Automaksu kaotamise idee annab madalseisus automüügile uue hoobi

Kolmapäeval teatas Eesti 200 esimees Kristina Kallas, et erakond teeb eelarveläbirääkimistel peaminister Kristen Michalile ettepaneku automaks kaotada, kuna tegu on ebaõnnestunud maksuga. Michal omakorda kinnitas, et ettepaneku üle kindlasti arutatakse, sest riigi rahaasjad on seni arvatust paremas korras.

Tänavu hüppeliselt langenud müügi tõttu juba kõvasti vintsutada saanud automüüjates tekitab idee hämmingut.

United Motorsi müügi- ja turundusjuht Leino Luik ütles ERR-ile, et kui automaksu tahetakse kaotada, siis ei tohiks seda arutelu enne avalikkusele presenteerida, vaid teha otsus ja sellega edasi minna. Praegu on aga selle võimaluse õhkuviskamisega tekitatud väga palju segadust, sest teada pole isegi seda, kas jutt käib automaksu või registreerimistasu kaotamisest.

"Mis mõju see uudis nüüd segasel kombel autoturule annab – tõenäoliselt jääb mingi seltskond nüüd ootele, et mis saab edasi. Kes plaanisid autot osta, läksid stopi peale, et äkki kaob maks ära. Autoturu kontekstis on see pigem pärssiv uudis," tõdes Luik, kelle sõnul annab see tänavu niigi keerulises seisus olnud automüügile uue hoobi.

Sama meelt on Amserv Auto juhatuse liige Margus Nõmmik, kelle sõnul on raske aru saada, kas tegu on valimiseelse propagandaga või on koalitsioonil tõsi taga.

Kui idee peaks teoks saama, paneks see taas paljusid eraisikuid oma autovahetust edasi lükkama ning seniseid liisinglepinguid pikendama. Ühtlasi vananeks siinne autopark veelgi.

Nõmmik meenutas, et automaksu ja registreerimistasu kehtestamine andis sektoris väga suure tagasilöögi ja viis selle kriisi äärele.

"Kõigepealt käis pikalt virvarr, mis kujul ja kas automaks tuleb, siis tekitas see eelmise aasta lõpus buumi, nüüd täieliku kriisi ja nüüd hakkab virvarr uuesti pihta. Kui see (automaksu kaotamine – toim) võib reaalsuseks saada 2027, siis mis saab 2026?" küsis ta ja prognoosis, et sellisel juhul tuleks ka järgmine aasta automüüjatele väga raske.

Automüük pole taastunud

Nõmmik ütles, et pärast aasta alguses kehtima hakanud uusi makse pole autode müük taastunud, võrreldes mullusega on kukkumine olnud 40 protsenti. Nüüd valitsuserakondadest välja öeldud idee, et automaks võidakse kaotada, lükkab teadmatust aga veelgi edasi.

Kui luksusauto ostja teeb oma ostu maksudest hoolimata, siis kõige enam mõjutab registreerimistasu Nõmmiku sõnul mahtuniversaalide hinda ehk neid sõidukeid, mis on paljulapseliste perede jaoks vajaduspõhised autod.

Erandina nimetas Nõmmik elektri- ja hübriidautosid, mille puhul on registreerimistasu ja aastamaks suhteliselt väiksed. Siiski võib ebakindel olukord süvendada inimeste kõhklusi, kas ikka tasub praegu autot vahetada.

Leino Luik tõi välja, et juhul kui tõesti ei peaks järgmise aasta riigieelarvesse automaksutulu ette nähtama, ehkki praegu pole selge, kas jutt käib registreerimis- või automaksust, siis tekib küsimus, mis saab neist inimestest, kes on terve selle aasta jooksul kõrget registreerimistasu maksnud, aga teiseks probleemiks on juba lattu varutud autod.

"Laos on kaht tüüpi autosid: ühtede eest on registreerimistasu juba makstud, teised on sellised, mida pole veel registrisse võetud ja tasu makstud. Siit tuleb omaette segadus, mis tuleb ära lahendada. Tõenäoliselt pole seda veel arutatud," tõdes Luik.

United Motorsi esindaja lisas, et kogu see teemapüstitus tundub kohalike valimistega seotud olevat ning külvab turul segadust.

"Pikas perspektiivis öelduna pole halb, kui see mõte ellu viidaks, aga nii ei tohiks neid asju tänases õhkkonnas teha. See ei muutnud autoostukeskkonda stabiilsemaks, vaid veelgi ebastabiilsemaks, kuigi ta on niigi juba õhkõrn," sõnas Luik.

Kuuma kartulit hakatakse taas käest kätte loopima

Ka Nõmmik märkis, et automüüjad olid arvestanud, et pärast mullust aastalõpubuumi tuleb tänavune aasta keerulisem, kuid loodeti, et teine, kolmas ja neljas kvartal tulevad esimesest rõõmsamad. Paraku aga ebakindlus jätkub.

"Ettevõtted ostavad vajaduspõhiselt, peamiselt mõjutab see eraisikuid, neile müük on seiskunud kogu autoturul üle Eesti. Kukkumine on kõigis regioonides, erandeid pole," nentis Amservi juhatuse liige.

Nõmmik lisas, et kui seni uskusid automüüjad, et kuum kartul on lõpuks ära veeretatud, sest inimesed olid olukorraga tasapisi juba harjunud, siis nüüd kerkib automaksuküsimus taas aktuaalseks ning kuuma kartulit hakatakse uuesti käest kätte loopima.

Autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti liidu (AMTEL) andmetel kasvasid uute sõiduautode müüginumbrid juulis jõuliselt nii Lätis kui Leedus, Eestis tegi aga eelmistel kuudel taastumise märke näidanud turg juulis läbi tugeva languse.

Põhjusena tõi AMTEL välja käibemaksutõusu ja puhkuste perioodi, mille tagajärjel müüdi juulis kokku 1106 uut sõiduautot ehk 40 protsenti vähem kui eelmise aasta samal kuul.

Kõige väiksem ehk 3,4 protsenti oli aastane langus juulis pistikhübriidide kategoorias, elektriautosid müüdi 18 protsenti vähem, bensiinimootoriga autosid 49 protsenti vähem ning diiselmootoriga autode müügilangus oli koguni 60 protsenti.