase laterna vastu punkte

31.08

Kalju ja Tammeka nautisid võite

loe: kultuur

08:00

Minu elu muutnud raamat | Astra Irene Susi ja "Maailma lõpus"

31.08

Galerii: Kadrioru kunstimuuseumis avatud näitus avab lillede tähendust ja mõjujõudu

31.08

Mikk Jürjens: minu teatritee on olnud kõike muud kui klassikaline

31.08

Tauno Vahter: lõhnade kaudu saab mälestusi välja kraapida

loe: eeter

31.08

Mikk Jürjens: minu teatritee on olnud kõike muud kui klassikaline

31.08

Tauno Vahter: lõhnade kaudu saab mälestusi välja kraapida

31.08

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Viire Valdmale

31.08

ETV 70 arhiivipärlid | "Televisiooni lapsed"

Raadiouudised

31.08

Armeenia ja Aserbaidžaan ootavad nn Trumpi tee valmimist

31.08

Eesti inimene oskab üha paremini ära tunda vaimset vägivalda lähisuhtes

31.08

Päevakaja (31.08.2025 18:00:00)

31.08

Järgmisel nädalal küündivad temperatuuri maksimumid üle 20 kraadi

30.08

Päevakaja (30.08.2025 18:00:00)

29.08

Päevakaja (29.08.2025 18:00:00)

29.08

Kallas: kehtima hakkab kohustuslik kesk- või kutseharidus

29.08

Pärnu turismihooajale jätsid jälje vihmased ilmad

29.08

Raadiouudised (29.08.2025 15:00:00)

29.08

Analüütikud: Armeenia-Aserbaidžaani ühisavaldus jättis mitmed asjad lahtiseks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo