X!

Skoone bastioni restaureerimistööd on lõpusirgel

Eesti
Foto: Siim Lõvi/ERR
Eesti

Neli aastat kestnud Skoone bastioni restaureerimistööd on lõpusirgel. Tulevikus hakkab Tallinna suurimal ajaloolisel kaitserajatisel olema aga hoopis vanalinna koolide spordi- ja liikumistundide ala.

Skoone bastioni müürid, mis olid väga halvas seisus, on korda saanud. Lähiajal värksendatakse ka bastioni pealset ala. Seejärel ootab Skoone bastioni ja selle ümbritseva ala kasutust aga ees suur sisuline muutus.

"See busside parkla ei ole koht, mis on mõeldud linnaelanikele. Tipu juurde tulevad valdavalt liikumisega seotud tegevused, nagu kesklinna koolide liikumistundide läbiviimiseks ja kohalikele elanikele rekreatsiooni aladeks. Eks siin on mõtteid erinevaid, näiteks uisuväljaku teemad ja kõik muu. Praegu esimene etapp on ikkagi see Skoone alune ja liikuvusala tekitamine siia," sõnas Tallinna peaarhitekt Andro Mänd.

Skoone bastioni lähedal asuvad koolid, kel oma spordiväljakut ei ole, näiteks Vanalinna Hariduskolleegium, Gustav Adolfi Gümnaaium ja Toomkool, saavad tulevikus liikumistunde seal läbi viima hakata. See tähendab, et ühtlasi saab linn loobuda praegustest renditavatest spordipindadest.

"Linn rendib praegu Snellilt, mis on eraomaniku kätes, kehalise- või liikumistundideks staadioniks. Tõenäoliselt on võimalik vähendada Snellil mahtu ja suunata siia, aga see pole peamine eesmärk. Peamine eesmärk on see, et lastel oleks kaasaegsaed liikumistundide läbiviimisvõimalused. Koolidel on uus liikumisõpetuse kava, mis on olulisel määral teistmoodi, kui see kehalise kasvatuse tund, mida meie omal ajal koolis tegime," lausus Tallinna kultuuri- ja spordiameti juhataja Hillar Sein.

Spordiväljaku kujundamisel võetakse eeskuju teiste riikide näidetest. Kuna uus liikumisõpetuse kava keskendub tulemustepõhiste eesmärkide asemel elukestva liikumisharrastuse kujundamisele, soovitakse loodaval spordiväljakul pakkuda treenimisvõimalusi erineva tugevuse ja vajadustega kasutajatele.

"Me oleme hinnanud, et laste arv, kes siin võiksid oma liikumistunde läbi viia, on tuhandetes. Me soovime seda ala kujundades kindlasti ka mõelda liikumispuuetega ja või vanemaealistele inimestele, et neil tekiks siia oma võimalused seadmete või ruumilise sekkumise näol," lisas Sein.

Septembris kuulutatakse välja arhitektuurivõistlus.

"Kui me vaatame seda, mis siin praegu toimub, kuidas bastioni ümbrus ja see ala on kasutuses, mitte ainult Skoone ümber, vaid kogu bastioni ala - siin on peidus ülimalt suur potensiaal, mida me ei ole suutnud siiani ära kasutada. Nüüd linnana hakkame samm-sammult liikuma, et ümber vanalinna tekiks aktiivne rohevöö, mis pole ainult park, vaid on ka on aktiivses kasutuses inimeste poolt," ütles Mänd.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:33

OTSEBLOGI | Serbia eduseis kasvas enam kui 40 punktile Uuendatud

22:31

Minneapolise koolitulistamises hukkus kaks ja sai viga 14 last Uuendatud

22:27

Austraallanna püstitas Teemantliiga finaaletapil Okeaania rekordi

22:07

Aktuaalne kaamera kell 21:00

22:01

Levivad teated Moskvat varustava naftajuhtme purunemisest plahvatuses Uuendatud

21:53

ETV spordisaade, 27. august

21:52

Tallinna FC Bunker Partner alustas Meistrite liigat viigiga

21:28

Maailma viies reket jätab vigastuse tõttu USA lahtised pooleli

21:25

Tänu vihmasele suvele on oodata rikkalikku seeneaastat

21:22

Neljapäeval paistab taas päike

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

22:01

Levivad teated Moskvat varustava naftajuhtme purunemisest plahvatuses Uuendatud

17:45

Statistikaamet: arvutasime teise kvartali keskmise kuupalga valesti Uuendatud

26.08

Ukraina peaminister kinnitas, et tema vend elab sõja ajal välismaal

26.08

Põllumees leidis Eesti territooriumilt ründedrooni tükid

13:41

Kallas: teeme peaministrile ettepaneku automaks kaotada Uuendatud

10:18

Siim Kallas: arukus ausse, jõukus majja – kes on Reformierakond nüüd?

07:44

USA kuulus restoranikett võttis avalikkuse survel vana logo tagasi

26.08

Sõja 1280. päev: Ukraina ründas droonidega Krimmi raudteetaristut Uuendatud

09:08

Trump kaalub Venemaale majandussanktsioonide kehtestamist

11:22

Kallas hommikuses intervjuus: automaks on varamaks, varad on alamaksustatud

ilmateade

loe: sport

22:33

OTSEBLOGI | Serbia eduseis kasvas enam kui 40 punktile Uuendatud

22:27

Austraallanna püstitas Teemantliiga finaaletapil Okeaania rekordi

21:53

ETV spordisaade, 27. august

21:52

Tallinna FC Bunker Partner alustas Meistrite liigat viigiga

loe: kultuur

17:54

Fotod: Jõhvis sai nurgakivi Eesti esimene filmilinnak

14:29

Galerii: Balti filmipäevade avamisel tekitas elevust "Vooluga kaasa" Oscar

12:57

Galerii: Leedus sai purki Baltimaade esimene koostöökomöödia "Täiuslikud võõrad"

11:43

Argo Vals: ulme ei piirdu enam raamatute ja filmidega, vaid see saadab meid kõikjal

loe: eeter

17:25

Kaubikus elava viieliikmelise pere ema: kogume raha päris oma kodu jaoks

15:34

Rongitehnik Andra Kuusk: kõige rohkem vajavad parandamist uksed

14:22

Lauri Laubre: kontserdile ei minda ühe loo, vaid tervikliku elamuse pärast

12:48

Karjääripöörde teinud Meeli Eelmaa: see julge samm tasus end ära

Raadiouudised

18:35

Riigieelarve läbirääkimistel hakatakse aruatama nii tulumaksutõusu ärajätmist kui automaksu tühistamist

18:35

Päevakaja (27.08.2025 18:00:00)

17:45

Koolidel tekib kohustus arvestada huvikoolides õpitut

17:40

Jõhvis pandi nurgakivi filmilinnakule, valmis saab see aasta pärast

15:20

Raadiouudised (27.08.2025 15:00:00)

12:25

Lääneranna vallas konkureerivad kohaliku valimisliiduga erakonnad ja ka uus valimisliit

12:25

Tartu Veevärk paneb Sadamaraudtee alt läbi jooksma kilomeetrise sadeveetoru

12:20

Raadiouudised (27.08.2025 12:00:00)

10:30

Euroopa digiregulatsioonide suhtes kriitiline Trump ähvardab uute tollimaksudega

10:25

Liikumine Plaan B osaleb sügisestel valimistel valimisliiduna

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo