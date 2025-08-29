X!

Euroopa Komisjon plaanib kaotada tollimaksud USA autodele ja tööstuskaubale

USA dollar ja euro.
USA dollar ja euro. Autor/allikas: Ibrahim Boran/Unsplash
Euroopa Komisjoni tegi ettepaneku kaotada tollimaksud USA autodele ja tööstuskaubale. See on osa USA ja Euroopa Liidu kaubanduskokkuleppest, mis seab USA poolt üldise 15-protsendilise tollimaksu Euroopa kaubale.

Tollimaksude kaotamine USA autodele ja tööstuskaubale on esimene konkreetne samm Euroopa Liidu poolt, et juuli lõpus USAga sõlmitud kaubanduskokkulepe teoks saaks.

Seni on kehtinud USA autodele impordil Euroopa Liitu 10-protsendiline tollimaks. Tööstuskaubast kaks kolmandikku jõuab Euroopasse juba praegu tollimaksuvabalt.

Tollimaksude kaotamisel viimasele kolmandikule kogub Euroopa Liit aastas viie miljardi euro võrra vähem tulu.

Kogu USA kauba eksport Euroopa Liitu on 335 miljardit eurot aastas. Seega peaks järeleandmist vaatama õiges kontekstis kirjutas Euroopa Komisjon ettepanekut selgitavas tekstis.

Tollimaksude kaotamine on USA nõue, et vähendada seal Euroopa autodele praegu kehtiv 27,5 protsendi suurune tollimaks 15 protsendi peale. See hakkaks tagantjärele kehtima 1. augustist.

Euroopa autodelt oleks muidu ühe kuuga USA-s küsitud 500 miljoni euro jagu tollimakse, selgitas komisjon.

Euroopa ettepanek hõlmab ka tollimaksude kaotamist osadelt põllumajandustoodetelt, näiteks kartulitelt. Mitmetele teistele põllumajandutoodetele seatakse null- või väikse tollimaksumääraga kvoodid. Nii on näiteks sealihaga.

Euroopa Liidu jaoks tundlikke tooteid nagu veiseliha, kanaliha või riis see ei puuduta, rõhutas komisjon.

Ettepaneku peavad heaks kiitma ka Euroopa Liidu liikmesriigid ja parlament - see võib veel võtta mitu nädalat.

Kokkulepe on näiva ebavõrdsuse tõttu mitmelt poolt kriitika alla sattunud. Euroopa Komisjon rõhutas, et see oli parim võimalik kokkulepe, et tagada kaubandussuhetes stabiilsus.

