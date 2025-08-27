Neli aastat kestnud Skoone bastioni restaureerimistööd on lõpusirgel. Tulevikus hakkab Tallinna suurimal ajaloolisel kaitserajatisel olema aga hoopis vanalinna koolide spordi- ja liikumistundide ala.

Skoone bastioni müürid, mis olid väga halvas seisus, on korda saanud. Lähiajal värksendatakse ka bastioni pealset ala. Seejärel ootab Skoone bastioni ja selle ümbritseva ala kasutust aga ees suur sisuline muutus.

"See busside parkla ei ole koht, mis on mõeldud linnaelanikele. Tipu juurde tulevad valdavalt liikumisega seotud tegevused, nagu kesklinna koolide liikumistundide läbiviimiseks ja kohalikele elanikele rekreatsiooni aladeks. Eks siin on mõtteid erinevaid, näiteks uisuväljaku teemad ja kõik muu. Praegu esimene etapp on ikkagi see Skoone alune ja liikuvusala tekitamine siia," sõnas Tallinna peaarhitekt Andro Mänd.

Skoone bastioni lähedal asuvad koolid, kel oma spordiväljakut ei ole, näiteks Vanalinna Hariduskolleegium, Gustav Adolfi Gümnaaium ja Toomkool, saavad tulevikus liikumistunde seal läbi viima hakata. See tähendab, et ühtlasi saab linn loobuda praegustest renditavatest spordipindadest.

"Linn rendib praegu Snellilt, mis on eraomaniku kätes, kehalise- või liikumistundideks staadioniks. Tõenäoliselt on võimalik vähendada Snellil mahtu ja suunata siia, aga see pole peamine eesmärk. Peamine eesmärk on see, et lastel oleks kaasaegsaed liikumistundide läbiviimisvõimalused. Koolidel on uus liikumisõpetuse kava, mis on olulisel määral teistmoodi, kui see kehalise kasvatuse tund, mida meie omal ajal koolis tegime," lausus Tallinna kultuuri- ja spordiameti juhataja Hillar Sein.

Spordiväljaku kujundamisel võetakse eeskuju teiste riikide näidetest. Kuna uus liikumisõpetuse kava keskendub tulemustepõhiste eesmärkide asemel elukestva liikumisharrastuse kujundamisele, soovitakse loodaval spordiväljakul pakkuda treenimisvõimalusi erineva tugevuse ja vajadustega kasutajatele.

"Me oleme hinnanud, et laste arv, kes siin võiksid oma liikumistunde läbi viia, on tuhandetes. Me soovime seda ala kujundades kindlasti ka mõelda liikumispuuetega ja või vanemaealistele inimestele, et neil tekiks siia oma võimalused seadmete või ruumilise sekkumise näol," lisas Sein.

Septembris kuulutatakse välja arhitektuurivõistlus.

"Kui me vaatame seda, mis siin praegu toimub, kuidas bastioni ümbrus ja see ala on kasutuses, mitte ainult Skoone ümber, vaid kogu bastioni ala - siin on peidus ülimalt suur potensiaal, mida me ei ole suutnud siiani ära kasutada. Nüüd linnana hakkame samm-sammult liikuma, et ümber vanalinna tekiks aktiivne rohevöö, mis pole ainult park, vaid on ka on aktiivses kasutuses inimeste poolt," ütles Mänd.